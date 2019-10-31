«Бегемот индустрии»: Fiat Chrysler объединяется с Peugeot

В результате слияния корпораций Fiat Chrysler (FCA) и Peugeot (PSA) в мире возникнет четвертый по величине автопроизводитель, «бегемот индустрии». Об этом сообщает CNBC.

Советы директоров двух компаний одобрили слияние на паритетной основе – половина акций будет принадлежать Fiat Chrysler, еще половина – Peugeot. Капитализация новой компании составит около $46 млрд.

Исполнительным директором «бегемота» станет генеральный директор PSA Карлос Таварес, а его коллега из FCA Джон Элкан займет кресло в совете директоров, куда войдут также Таварес и еще девять человек.

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В рамках сделки FCA выплатит своим акционерам специальные дивиденды в виде 5,5 млрд евро и акций подразделения по строительству роботов Comau.

Головной офис объединенной компании будет расположен в Нидерландах, листинг планируется на биржах Нью-Йорка, Милана и Парижа.

Объем продаж новой компании составит 8,7 млн автомобилей в год. В линейку будут входить Fiat, Dodge, Ram, Chrysler, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot, DS, Opel и Vauxhall.

Компании намерены объединить усилия по развитию индустрии электромобилей и внедрению в автомобилестроение технологий искусственного интеллекта. За счет технологического обмена в том числе планируется сокращение издержек. 80% эффекта от синергии будет достигнуто в ближайшие четыре года, экономия составит 2,8 млрд евро, заявили компании. В целом же сокращение издержек планируется на уровне 3,7 млрд евро – и это при том, что закрывать заводы не планируется.

«В стремительно меняющейся среде с новыми вызовами в меняющейся автомобильной сфере совместное производство должно улучшить и без того сильные исследования и развитие индустрии, а также встретить экологические вызовы… эффективно и быстро», – говорится в заявлении компаний.

Рынки встретили новость о слиянии неоднозначно – акции Fiat Chrysler выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 8% во вторник, когда о планируемой сделке сообщила The Wall Street Journal, и на 5% в среду. В свою очередь, акции PSA на парижской бирже Euronext в четверг теряют в цене уже более 12%.

Несколько месяцев назад FCA вела непростые переговоры о слиянии с другой автомобильной компанией Франции — Renault.

О «продвинутой» стадии переговоров о слиянии с Renault в мае 2019 года сообщала The Financial Times. Однако при этом источники издания говорили, что сделка может развалиться – что и произошло в следующем месяце.

По данным WSJ, Fiat Chrysler отозвала предложение после того, как партнер французского автопроизводителя — Nissan Motor — отказался поддержать сделку. Источники газеты также утверждают, что правительство Франции, которое владеет 15% Renault, выдвинуло условие: оно заключалось в том, что соглашение о слиянии должно соответствовать условиям многолетнего альянса Renault и Nissan.

При этом власти Франции уже предварительно одобрили сделку между Fiat Crysler и Peugeot – в частности, с таким комментарием выступил министр финансов Пятой республики Брюно Ле Мэр.

Он подчеркнул, что Париж будет настаивать на сохранении производств во Франции.

«Франция должна гордиться своими успехами в деле продвинутого автомобилестроения – в том числе электрического и экологически чистого», – приводит его слова CNBC.

Fiat слилась с Chrysler в 2014 году, консолидировав 100% акций американской компании. Руководители Fiat рассчитывали, что объединенный концерн станет седьмым по величине производителем автомобилей в мире и сможет конкурировать с такими гигантами, как Toyota, Volkswagen и General Motors. Суммарный объем продаж Fiat и Chrysler в 2013 году составил 4,4 млн машин. Продажи автомобилей Fiat Chrysler в 2018 году составил 4,84 млн штук.

Стоит отметить, что Fiat Chrysler вел «неофициальные консультации» с руководством Peugeot еще в 2014 году. Однако тогда дальше разговоров дело не зашло.