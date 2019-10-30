Марий Эл и Саратовская область: где худшие в России дороги

В России нормам соответствует всего 42,4% всех дорог. Это следует из обнародованных Росстатом данных за 2018 год о соответствии трасс в разных регионах нормативным требованиям, на основании которых RT составил рейтинг самых качественных дорог.

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Впрочем, показатель оказался на 5% выше, чем 10 лет назад.

При определении места в рейтинге по качеству дорог оценивались ровность, прочность покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость.

Больше всего качественных дорог оказалось в Москве (97%), Ханты-Мансийском автономном округе (84,5%), Ставропольском крае (74,9%), Красноярском крае (71,4%) и Ингушетии (70,4%).

Меньше всего нормативам соответствуют дороги в Республике Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Калмыкии (11,8%), Архангельской (15,1%) и Магаданской областях (17%).

Поскольку на содержание дорог регионального (или межмуниципального) значения средства в основном выделяются из бюджетов тех субъектов, где они находятся, результаты рейтинга более чем предсказуемые.

«То, что в Москве традиционно качественные дороги, не вызывает удивления: все-таки в столице бюджет, выделяемый на ремонт, – существенно выше, чем в регионах. Более качественное дорожное покрытие наблюдается и в относительно богатых регионах, где развито строительство и привлекается много инвестиций, ведь бизнес можно заинтересовать, если создана подходящая инфраструктура. Зачастую предприниматели сами прокладывают качественные дороги к заводам и предприятиям, чтобы оперативно доставлять сотрудников, комплектующие и продукцию», — отмечает Павел Сигал, первый вице президент Опоры России.

Неудовлетворительные показатели, зафиксированные в Марий Эл, Саратовской и Архангельской областях, в Калмыкии и Магаданской области, показывает общую ситуацию с дефицитом бюджетов в регионах. В этих субъектах так много расходов на приоритетные сферы, что не остается средств на дорожное строительство, поясняет он.

При этом росту числа хороших дорог на 5% за последние 10 лет в целом способствовали проведение международных спортивных мероприятий в стране.

«Если Зимние Олимпийские игры 2014 затронули только Краснодарский край, то Чемпионат мира по футболу потребовал улучшить условия в дюжине городов, которые принимали тысячи гостей», — отмечает эксперт.

Между тем ранее в рамках проекта по исследованию качества жизни Финансовый университет при правительстве РФ оценил состояние дорожного хозяйства в городах с населением более 250 тыс. человек.

В ходе опроса 41% жителей крупных и средних российских городов заявили, что состояние дорог и улиц улучшилось, 34% отметили, что оно осталось неизменным, а 25% — что состояние городского дорожного хозяйства ухудшилось.

Лидерами по качеству дорожного хозяйства среди городов с населением более 250 тыс. человек по совокупности параметров оказались Казань, Москва, Набережные Челны, Тюмень, Вологда, Тула, Владимир, Грозный, Липецк и Смоленск.

Города-аутсайдеры рейтинг Финансового университета не выделяет.

Однако в ходе опроса выяснилось, что на улицах крупных и средних российских городов больше всего не хватает освещения, пешеходных переходов и хорошо видной разметки.

Также среди частых ответов респондентов — нехватка велодорожек, светофоров, лежачих полицейских, дорожных знаков.

Население считает неудовлетворительной работу дорожных ремонтных служб. Только 25% жителей крупных и средних городов полностью или в основном согласны с тем, что ремонтники в их городе восстанавливают дороги быстро и качественно.

Еще 34% опрошенных заявили, что городского транспорта там, где они живут, недостаточно.

43% участников исследования отметили, что в их городе за последнее время пробок стало больше. Самые большие приросты дорожных заторов характерны для следующих городов: Пермь, Воронеж, Екатеринбург, Севастополь и Киров, отмечается в исследовании Финансового университета.

При этом, как отмечается в исследовании, «чемпионы» России по пробкам – это Санкт-Петербург, Химки, Балашиха, Подольск и Москва.

Если же оценивать города не только с точки зрения состояния дорог, но и по другим параметрам, характеризующим уровень жизни, то окажется, что Владикавказ, Хабаровск и Воронеж стали городами, где ниже всего доля довольных жизнью граждан. Об этом свидетельствует другой рейтинг Финансового университета при правительстве.

«Больше всего довольных жизнью во Владивостоке, Томске и Липецке, меньше всего - в Воронеже, Хабаровске и Владикавказе», — отмечалось в материалах.

В частности, доля полностью или в основном довольных жизнью во Владивостоке составляет 87%, в Томске - 86%, в Липецке - 85%.

Между тем во Владикавказе эта доля равна 63%, в Хабаровске - 69% и в Воронеже - 70%.

В десятку городов, где живет меньше всего довольных своей жизнью, также вошли Петрозаводск, Ярославль, Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов, Махачкала.

В Москве довольных жизнью оказалось 82%.