Дешевле, чем в США: сколько стоит интернет в России

Безлимитный интернет в России стоит намного дешевле , чем в целом ряде развитых государств, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в ходе выступления в Таиланде на традиционном для встреч АСЕАН Деловом инвестиционном саммите.

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По его словам, безлимитный доступ к Сети россиянам обходится в девять раз дешевле, чем японцам. В свою очередь, американцы платят за интернет в 14 раз больше по сравнению с нашими соотечественниками. При этом дороже всего за интернет платят жители Южной Кореи, указал Медведев.

За безлимитный трафик им приходится платить в 17 раз больше, чем россиянам.

«Россия, как и другие страны, ищет пути адаптации к новой экономической реальности. На карте цифрового мира Россия находится на седьмом месте по вовлеченности людей в цифровую экономику, а по поводу пользователей смартфонов мы находимся на пятом месте - то есть, по сути, у нас пятое место по использованию различных гаджетов людьми», - отметил председатель правительства РФ.

Седьмое месте по вовлеченности жителей в цифровую экономику означает то, что мобильным интернетом ежедневно пользуются лишь 70% взрослых граждан. Для сравнения: в Южной Корее, где вход в Сеть стоит намного дороже, показатель достигает почти 87%. В США в интернет выходят ежедневно порядка 92% населения.

Для части россиян стоимость входа в Сеть по-прежнему бьет по карману, признают эксперты.

Расходы пользователей на домашний интернет выросли на 9%,

свидетельствуют результаты свежего исследования аналитиков «Яндекс.Деньги». При этом расходы на сотовую связь также подросли на 11%.

Согласно расчетам специалистов, средний чек за мобильную связь с доступом в интернет в сентябре текущего года по стране составил 344 рубля. Больше всего на эту услугу тратили в Волгограде. Там местным жителям приходилось отчислять в среднем по 671 рублю сотовым операторам в месяц. На втором месте в рейтинге дорогой связи оказался Санкт-Петербург — там этот показатель находится на уровне 541 рубля.

В Москве средний чек несколько ниже - всего 444 рубля, но меньше всего платят за мобильный интернет в смартфоне в Омске - около 238 рублей. При этом в большинстве регионов страны стоимость этой услуги за год выросла. Сильнее всего средний платеж взлетел в Волгограде и Челябинске - на 57% и 46% соответственно. В то время как меньше платить стали жители всего двух городов - Красноярска ( снижение на 14%) и Казани ( на 16%).

Впрочем, за домашний интернет россияне платили и того больше. Средний чек по стране составил около 598 рублей. Ощутимее всего он вырос за год в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей. Но даже столь серьезно повышение позволило городу остаться в топе регионов в самым дешевым доступом в интернет.

Например, в Красноярске за ту же услугу местные жители уже платят 938 рублей,

а в Санкт-Петербурге — в среднем 712 рублей. Москва по этому показателю занимает лишь пятое место. Меньше всего за интернет платят в Омске — в среднем 470 рублей в месяц.

Тем не менее даже дорогим интернетом могут воспользоваться далеко не все россияне. По оценкам правительства, таких в стране насчитывается 15-25%, хотя каждый год интернет-аудитория растет. По данным Минкомсвязи, еще в 2015 году жители более чем в 25 тыс. населенных пунктов России, в которых проживали порядка восьми миллионов человек, не имели доступа в интернет.

Тогда отсутствие покрытия Сети власти объясняли правилами универсальных услуг связи (УУС). Согласно им, интернет проводился за счет госсредств только в поселениях, в которых единовременно проживало не менее 250 человек. При этом доступ по технологии Wi-Fi в населенных пунктах с малым числом жителей является бесплатным только с 2017 года. До этого он был платным и стоил 45 рублей.

На проблему власти обратили внимание лишь в начале текущего года. В апреле правительство одобрило реформу УСС и теперь возможность доступа к Сети должны получить даже удаленные пункты с население от 100 человек. Минкомсвязи обязалось подключить к интернету малонаселенные пункты уже к концу следующего года.