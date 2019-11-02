Фату на помойку: почему Россия разводится

В Белгороде в мусорку по улице Чумичова кто-то выбросил белое свадебное платье. Фото со свадебным нарядом на помойке попало в местные СМИ и вызвало горячую дискуссию: платье было выброшено после свадьбы, или не состоялась сама свадьба?

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История предсказуемая. По крайней мере, с точки зрения статистики. Белгород по количеству разводов — один из антилидеров среди российских регионов по расторжению браков. На 1000 браков здесь 621 развод.

Цифра ужасающая. Хуже ситуация только на Сахалине (889 разводов), в Ленинградской области, Карелии и Ненецком округе.

Развод, девичья фамилия и фату в мусор

Если в начале 90-х в стране сыграли 1,3 млн свадеб, то спустя 28 лет, в 2018-м — 893 тысячи, свидетельствует Росстат.

Зато снизилось и количество разводов. В 2018 году в России расторгли брак 583 942 пары, а в 2002-м — 853 647.

Этот год взят для сравнения неслучайно. Это был пиковый год для разводов, с тех пор их количество становится меньше. Почему? Меньше браков — меньше разводов.

За январь-август этого года тренд не поменялся.

Официальных браков, зарегистрированных в Едином государственном реестра записей актов гражданского состояния, за этот период было заключено 578 тысяч. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 645 тысяч браков.

На 67 тысяч меньше. Много это или мало, лучше видно в пересчете на 1000 человек. На каждую тысячу человек населения в целом по стране приходится 5,9 брака (за те же восемь месяцев этого года). В прошлом году за восемь месяцев браков на тысячу человек было заключено 6,6.

С разводами ситуация такая: разводов было за восемь месяцев этого года 320 тысяч, за тот же период прошлого года — 403 тысячи.

Впрочем, официальная статистика не учитывает нюансы. Причем довольно значимые, считает семейный психолог, профессор Института дополнительного профессионального образования департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Андрей Зберовский. Не факт, что количество разводов становится меньше год от года. Десятки тысяч супругов де-факто не живут вместе, но официально не разведены. Нередко по причине низкого материального достатка. В России, даже по официальным данным, за чертой бедности находятся порядка 21 млн человек, 14% населения.

«У некоторых банально нет денег заплатить 10 тысяч рублей — госпошлину за развод, а некоторые не хотят платить алименты или оформлять опеку, кому-то из супругов просто не хочется участвовать в юридических процедурах, вот поэтому и не оформляют развод», — говорит Зберовский, добавляя, что такая статистика никогда не может быть полной.

Растут многоженство и суррогатное материнство

Основные причины разводов, по крайней мере, формально обозначаемые людьми, — это измена, пагубные привычки, недовольство материальным положением, зависимость от мнения родственников и друзей, репродуктивные проблемы.

«Причины разводов в общем-то одни и те же, они не меняются на протяжении десятилетий, но их значимость за последнее десятилетие претерпела изменения. Например, измена супруга сейчас вышла на первое место, хотя раньше основной причиной развода были пристрастия к алкоголю, наркотикам и игромания одного из супругов», — говорит эксперт.

Изменился и «вес» такой причины для развода, как материальное положение. Отсутствие жилья и низкий доход занимали вторую строчку в антирейтинге, а сейчас – третью.

Тем не менее экономическая подоплека в семейных отношениях все же играет значимую роль, отмечает Зберовский. «Понятно, что в период экономических кризисов люди реже сочетаются браком. Но хуже всего, если граждане не испытывают экономического оптимизма, если они не видят кризису конца, не видят перспективы. В этом случае граждане категорически не хотят выстраивать серьезные семейные отношения», — объясняет эксперт.

А сейчас ситуация именно такая. Россия находится под санкциями, ВВП показывает околонулевой рост, и вот уже несколько лет россияне не испытывают экономического оптимизма.

Плодиться и размножаться не получается

Из этого следует, что статистика браков в ближайшее время вряд ли улучшится. К этому стоит добавить еще немного статистики.

Россия явно идет на убыль. За январь-август прошлого года россиян стало меньше на 169 тысяч (родились 1,078 млн человек, умерли — 1,247 млн). За тот же период этого года убыль составила еще больше — 219 тысяч человек.

Профессор Зберовский указывает на усиливающееся расслоение в обществе и отмечает последствия этого тренда.

«Официальной статистики нет, но я много езжу по стране и знаю — растет многоженство. И дело тут не столько в национальных традициях, например, народов Северного Кавказа, сколько в финансовых возможностях самой состоятельной части населения, которая может позволить себе содержать две и даже три семьи», — говорит эксперт.

Напомним, по данным ВШЭ, 3% населения России принадлежит 89% всех финансовых активов, тогда как 20% самого бедного населения владеют лишь 6% активов.

Еще один признак обнищания одних и быстрого обогащения других — растущая разница в возрасте супругов в официальных и гражданских браках.

Наконец, явно обозначился тренд на увеличение рождений по ЭКО и суррогатное материнство. В основе этого новые технологические возможности и, конечно, все та же финансовая основа, подогретая эмоциями женщины. «Я не хочу потерять любимого человека, мужа, который меня обеспечивает всем необходимым, и поэтому я не буду портить себе фигуру родами», — заключает эксперт.

Кино и домино вместо котлет

Отвечая на вопрос «Газеты.Ru», что должно делать государство, чтобы переломить негативную тенденцию на уменьшение количества браков, снижения рождаемости, Зберовский ответил так. Во-первых, поднять с унизительного размера до нормального, до 30 тысяч рублей в месяц размер пособия на ребенка и выплачивать его не до 3-х лет, а до 14 или даже 18.

Во-вторых, необходимо упростить и сделать обязательной процедуру признания отцовства. «Уклонение от прохождения ДНК-теста необходимо узаконить», — считает эксперт. Если тест подтверждается, мужчина платит алименты. Если нет, женщина заплатит за прохождение мужчиной этого теста.

Точечные меры местных властей вряд ли помогут. В том же Белгороде пытаются снизить количество разводов оригинальным способом. Чиновники решили, что разводятся здесь потому, что скучно. Супругов решено приглашать на городские мероприятия и потом зачислять им баллы на карточку. Накопленные баллы можно обменять на поход в кино.

Плодиться и размножаться лучше всего способен средний класс, отмечает Зберовский. Это те, у кого имеется «прожиточный минимум»: зарплата от 100 тысяч рублей в месяц, есть свое жилье и автомобиль. Те, кто может оплачивать свой отпуск два раза в месяц и дать детям качественное образование.

Но среднего класса в России с каждым годом все меньше.