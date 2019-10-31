«Она может быть жесткой»: что Лагард сделает с Европой

С 1 ноября президент Европейского центрального банка Марио Драги передает власть над еврозоной Кристин Лагард. Она возглавляла Международный валютный фонд с 2011 года.

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Вместе с высокой должностью Лагард в наследство от Драги получает целый ряд экономических проблем. Дело в том, что в последние годы Европа терпит самое масштабное со времен Второй мировой войны поражение в борьбе за устойчивый экономический рост.

Сейчас европейская экономика показывает рост, который никого не удовлетворяет. Он едва различим. По данным Евростата, рост ВВП еврозоны во втором и третьем кварталах составлял всего 0,8%.

Это вдвое хуже темпов в США, где в том же периоде рост ВВП в годовом исчислении составил 1,9%.

Кризис жанра затянулся

Еврозона является сейчас одним из самых слабых звеньев мировой экономики. Период охлаждения явно затянулся и длится не пару кварталов, а уже несколько лет подряд. Просели и не показывают даже признаков восстановления традиционные триггеры роста — обрабатывающая промышленность и потребительский спрос.

Впрочем, эта статистика ужасна не сама по себе, тут явно прослеживается «кризис жанра». Традиционные методы взбадривания экономики, которые ЕЦБ применял в последние годы, исчерпали себя. Регулятор давно уже «скребет по дну», снижая ключевую ставку и пытаясь дать экономике дешевые деньги, но все безрезультатно.

Правда, ЕЦБ может списать половину имеющегося негатива на замедление глобальной экономики в целом. Этого никто и не отрицает. На замедление мирового роста указывала и Федеральная резервная система США. Американский регулятор уже три раза в этом году понижал ключевую процентную ставку. С той же целью, что и ЕЦБ, но с гораздо более приемлемым результатом. «Происходит синхронное замедление экономической активности по всему миру, которое продолжается уже почти 18 месяцев», — отмечал на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл.

Между тем, выступая перед аудиторией, в которой были канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, уже бывший глава ЕЦБ Марио Драги советовал прибегать к новым методам стабилизации и роста экономики. Евросоюзу необходим общий бюджет, чтобы была возможность стабилизировать валютный союз.

«Сегодня низкие процентные ставки не позволяют проводить стимулирование в такой же степени, как в прошлом, потому что упала норма прибыли от инвестиций в экономику», — говорил Драги.

По его мнению, нужно усиливать фискальную политику, урезать расходы, повышать эффективность инвестиций и усиливать контроль за расходами, отмечал Драги на прощальном мероприятии.

Драги уверен, что ЕЦБ и в его отсутствии должен предпринимать меры по стимулированию в еврозоне, сократив ключевую процентную ставку, чтобы она полностью ушла на отрицательную территорию, важно открыть путь очередному раунду дешевых кредитов.

Ранее в этом году ЕЦБ возобновил не мене спорный механизм стимулирования экономики — покупки корпоративных и государственных облигаций на сумму $22 млрд в месяц. Это, кстати, вызвало критику даже внутри ЕЦБ.

Разногласия внутри регулятора свидетельствуют о том, кто финансовые власти в растерянности и толком не знают, что делать в ситуации затянувшегося охлаждения мировой экономики. Не на Трампа же все сваливать? Тем более, что американский лидер обещает сделать Америку снова великой и жестко идет к этой цели. А если у него получится? Как будет выглядеть «старушка Европа»?

Старушке Европе прописано омоложение

Лагард, которой стукнуло 63 года, может стать символом как раз такой Европы, которая растеряет всю свою былую привлекательность. Она прекрасно понимает, какое наследство ей достается.

Ранее в интервью Financial Times она категорически отвергала идею перейти в ЕЦБ. В сентябре 2018 года, глава МВФ заявила, что раздражена и «сыта по горло» предположениями по переходу в ЕЦБ.

Но почему-то передумала. Срок ее полномочий на посту главы МВФ истекал только в 2021 году.

Что она может изменить, улучшить, простимулировать? Эксперты говорят, что в первую очередь Лангард должна будет преодолеть разногласия между руководителями ЕЦБ и «заставить обе стороны выйти на диалог друг с другом». «Это также означает, что не стоит ждать сильных изменений в денежно-кредитной политике», — отмечал ранее главный экономист ING Карстен Бжески.

«На наш взгляд, курс ЕЦБ принципиально не изменится под новым руководством, так как вялые темпы роста экономики еврозоны, угроза рецессии в Германии, необходимость относительно низкого курса евро предопределят сохранение в целом мягкой денежной политики», — согласен Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер»

Эксперт предполагает, что Лагард, используя свой политический опыт, вероятно, будет убеждать правительства стран ЕС активнее использовать фискальные стимулы. «С учетом того, что отрицательные ставки несут риски для банков, Лагард все-таки может быть чуть более жесткой, чем Драги», — говорит эксперт.

При этом возможности ЕЦБ по новым стимулам ограничены, дальнейшее снижение ставок несет риски для банков и пенсионных фондов, а программа QE может ускорить инфляцию выше таргета ЕЦБ и встречает противодействие например влиятельного Бундесбанка, отмечает эксперт. Именно поэтому Лагард будет призывать правительства больше использовать фискальные инструменты.