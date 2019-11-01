Налог для самозанятых: всю Россию выводят из тени

С 1 июля 2020 года специальный налоговый режим для самозанятых введут во всех регионах страны. С таким заявлением выступило Министерство финансов. «Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну. По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», — говорится в официальном сообщении министерства.

Реклама

Накануне о необходимости распространить новый налоговый режим на всю Россию говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее мнению, эксперимент по внедрению поправок по отношению к самозанятым себя оправдал, а другие регионы обязаны взять его на вооружение.

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года.

В нем приняли участие четыре региона – Москва, Московская и Калужская области, а также республика Татарстан.

При этом попасть в новую налоговую группу могут далеко не все предприниматели, даже если они и работают в вышеуказанных регионах. Так, самозанятыми могут стать те, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей. Вдобавок кандидат не должен привлекать к своей деятельности наемных работников.

Взамен зарегистрировавшиеся таким образом работники обязаны оплачивать налог на профессиональный доход в размере 4% при оказании услуг физическим лицам и 6% при работе с юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП). При этом власти обещают оставить данные ставки без изменений вплоть до конца 2029 года. Необходимо отметить, что те же индивидуальные предприниматели платят в соответствии с упрощенной системой налогообложения как минимум 6% от своих доходов.

Между тем с начала года в разряд самозанятых перешли 240 тыс. человек, свидетельствуют данные Минфина.

Чаще всего россияне регистрируются в качестве самозанятых, когда занимаются пассажироперевозками, сдачей квартир в аренду, репетиторством и юридическими консультациями.

Лидером по заявкам на регистрацию стала Москва. За девять месяцев текущего года в качестве самозанятых зарегистрировалась 131 тысяча человек. При этом суммарный доход московских самозанятых превысил 15,8 миллиарда рублей, а в бюджет Москвы они внесли порядка 235,5 млн рублей, подчитал на прошлой неделе заммэра по экономической политике столицы Владимир Ефимов.

Тем временем в стране по состоянию на апрель 2019-го насчитывалось порядка четырех миллионов ИП. Россияне пока не понимают, зачем им становиться самозанятыми, поэтому часть из них регистрируются в качестве ИП, а другие по-прежнему не спешат показывать свои доходы налоговой, признают эксперты.

Начиная с 2017 года, выйти из «тени» решились лишь чуть более шести миллионов человек, и то в большинстве случаев они вышли «в свет» после проверок со стороны властей. В 2018 году, по данным ФНС, официально зарегистрировались чуть более 2,5 тысяч фрилансеров.

В ходе недавнего опроса населения экономисты центра социально политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС выяснили, что число самозанятых «в тени» в России продолжает расти и насчитывает порядка 16-17 млн человек.

При этом 53% респондентов признались, что трудятся без официального оформления и не планируют изменять свой статус. Россияне не хотят показывать доходы, так как большинство самозанятых на практике совмещают основную деятельность с подработкой, указывал в разговоре с «Газетой.Ru» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Они имеют официальную работу с записью в трудовой, поэтому показывать еще дополнительные доходы для них не имеет смысла. Те, кто не имеет трудовой книжки и работает на себя, так и продолжает работать вне закона», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, сейчас в этом режиме насчитывается много минусов, которые препятствуют «обелению» рынка труда.

Например,самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов, а это значит, что страховой стаж не начисляется. В итоге налогоплательщик все равно получает по выходу на пенсию минимальные выплаты по старости и не каких доплат, хотя платил налоги, объяснил Сафонов.

Кроме того, самозанятым нельзя уменьшать полученные доходы на расходы, что негативно влияет на прибыль. Вдобавок часто самозанятые сталкиваются с блокировкой счетов в банке. Причина заморозки обычно состоит в том, что банкиры рассматривают такие счета в качестве рисковых активов. До сих пор у банков нет базы самозанятых, и они даже не подозревают, что человек работает по закону.