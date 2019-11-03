Сделка века: саудиты продают нефтяного гиганта

В воскресенье, 3 ноября, Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).

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«Проспект эмиссии будет включать в себя всю необходимую информацию, включая финансовую отчетность, деятельность и управление компании», — отмечается в заявлении организации. При этом регулятор не указал количество акций, которое может быть предложено, и старт начала сбора заявок. «Разрешение на листинг действует в течение шести месяцев с момента выдачи», — указано в сообщении.

Тем не менее саудиты обещают, что проспект компании будет опубликован до начала периода подписки на акции.

«Решение о подписке без тщательного ознакомления с проспектом может повлечь за собой высокий риск. Если проспект эмиссии окажется трудным для понимания, рекомендуется проконсультироваться с уполномоченным финансовым консультантом»,— говориться в заявлении.

Saudi Aramco является крупнейшей в мире нефтедобывающей компанией, что делает ее IPO историческим моментом. Масштабность данного размещения на данный момент не имеет аналогов, в связи с чем оценки реальной капитализации компании приобретают колоссальную важность, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Сейчас на рынке оценки капитализации нефтяного гиганта находятся в достаточно широком диапазоне $1,5-2 трлн. Таким образом, это самая дорогая компания в мире с минимум двукратным отрывом от нынешнего лидера — Amazon.com Inc., чья рыночная капитализация составляет более $880 млрд.

«Столь существенный «разброс» оценок в полтриллиона долларов порождает массу слухов и спекуляций, что в значительной мере подогревает интерес инвесторов к данному размещению», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Впервые о своих планах выйти на рынок компания рассказала пять лет назад, и с того момента шумиха среди потенциальных инвесторов не утихает. Окончательное решение о выходе на биржу принимал принц Саудовской Аравии – Моххаммед бин Салман. Предполагается, что Saudi Aramco первоначально разместит около 2% своих акций на внутреннем рынке. Продажа такого пакета на сегодняшний день уже оценивается в $40 млрд, говорит эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Иван Пчелинцев. Если цифры себя оправдают,

данное IPO станет самым масштабным и побьет рекорд китайской Alibaba.

Согласно данным, полученным от компании, еще порядка 3% акций могут попасть на международные рынки в период с 2020 по 2022 год. Тем не менее биржа Tadawul, на которой и будут листингованы первые 2% акций, открыта для зарубежных инвесторов уже с 2016 года, а значит наиболее искушенные из них смогут попытать счастья, поучаствовав в IPO нефтяного гиганта, отмечает Пчелинцев.

Атака дронов ради пиара

Saudi Aramco — крупнейшая в мире нефтегазовая компания, контролирующая 100% добычи и 100% экспорта нефти Саудовской Аравии. То есть объемы добычи и экспорта одной компании больше, чем у почти любой из нефтедобывающих стран. На нее приходится более 10% мировой нефтедобычи (3-е место после США и РФ) и более 15% мирового экспорта нефти (1-е место в мире).

«Масштабы впечатляют, и наверняка крупнейшие инвестиционные фонды примут участие в размещении, чтобы иметь в портфеле небольшой кусочек мирового нефтяного лидера. При этом понятно, что это будет достаточно консервативная инвестиция, поскольку у компании такой величины не будет столь существенного потенциала роста, какого можно было бы ожидать от небольшой и динамичной компании», — рассуждает эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев.

Кроме того, инвесторов могут сдерживать геополитические риски, связанные с нестабильностью в регионе работы Saudi Aramco, а также низкая прозрачность этой государственной компании, контролируемой королевской семьей Саудовской Аравии.

Первичное размещение акций Saudi Aramco на бирже неоднократно откладывалось. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что вопрос скорее не в том, готов ли рынок к IPO Saudi Aramco, а в том, готовы ли саудиты сами проводить его в таких условиях.

«Я думаю, что IPO постоянно переносилось, потому что саудиты хотели это сделать в лучших условиях — чем выше будет цена нефти, тем дороже будет размещение акций Saudi Aramco. Поэтому они всячески пытаются потянуть цену нефти вверх, и во многом соглашение ОПЕК+ было основано на этом желании», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, существует теория, согласно которой саудиты сами пытались спровоцировать некий нефтяной кризис, шумиху на бирже, чтобы трейдеры испугались и нефть подорожала на фоне непонятных инцидентов последнего времени, говорит Юшков. Сначала было два инцидента с танкерами в Ормузском проливе — сообщалось, что их кто-то атаковал, но в итоге эти танкеры даже не пострадали. Ни один из них не утонул, разлива нефти не было, их просто спрятали на военных базах.

Потом произошел инцидент с атакой дронов, о котором тоже поступала противоречивая информация — то говорили, что беспилотники атаковали месторождение, то НПЗ, затем вроде бы сказали, что это была система подготовки нефти, но при этом экспорт саудовской нефти опять же не пострадал.

«Есть теория, что саудиты сами провоцировали все эти инциденты, чтобы повыше подтянуть стоимость нефти на мировом рынке и обеспечить более выгодное размещение Saudi Aramco. Однако мы видим, что из этого ничего не получилось — стоимость нефти осталась примерно на уровне $60 за баррель, существенного роста не произошло», — поясняет Юшков.

Хотя нанесенный ущерб был оперативно устранен, недавняя атака дронов на нефтяные заводы Saudi Aramco, показав уязвимость крупнейшего в мире поставщика нефти, дает хороший повод инвесторам настаивать на дисконте. Но все же это временный фактор, который лишь дает возможность заработать на акциях тем, кто готов рискнуть, считает Алексей Калачев. Более долгосрочный негативный фактор — это непрозрачность компании, управляемой правящей династией Саудовской Аравии, и риски ухудшения менеджмента, связанные с этим.

В итоге эксперты сомневаются и в достоверности сведений, раскрытых Saudi Aramco на презентации IPO.

«Изучив проспект эмиссии, выпущенный еще в 2018 году, у инвесторов осталось больше вопросов, нежели ответов. Конечно, все необходимые данные для выхода на биржу были предоставлены компанией, однако слов о перспективах и планах дальнейшего развития среди них не было. Кроме того, рынок нефти продолжает находиться в довольно шатком состоянии. Неспособность членов ОПЕК+ договариваться и постоянное желание США наращивать добычу черного золота может негативно повлиять на котировки нефти в будущем, что, безусловно, негативно скажется на котировках нефтедобывающих компаний, в том числе и Saudi Aramco», — считает эксперт отдела инвестиционных стратегий «БКС Брокер» Иван Пчелинцев.

Впрочем, у самой Саудовской Аравии тоже нет однозначного мнения о том, к чему приведет IPO, считает Юшков. «Денег вроде бы и так достаточно, никакие инвестиции им не нужны, в каких-то технологиях они тоже не заинтересованы — иностранные компании и так приходят к ним работать. Поэтому большой вопрос в том, зачем вообще Saudi Aramco нужно IPO? Размещение заставит компанию раскрыть очень много информации, и не факт, что эти сведения будут приятными для саудитов. В частности, нужно будет провести нормальный аудит запасов, потому что сейчас есть информация, что в них присутствует довольно большая доля обводненности месторождений, так как добыча в них ведется давно», — говорит Юшков.

По его словам, каждый, кто выходит на биржу, хочет приукрасить картину — это не значит, что в реальности показатели Saudi Aramco окажутся катастрофическими, но, возможно, действительность окажется пессимистичнее ожиданий, и за счет денег инвесторов саудиты смогут поправить положение корпорации и пополнить госбюджет.