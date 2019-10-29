Без претензий: почему Москва и Киев не могут договориться по газу

Москва считает, что достигнуть каких-либо договоренностей с Киевом по вопросу транзита и поставок газа можно только при отсутствии каких-либо судебных претензий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Позиция России вчера [28 октября, во время трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины по газу — «Газета.Ru»] была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности», — сказал представитель главы РФ.

Ранее Россия поставила Украине условие: новый контракт может быть заключен с 1 января 2020 года, если стороны откажутся от взаимных претензий в европейских судах.

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Вместе с тем, по словам главы Минэнерго России Александра Новака, наша страна выступает за пакетное решение с Украиной. Однако в «Нафтогазе Украины» заявили, что киевские власти не будут рассматривать такой формат соглашения.

«Очередная трехсторонняя встреча в Брюсселе завершена. Российская сторона поделилась интересными интерпретациями «Старых песен о главном», — сказали в госкомпании по итогам переговоров.

«Никаких официальных предложений по урегулированию открытых вопросов российская сторона нам до сих пор не передавала. Поэтому говорить о любых «пакетных решениях всех проблем», включая вариант погашения долга «Газпрома» по результатам Стокгольмского арбитража, до этого невозможно. Ждем новых контактов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте «Нафтогаза Украины».

Российская сторона обязана выплатить Украине $2,56 млрд. Такое решение вынес Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 по спорам сторон о поставках газа и его транзите.

Киев ранее пытался принудительно взыскать с российской компании эти средства, покушаясь на активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании. Однако пока эти попытки ареста ни к чему не привели.

Российская компания между тем оспаривает решение Стокгольмского арбитража, указывая на процедурные нарушения, которые должны привести к пересмотру дела. При этом арест акций не грозит потерей собственности, по крайней мере, в настоящий момент, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Вместе с тем «Нафтогаз» отмечает, что мнение Киева по вопросу транзита газа совпадает с мнением Еврокомиссии. Контракт с «Газпромом» должен быть заключен на продолжительный срок (порядка 10 лет), и в нем должны быть прописаны значительные объемы прокачки газа (40-90 млрд куб. м).

В Киеве уверены, что отношения между странами «должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства».

Как рассказал министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, власти надеются подписать договор с российской стороной до конца текущего года.

«Мы надеемся, что мы подписываем этот договор до конца года и обеспечим стабильные поставки европейским (потребителям)», — указал он.

Однако пока это невозможно. Как пояснил чиновник, на Украине еще не завершилось разделение госкомпании «Нафтогаз Украины» и как результат создание независимого оператора газотранспортной системы (ГТС), как того требует европейское законодательство. Киев планирует завершить этот процесс не ранее середины декабря.

«Разделение компании, действительно, еще в процессе, мы потенциально еще не можем подписать эти договоры. Мы должны быть готовы к этому. В соответствии с нашей дорожной картой эти возможности появятся где-то после 17 декабря», — сказал Оржель.

Министр также обратил внимание на то, что Украина готова обсудить вопрос прямых поставок на взаимовыгодных условиях.

«Если мы говорим, что цена должна быть конкурентной, рыночной, мы можем рассматривать эти условия на поставку», — резюмировал глава ведомства.