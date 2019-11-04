В Крыму и на Чукотке: где дети «дороже»

В январе-августе 2019 года в России родилось 994,3 тысячи детей, свидетельствует статистика Росстата. И хотя появление новорожденного – это радостное и долгожданное событие в семье, однако оно приводит к дополнительным расходам для домохозяйства. В числе минимума, необходимого в первый месяц жизни ребенка, — кроватка, матрас, коляска, подгузники, белье, утепленный комбинезон, пеленки, белье для новорожденных.

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Самой дорогой из этого набора будет коляска. В среднем по России ее стоимость в августе составила 16 246 рублей, следует из данных статистического ведомства, которые проанализировала «Газета.Ru». Еще 5 526 рублей – расходы на детскую кроватку и 3 365 рублей стоит матрас.

Учитывая частую холодную погоду в России, придется купить и утепленный комбинезон для младенца. Его стоимость составит 3 162 рубля в среднем по стране. Белье для новорожденного — 205 рублей, пеленки – 162 рубля, подгузники – всего 164 рубля (речь идет о небольшой пачке, 10 штук). Учитывая, что такой коробки будет достаточно всего на 2-3 дня, то в месяц расходы на подгузники – это около 2 тысяч рублей.

В итоге в первой месяц жизни ребенка российской семье понадобится совершить единовременные покупки более чем на 30 тысяч рублей.

Не во всех регионах расходы на новорожденного будут идентичны.

Так, самая существенная часть расходов молодой семьи – это покупка коляски. И дороже всего она обойдется не в Москве.

Судя по информации статистического ведомства за август, нужно заплатить 24 071 рубль для покупки новой коляски в Крыму, тогда как в столице сильно меньше – всего 17 500 рублей. В ряде российских регионов коляска также окажется дороже, чем в Москве.

Например, в Московской, Смоленской, Мурманской, Псковской и Ивановской областям она будет стоить более 18 тысяч рублей. В Калининградской области — более 22 тысяч рублей.

При этом дороже, чем в Крыму, детские коляски в России разве что в Ненецком автономном округе (24 903 рубля) и на Чукотке (28 460 рублей).

Интересно, что, например, на Камчатке они будут стоить уже скромнее – всего 20 911 рублей.

Рекорд в цене на подгузники принадлежит Камчатке и Чукотке. Пачка (10 штук) обойдется в 341 рубль и 366 рублей соответственно.

В Крыму в целом, судя по товарам для новорожденных, содержание ребенка обходится дорого. Так, кровать будет стоить 7 491 рублей, а небольшая пачка подгузников – 207 рублей. Если подсчитать отдельно минимальный набор для новорожденного для республики Крым, то он получится около 39 тысяч рублей.

На Камчатке тот же набор выйдет уже около 48 тысяч рублей. Посчитать точную сумма расходов на ребенка на Чукотке, по данным Росстата, невозможно, потому что отсутствуют в статической выкладке цены на кровать для новорожденных и на матрас. Однако и без них расходы составят уже около 36 тысяч рублей.

В Москве стоимость «детского набора» между тем составит около 33 тысячи рублей.

Таким образом, цены на товары для ребенка не коррелируют с зарплатами в регионах.

Так, согласно данным Росстата за 2018 год, в Москве традиционно высокая оплата труда. В среднем в столице получают почти 84 тысячи рублей, в Крыму – 29 640 рублей, на Чукотке – почти 99 тысяч рублей, на Камчатке – 74 тысячи рублей.

«Жители регионов часто ограничены в выборе товаров ценовой политикой нескольких магазинов. Иначе говоря,

если в крупном городе люди могут найти товары разной ценовой категории, магазины борются за покупателей, объявляя различные скидки и акции, то в субъектах торговые точки строят свою политику по принципу: «и так купят, потому что больше негде».

Также на цены в регионах влияет их удаленность и транспортная инфраструктура: привезти в Москву или другой город-миллионник партию товара явно дешевле, чем в Калининград», — комментирует Павел Сигал, первый вице президент Опоры России.

Если говорить о высоких ценах на товары для детей в Крыму, Камчатке и Чукотке, то здесь в целом все закономерно – регионы находятся в достаточной изоляции от центра и доставка этих товаров туда вместе с заложенной маржой продавца заключена в стоимость, говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов

При этом, по его словам, в любом случае многим россиянам приходится готовиться и откладывать средства на покупку необходимых товаров при рождении ребенка. Другой путь — погасить эти расходы за счет декретных выплат.

Их минимальный размер составит в 2020 году около 52 тысяч рублей, максимальный — 322 191 рубль. Но чтобы получить их, женщина должна зарабатывать около 60 тысяч рублей в месяц и отчислять налоги.

После покупки необходимых товаров для новорожденного, расходы семьи на ребенка не прекращаются, а только растут в геометрической прогрессии. Это и лекарства, и одежда, и обувь, и велосипеды, и секции.

До достижения ребенком полутора лет мама может также рассчитывать на пособие в размере 40% от среднего заработка за последние два года. Максимум в 2020 году оно составит 27 984 рублей. Это «потолок». Больше его получить женщина не может, несмотря на высокие заработки.

Если к моменту выхода в декрет мама не работает, то пособие платит государство. В 2020 году минимальный размер выплат на первого ребенка составит 4 852 рубля, на второго и последующего – 6 554 рубля.

Как правило, если папа не работает или не платит алименты, а скопить до беременности приличную сумму маме не удалось, то семья впадает в бедность.

По данным опроса ВЦИОМ, лишь 27% россиян считают меры поддержки до 1,5 лет эффективными, в то время как больше половины опрошенных ратуют за повышение количества льгот. При этом около 52% респондентов отмечают, что только на выплаты от государства без дополнительного заработка прожить матери и малолетнему ребенку крайне сложно.

Но у чиновников другая точка зрения. Так, недавно Минтруд предложил платить пособие до 1,5 лет только тем родителям, которые действительно сидят с малышом, а не просят присмотреть за детьми своих родственников. Как пояснили в Минтруде, если опекун при неполном рабочем дне проводит на работе больше времени, чем с ребенком, то деньги по уходу за малышом не должны поступать ему на карту ежемесячно.

На данный момент по закону выплата пособия не прекращается, если его получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день. Деньги продолжают поступать даже в том случае, если мать, отец или опекун фактически работают полный день.

При этом с 1,5 до трех лет пособия вообще мизерные. «Позорные» 50 рублей, как называли их сами чиновники.

Впрочем, с 2020 года, если уровень дохода в семье не превышает два прожиточных минимума на человека, то выплачивается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума. Его величина разнится в зависимости от региона проживания, однако в среднем по стране составляет около 12 тысяч рублей.

В этой ситуации все, что остается делать матерям, — это экономить.

«В целом с появлением нового члена семьи домохозяйство стремится к максимальному сокращению расходов, многие приобретают бывшие в употреблении товары для ребенка, которые почти в два раза дешевле новых, многие надеются на помощь родственников», — отмечает Антонов.

При этом, по словам эксперта, в Москве будущие мамы находятся в более выигрышном положении, чем в других российских регионах, за счет возможностей столичного бюджета. Так, роддома вне зависимости от прописки роженицы (ограничение было снято в этом году) предоставляют от мэрии коробку со всем необходимым для первых дней жизни младенца. Она включает в себя, в частности, комбинезон с утепленной подкладкой, упаковку подгузников, электронный термометр, детскую косметику, одежду, предназначенную для разных этапов роста ребенка, и многое другое. Это дает возможность сэкономить семейный бюджет на более чем 7 тысяч рублей, говорит Антонов.