«Кислое зрелище»: что доложат в потребительскую корзину

Россиянам добавят «здоровых» продуктов в потребительскую корзину. Как рассказали «Газете.Ru» в Минтруде, в настоящее время проходят обсуждения по вопросам совершенствования потребительской корзины с участием специально созданной рабочей комиссии. Новая заработает с 1 января 2021 года. Нынешняя потребительская корзина действует до 31 декабря 2020 года включительно.

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В комиссию, которую сформировали в марте 2018 года, вошли представители обеих палат Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, объединений профсоюзов, объединений работодателей, научных организаций, других заинтересованных организаций. Пока что на заседаниях рассматриваются предложения членов рабочей группы, рассказали в пресс-службе ведомства. При этом с идеями должны определиться уже к концу года, а к весенней сессии 2020 года планируется подготовить соответствующий законопроект.

В сентябре на телепередаче «Диалог» на телеканале «Россия» премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что состав потребительской корзины должен меняться.

«Если мы вспомним, как этот самый набор [потребительской корзины. – «Газета.Ru»] понимался, допустим, лет 40–50 назад, то мы будем удивлены. Это довольно такое печальное, кислое зрелище, что называется. И сейчас этот набор должен быть, наверное, постепенно скорректирован», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

После эфира в конце сентября он поручил ведомствам постепенно сделать потребительскую корзину более «здоровой». Поручение относится не только к Минтруду России, но и Минэкономразвития России, Роспотребнадзору и Минфину России. В частности, ведомствам поручено «проработать вопрос о постепенном переходе с 2021 года к формированию потребительской корзины исходя из базового набора продуктов питания, позволяющего сформировать полноценный рацион здорового питания различных групп населения».

О каких-либо конкретных предложениях добавить тот или иной продукт публично еще не сообщалось. Тем не менее высказывались различные идеи. Например, cделать отдельную потребительскую корзину для мужчин и для женщин, а также для детей в зависимости от возраста.

Минимальный набор

Потребительская корзина — это минимальный месячный набор среднестатистического россиянина. К ее величине привязаны многие важные вещи: выплата социальных пособий, прожиточный минимум, до которого дотягивается минимальный уровень оплаты труда (МРОТ). От этого зависят социальные программы государства, а также формирование бюджета. В ее структуре три группы: продукты питания, непотребительские товары и услуги. В «съедобную» часть входит 10 основных позиций: картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты, молоко и молочные продукты, яйца, растительное масло и маргарин.

Предполагается, что объем потребления в среднем на одного россиянина в год составляет 290 кг «молочки», 126,5 кг хлебных продуктов и круп, 114,6 кг овощей и 60 кг фруктов, а также 58,6 кг мясных изделий и 18,5 кг рыбных продуктов.

Непродовольственные товары и услуги не поименованы, хотя еще в предыдущих версиях закона было иначе. Продуктовая часть рассчитывается Минтрудом на основе средних цен Росстата.

Стоимость непродовольственных товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. Таким образом 50% от суммы «съедобной» корзины составляют услуги, 50% — непродовольствие. Так что, когда растут тарифы ЖКХ, другие услуги или одежда и лекарства, это не отражается в «корзине», она будет корректироваться лишь на продуктовую инфляцию.

Исходя из этого, какие-либо изменения от новой потребительской корзины в 2021 году заметят лишь те группы населения, которые получают доходы ниже МРОТ, различные социальные пособия и другую финансовую помощь от государства.

Весы бедности

Именно по потребительской корзине считается прожиточный минимум. И она же является «весами» бедности. По ее сумме оценивается доля самого бедного населения страны. В первом полугодии в России таких, по данным Росстата, 19,8 млн человек. То есть 13,5% россиян. К тому же теперь к «корзине» привязан и минимальный уровень оплаты труда, поскольку власти в 2018 году приравняли его к прожиточному минимуму. В настоящее время величина прожиточного минимума на второй квартал установлена в размере 11 185 рублей.

В силу этих факторов и не стоит ждать от властей какого-либо кардинального изменения в потребительской корзине, убеждают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Если власти будут сильно завышать этот показатель, то вверх пойдет и прожиточный минимум, а это значит, что мы увидим еще более неприятную статистику по числу бедных и, как результат, рост социальных обязательств cо стороны государства, указала в беседе с «Газетой.Ru» руководитель направления денежно-кредитной политики Экономической экспертной группы (ЭЭГ) Мария Иванова.

При этом в таком способе измерения бедности тоже есть проблема, указывает она. Получается, что в нашей стране уровень бедности измеряется по спущенным сверху от властей потребностям, определенным потребительской корзиной. Однако в международной практике есть более авторитетная методика, когда бедными считаются те, кто получает менее 60% от медианного дохода по стране. Если считать по ней, то бедных у нас гораздо больше.

Игра на выживание

Государство формирует эту «корзину» не от потребностей, не от реальных расходов, а просто от базы, считая, что людям этого будет достаточно, объясняет Иванова.

Желание властей, чтобы в потребительской корзине всего было поменьше, объяснимо, соглашается директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

«Потому что если в стоимостном выражении она будет большая, то минимальный прожиточный минимум, соответственно, будет на более высоком уровне. И число людей, которые имеют доходы ниже этого минимума, естественно, возрастет. Но мы должны сократить их аж в два раза [сокращение уровня бедности к 2024 году вдвое до 6,6% — одна из национальных целей. – «Газета.Ru»] – это одна из самых амбициозных и, по-моему, невыполнимых задач», — cчитает Николаев.

«И это будет стоять во главе угла. Это будут держать в уме, поэтому все будет очень скромно, в этом сомневаться не приходится»,

— резюмирует эксперт.

В настоящее время мы имеем потребительскую корзину, которая в последний раз менялась в 2012 году. Она уже давно устарела, сетуют аналитики.

«Эта корзина к потреблению среднестатистического россиянина вообще не имеет реального отношения. Она служит для определенных целей и касается только определенного круга лиц», — поясняет Иванова.

К примеру, в потребительскую корзину Великобритании включены даже услуги косметолога, делится собеседница «Газеты.Ru». Считается, что это важно и отражает потребительскую модель британцев.

То, что нынешнюю потребительскую корзину необходимо актуализировать, согласен и глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, в 2017 году правительство совершило «хитрый маневр», и вместо того чтобы пересмотреть потребительскую корзину, просто продлило действие старой, одновременно увеличивая МРОТ до величины прожиточного минимума. При этом в настоящее время, по словам Нилова, профильные ведомства «искусственно занижают» потребительскую корзину.

Потребительская корзина стоила 10 433 рублей во втором квартале 2019 года, свидетельствуют данные Росстата. Из нее минимальный месячный набор продуктов питания среднестатистического россиянина оценивался в 5 234 руб., непродовольственные товары в 2 597 руб. и услуги в 2 602 руб.

«Я ожидаю, что правительство пересмотрит [потребительскую корзину] и будет предложена форма, система более логичная, актуальная и объяснимая. Я называю сегодняшний прожиточный минимум прожиточным мизером. Он не соответствует реальности так же, как и официальная инфляция не соответствует реальной», — рассказал «Газете.Ru» Нилов.

Но даже если власти добавят в корзину пару новых «здоровых» продуктов или уберут излишнее количество картошки, это мало что поменяет. Необходимо менять ее структуру, где несправедливо зажаты услуги и непродовольственные товары, уверены экономисты.

Однако, судя по словам чиновников, они намерены изменить лишь продуктовую составную.

Стоит отметить, что на нездоровый перевес в минимальной «корзине» хлеба и картошки и дефицит мяса, рыбы, овощей и фруктов в прошлом году указывал глава Минтруда Максим Топилин, когда давал интервью «Российской газете».

«Приблизить набор продуктов питания к оптимальному — главная задача новой потребительской корзины», — указывал Топилин.