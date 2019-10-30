Звездный сервис: как развиваются отели в Москве

За последние девять лет сфера туризма Москвы получила мощный импульс к развитию и сильно изменилась. Число туристов, останавливающихся в гостиницах за последние 3 года, выросло на 80%, а доход гостиничной индустрии за последние три года вырос на 122%.

Реклама

Одним из главных элементов развития туризма является гостиничная индустрия, насчитывающая на сегодняшний день 1,7 тыс. гостиниц и аналогичных средств размещения. Среднегодовая загрузка столичных объектов размещения — 77%, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа.

Сегодня Москва уже предлагает весь комплекс услуг, который позволяет сделать пребывание туристов в городе максимально комфортным. Это и транспортная инфраструктура, уровень сервиса и городская среда в целом. Благоустройство улиц и парков, фестивали и праздники, улучшение работы транспорта и повышение безопасности — все это делается не только для москвичей, эта инфраструктура также важна и значима для туристов.

Стоит отметить влияние фестивальной и событийной программы Москвы на гостиничную отрасль Москвы. За последние 2 года практически исчезла ярко выраженная сезонность, что позволяет отелям работать с высокой загрузкой и доходностью круглый год.

Событийная повестка Москвы стала драйвером роста туристского потока и развития гостиничной отрасли. Так в период празднования Дня города Москвы 2019 (7-8 сентября) загрузка отелей составила более 90%, из них 65% — это иностранные туристы. Лидерами из числа стран дальнего зарубежья по числу постояльцев гостиниц стали Китай, Испания, США, Израиль и Аргентина. А сами праздничные площадки посетило 7,9 млн человек.

По данным Комитета по туризму города Москвы, сегодня в столице работают 1718 гостиниц, хостелов, меблированных комнат, которые прошли процедуру квалификации и получили соответствующую категорию. Пять звезд присудили 41 заведению, четыре звезды — 132, три звезды — 331, две звезды — 152, одну звезду — 86, 976 заведений — без звезд.

Доля номерного фонда трехзвездочных гостиниц составляет 44,4%, четырехзвездочных — 17,8%. Что касается мировой ситуации, то доля трехзвездочных отелей в среднем составляет 27%, четырехзвездочных — около 50%. Это значит, что московские гостиницы в среднем более доступные и демократичные.

У 377 отелей столицы номерной фонд насчитывает более 50 номеров, у 609 гостиниц и мини-отелей — менее 50 номеров. Остальные — 713 хостелов и 19 меблированных комнат.

Общий номерной фонд гостиниц Москвы составляет 82,9 тысячи номеров. Это почти в два раза больше по сравнению с 2010 годом.

44 гостиницы с общим фондом более 13 тысяч номеров работают под известными международными брендами: Four Seasons, Hilton Hotels & Resorts, Holiday Inn, InterContinental, Kempinski Hotels & Resorts, Marriott Hotels & Resorts, Radisson, Ritz Carlton, Swissotel, Pentahotel и другими.

До 2010 года большинство московских гостиниц составляли средства размещения категории одна–три звезды. На столичном рынке было мало отелей, соответствующих категории четыре–пять звезд. За 10 последних лет количество мест в отелях европейского уровня возросло в несколько раз. Их доля в номерном фонде всех коллективных средств размещения Москвы к концу 2018 года превысила 34%, что сравнимо со среднеевропейскими показателями обеспеченности туристов качественными отелями.

До 2010 года практически невозможно было сказать, сколько отелей функционировало в Москве, поскольку гостиничная деятельность никогда не лицензировалась. Сегодня благодаря подготовке города к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года все отели Москвы были учтены, прошли обязательную государственную классификацию и распределены на шесть категорий: «без звезд», «одна звезда», «две звезды», «три звезды», «четыре звезды», «пять звезд».

«Важнейшие достижение столичной индустрии гостеприимства за период 2011 - 2019 годов заключаются в выходе на уровень среднегодовой загрузки, сопоставимый с отелями ведущих в сфере туризма европейских столиц. И, что, еще важнее, Москва за этот период первой из крупных российских городов существенно снизила сезонные колебания загрузки номерного фонда, прежде всего, за счет развития культурно-познавательного туризма, событийного ряда столицы и просто потому, что сам город похорошел, стал туристки более привлекательным», — отмечает президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

До 2010 года в Москве было не так уж много отелей, располагающих ресторанами, не говоря о других площадках, приспособленных для организации отдыха или бизнеса. Практически не было отелей, обладающих СПА-зоной. Сегодня почти все отели категории «четыре звезды», «пять звезд», которых насчитывается в Москве 173 единицы, имеют современные конференц-зоны, бар или ресторан. Отели категории «пять звезд» имеют СПА-зону и бассейн. Выручка от предоставления дополнительных услуг в составляет до 40% объема общей выручки отеля.

Заметно выросла загрузка отелей. Например, до 2010 года гостиничный комплекс «Космос» загружался от силы на 25-30%, отель «Украина» от 20 до 40%. Сегодня гостиничный комплекс «Космос» и отель «Radisson Collection Hotel Moscow» (бывший отель «Украина») заполняется вне зависимости от сезона на 75-80%.

По данным компании Cushman & Wakefield, за 10 лет номинальный прирост московского рынка гостиничных номеров современного качества к 2018 году составил 202%. В этот период рынок рос со средней скоростью в 8,1% в год, с «пиками» активности в 2010, 2011 и 2017 годах, когда объем качественного предложения увеличился на 21,2%, 10,1% и 9,4%, соответственно.

Изменения целевой аудитории

Ряду изменений в индустрии послужили предпочтения нового класса путешественников-миллениалов. Москва тоже не отстает от мировых трендов в сфере гостеприимства.

Отели вынуждены подстраиваться под новое поколение целевой аудитории. Сети мега-отелей сейчас пересматривают свои стратегии развития. Согласно исследованию агентства Landor Associates, они уже не считаются самыми инновационными. Самые дальновидные игроки расширяют портфели, делают новые саббренды.

Все мировые и московские тренды гостиничной индустрии связаны с увеличением количества путешественников-миллениалов — людей, родившихся между 1980 и 2000 годами. Миллениалы взрослели в эпоху становления цифровых технологий. Чтобы лучше понять тенденции гостиничного бизнеса Москвы, сначала нужно разобраться с ценностями миллениалов — целевой аудитории на рынке гостиничных услуг.

По словам генерального директора AZIMUT Hotel Smolenskaya Moscow Михаила Гитмана, в последние годы доля представителей молодого поколения неуклонно растет и это накладывает свое влияние на гостиничную отрасль. Теперь важно не только предоставить гостю уютный тихий номер, вкусно накормить его и оказать безупречный сервис, но и дать возможность получить яркие впечатления, эмоции. Это может выражаться в необычном дизайне отеля, оригинальном ресторане или каких-то иных моментах, о которых гости с удовольствием будут рассказывать своим друзьям и знакомым, в первую очередь через социальные сети.

«Если отель органично интегрирован в городскую среду, имеет партнерства с музеями, выставочными комплексами, смотровыми площадками, всем тем, что помогает гостям разнообразить их досуг и узнавать что-то новое – то это большой плюс для отеля. Те, кто успешно справляется с задачей дарить впечатления своим гостям, имеет определенное конкурентное преимущество и показывает результаты выше среднерыночных», — отмечает Михаил Гитман.

Миллениалы — люди с нестандартным и гибким умом, живущие в бешеный ритме и не представляющие иного образа жизни. Для миллениалов уже менее важен материальный статус — представители этого поколения порой хотят иметь ровно столько денег, сколько будет хватать на удовлетворение их интересов. А потому они не склонны к накоплениям, не хотят покупать дорогостоящие автомобили, собственные квартиры и дома, дорогие украшения и брендовую одежду, но зато знают, где все это взять напрокат. Они тратят деньги на новые гаджеты, образовательные курсы и путешествия.

Поэтому современные отели стремятся создать очень личную приверженность бренду — это тренд номер один. Между ними и их гостями стало «больше воздуха», значительно изменились программы лояльности. Платежеспособные миллениалы диктуют правила рынку. Современные гости столицы скорее предпочтут бару в номере бесплатные велосипеды напрокат. Их меньше интересует свое удовольствие, их, например, больше заботят выбросы углекислого газа и то, как сократить углекислый след, который они оставят в городе проживания.

Тренд номер два относится к дизайну — аутентичность и разнообразие. С 2010 года существенно изменился подход к дизайну. В то время как сами гости перестали боятся быть смелыми и красочными, отели теперь оформляют свои номера более естественным, гостеприимным образом, сочетая эклектичные элементы: контрастные цвета и яркие, старое и новое. В отелях стало больше неожиданных сочетаний текстур. Гостиничный бизнес накрыла новая волна дизайна, в которой любовь к истории переплетается с современными элементами и функциональностью.

Бутик-подход к дизайну отелей помогает создавать действительно подлинные и захватывающие впечатления, которые ожидают современные гости, особенно миллениалы. За последние девять лет отели научились сохранять баланс элегантности и простоты, не отказываясь от превосходного обслуживания пятизвездного отеля.

Тренд номер три — высокая скорость изменений. Этот тренд хорошо иллюстрирует то, как быстро был пройден этап перехода на онлайн-бронирование.

Экологичность — тренд номер четыре, который уже давно актуален и важен для многих отраслей и проектов.

Тренд номер пять — instagrammability. Путешественники всегда стремились посещать живописные места. С появлением и развитием соцсетей, это стремление только усилилось. Теперь посещение Москвы позволяет собрать лайки и обзавестись новыми фолловерами. В газете Independed были опубликованы результаты исследования британской компании Schofields Insurance, в ходе которого опрошено более 1 000 молодых людей в возрасте от 18 до 33 лет. На вопрос: «Что самое важное при выборе места отдыха?» — большинство ответило: «Инстраммабельность».

Современные отели ломают голову, как сделать так, чтобы гости чувствовали себя как дома, находясь вне дома — тренд номер шесть. Перед отелями стоит настоящая миссия – создать свое сообщество. Отели по-разному отвечают на вызовы времени. Для создания сообщества они, например, поощряют социализацию и сотрудничество своих гостей — организовывают в лобби коворкинги.

Тренд номер семь вытекает из предыдущего тренда — распространение хостелов и коливингов. Поскольку рынок гостиничных услуг жёсткий, инвесторы ищут новые форматы. Мнения отельеров и владельцев гостиниц сходится в том, что 2019 год диктует развитие коллективных средств размещения.

Начиная с 2012 года в Москве активно начали появляться экономичные средства размещения — хостелы. Такие виды экономичных гостиниц снискали большую популярность у иностранных и российских туристов, в основном молодежи, и их число на сегодня составляет 713 единиц. К слову, 95% хостелов размещены вне многоквартирных жилых домов, поскольку городская политика в этом направлении всегда была неизменной: отельный бизнес не должен мешать спокойствию жителей Москвы.

«Сегодня молодые путешественники едут за эмоциями, продуманностью и развлечениями. Отели подстраиваются под изменения рынка и предпочтения туристов. Например, для того чтобы быть на одной волне с миллениалами, наша сеть запустила специальный проект, в рамках которого мы устраиваем DJ-сеты в лобби и ресторане, спонсируем конкурсы диджеев и фестивали стрит-арта. У нас есть коворкинг зоны для общения и работы. Мы стараемся идти в ногу со временем — оформляем общественные зоны и номера ярко и необычно. Мы дорожим оценками и отзывами гостей, стараемся вовлекать своих потенциальных клиентов через социальные сети — так мы последовательно выстраиваем свою репутацию», — отметила генеральный управляющий Combo Ibis &Ibis Budget Москва Октябрьское поле Наталия Гринева,.

Коливинги и апарт-отели представляют новый формат гостиничной индустрии, сроком аренды на более длительный срок. Формат начинает получать распространение в Москве. В апарт-отелях приезжающие в Москву проживают от двух недель и более. Отличительной чертой апарт-отелей является наличие кухонного оборудования, позволяющего туристу самостоятельно готовить пищу. За счет более длительного проживания стоимость услуг в апарт-отелях примерно на 20-30% меньше, чем в обычном отеле. Пользователями услуг апарт-отелей являются граждане, прибывшие в Москву в длительную командировку, а также с целью обучения, получения медицинских услуг и туристы с большим составом семьи. Сегодня в Москве насчитывается более 40 апарт-отелей.