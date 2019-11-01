«Право потребителей»: когда разрешат не платить за ЖКХ

В Госдуме предлагают не оплачивать некачественные коммунальные услуги. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов. Он направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.

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Власов объяснил свою инициативу тем, что часто получает жалобы россиян на высокие тарифы ЖКХ. При этом услуги коммунальщиков не соответствуют минимальному качеству и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Между тем существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам.

Это приводит к массовым нарушениям прав потребителей.

«Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода, и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании», — говорится в письме депутата, обнародованном РИА «Новости».

А тарифы все растут и растут

Инициатива депутата выглядит более чем своевременной. В 2019 году тарифы ЖКХ выросли на 1,7% в январе и на 2,4% в июле в среднем по стране.

30 октября правительство утвердило индексацию тарифов ЖКХ в регионах, начиная с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов увеличат тарифы ЖКХ на величину прогнозируемой инфляции в 4% плюс к этому 0,6-1,5 процентного пункта.

Согласно распоряжению, больше всего тарифы ЖКХ увеличатся в Чеченской республике (6,5%), Кабардино-Балкарской республике (5,4%) и Республике Дагестан (5,2%).

В Москве коммуналка вырастет не более чем на 5%, в Санкт-Петербурге — максимум на 3,8%.

Самый низкий индекс роста предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа — 2,4%. В других регионах показатель колеблется от 3,6 до 4,9%.

В документе уточняется, что речь идет о максимальном допустимом росте платежа граждан за услуги ЖКХ в среднем по региону. Устанавливаемые правительством индексы платы являются базовыми показателями. На их основе власти регионов формируют уже предельные индексы изменения размера платы. Тарифы на различные виды коммунальных ресурсов (воду, газ, электроэнергию) утверждают региональные службы по тарифам.

Несколько лет назад индексацию тарифов, которая обычно происходила 1 января, перенесли на июль.

Но в прошлом году, в связи с повышением НДС, которое «потянуло» за собой рост затрат поставщиков коммунальных услуг, повышение тарифов разбили на два этапа – чтобы ослабить неизбежный удар по кошелькам россиян.

План повышения тарифов в два этапа — в первом и во втором полугодии — был предложен Минэкономразвития. Таким образом в ведомстве рассчитывали удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции (4%). Ранее ЦБ прогнозировал инфляцию в 2019 году на уровне 4-4,5%, но на последнем заседании совета директоров снизил планку до 3,2-3,7%.

Однако несмотря на стремление сдержать повышение тарифов ЖКХ, в некоторых регионах увеличение оказалось существенным. «Декларируется, что коридоры не должны в среднем по стране превышать уровень инфляции, хотя мы видим, что в различных регионах действительно разброс может быть достаточно велик: от 3% в регионах Северного Кавказа до 6-7% в Москве, Санкт-Петербурге, Якутии», — говорила «Газете.Ru» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Отличаются в десятки раз

В 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%, сообщал Росстат. Больше всего выросли цены на водоотведение, холодное и горячее водоснабжение — на 5,7%. Инфляция в прошлом году составила 4,3%.

В марте глава ФАС Игорь Артемьев указал, что в большинстве регионов тарифы ЖКХ завышены. При этом россияне по множеству коммунальных позиций «давно переплачивают больше 100% себестоимости».

Кроме того, по его словам, тарифы на воду могут отличаться в десятки раз в соседних регионах. По информации главы ФАС, «тарифное хулиганство» — дело рук местных властей, куда антимонопольная служба не дотягивается.

Проблема была в том, что регионы превышали даже предельные индексы роста тарифов на услуги ЖКХ.

Главными проблемами сферы ЖКХ россияне считают неточное начисление оплаты, следует из опроса, опубликованного «ЖКХ Контроль» в начале года. Неверное начисление платы считают проблемой 19% опрошенных. На втором месте оказалось некачественное управление многоквартирными домами (14%), а на третьем — неудовлетворительное состояние домов (13%).