Благоустройство в Москве: за и против

Когда в 2015 году столичные власти только запускали программу «Моя улица», этот проект сразу назвали крупнейшим в современной истории Москвы. Главными задачами и тогда, и сейчас считаются создание комфортной городской среды и превращение Москвы в место, удобное для жизни. Для этого потребовалось учесть и экологические аспекты, и вопросы безопасности жизни горожан, и оптимизацию транспортной доступности, и многое другое.

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За первые два года реализации «Моей улицы» правительство Москвы благоустроило 106 улиц в центре города. После этого решено было сделать программу бессрочной и не замыкаться внутри Садового кольца, а потихоньку продвигаться к городским границам, вплоть до Новой Москвы, перешагнувшей за МКАД на десятки километров. Новая, более масштабная программа получила название «Мой район», а ее география охватывает как исторические уголки центра, так и новые городские кварталы, возведенные в чистом поле практически с нуля.

«Возьмите Москву, которая, безусловно, не может сравниться с другими городами, но здесь же в первую очередь благоустроили центральную часть города, в которой работает 40% населения, которая является туристическим и досуговым центром. То есть благоустройством Москвы сразу убили несколько зайцев. Потом уже стали заниматься другими районами, там тоже есть приоритет по зонам», — говорила в интервью «Газете.Ru» директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина.

Такой размах предполагает огромные траты величиной в сотни миллиардов рублей. По подсчетам РБК, затраты на благоустройство Москвы с 2017 по 2022 год превысят 506 млрд рублей. Правда, в сравнении с аналогичными расходами других мировых столиц Москва тратит еще не слишком много. Если ее траты на городское благоустройство составляют 4,2% расходов бюджета, то в Лондоне на те же цели направляется 7%, в Торонто – 9%, а в Нью-Йорке – порядка 10% расходов бюджетов. Кроме того, речь идет об инвестициях – то есть вложенные деньги, по идее, должны окупиться и начать приносить прибыль.

И все же первоначально отдельные эксперты не скрывали своего скепсиса относительно экономической эффективности программы благоустройства.

«Необходимо просчитывать реальные эффекты от вложенных городских ресурсов, - предупреждала в 2015 году Екатерина Куричева из Центра городских исследований Московской школы управления «Сколково» в блоге на РБК. - Ведь важно не количество перекопанных километров, а экономические, социальные и другие последствия. Такие параметры в российской системе городской статистики и городского управления отсутствуют.

При этом в 2018 году общий объем туристского потребления и оборота фестивалей в Москве достиг 863,9 млрд рублей — с 2010 года рост составил 3,8 раза. Поступления доходов только от этих статей в городской бюджет достигли 118 млрд рублей, сообщало правительство города.

А ведь огромная роль в популярности этих мероприятий принадлежит как раз программам «Моя улица» и «Мой район», превратившим городские пространства в удобные и комфортные фестивальные площадки. Получается, что все капитальные затраты на благоустройство столицы только одними фестивалями «отбиваются» всего за несколько лет, после чего начинается чистая прибыль.

В проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на программу «Моя улица» заложено 45,5 млрд руб. на 2021 год и 34,8 млрд рублей – на 2022 год. Для 2021 года это всего 1,4% от расходов, запланированных в объеме 3,2 трлн руб. При этом в Москве живут и работают 15% населения всей страны.

Всего же на финансовое обеспечение государственной программы «Развитие городской среды» за счет бюджета города на 2020-2022 годы предусмотрено в объеме 342,8 млрд рублей.

Нужно учесть также, что польза от удобной городской среды измеряется не только рублями. Вот лишь несколько цифр: по сравнению с 2010 годом к сегодняшнему дню москвичи стали в 3,5 раза чаще посещать парки и другие рекреационные объекты, в 23 раза чаще пользуются велопрокатом, число пешеходов возросло от двух до четырех раз, и каждый третий москвич начал заниматься спортом благодаря развитию сети общедоступных спортплощадок.

«Невозможно пройти по городу и не встретить пешеходную экскурсию, на многих из которых будут не туристы, а именно жители города. Вместе с этим у нас как-то закономерно и логично произошла гастрономическая революция: когда по улице начинают праздно гулять огромные толпы, то, само собой, начинают открываться интересные заведения, — пишет в Фейсбуке москвовед, автор проекта «Прогулки по Москве» Александр Усольцев. — Раньше ездишь в Европу и всему удивляешься, а теперь как-то в Москве все есть и уже за границей удивиться ресторану или хорошей кофейне стало сложнее. У меня даже итальянские туристы кофе в Москве стали пить».

Нередко можно услышать, как москвичи брюзжат и на не слишком эстетичные градостроительные решения, и на неудобство от разобранных мостовых и перекрытых тротуаров.

«Благоустройство — творческая работа, и она требует индивидуального подхода, красивых решений», - говорила РБК директор Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирина Ильина, по словам которой из-за масштабов работ городу постоянно приходится использовать типовые решения.

Но связаны эти минусы как раз с необходимостью в короткий срок и быстро решить все проблемы с благоустройством. Сама Ильина называет это «стратегией быстрых результатов» и в конце концов признается: «Приезжаешь в Москву и как будто попадаешь в сказку: все чисто, зелено, красиво». А значит, даже самые взыскательные критики оказываются по сути не против происходящего.

Отдельно стоит остановиться на такой важной компоненте городского ландшафта, как набережные. Москва-река не просто делит город пополам – ее рукава и излучины формируют как бы самостоятельный территориальный локус. И если в центральной части столицы речное русло было обрамлено каменными набережными чуть ли не в позапрошлом веке, то в некоторых отдаленных районах буквально до наших дней царила какая-то первобытная дикость.

Начиная с 2011 года городские власти благоустроили порядка 200 километров набережных. Что важно, кроме обычного в таких случаях укрепления берега происходит облагораживание всего ландшафта – оборудуются спуски к воде, прокладываются или обновляются прогулочные дорожки, расставляются лавочки, фонари и урны. По окончании работ жители таких районов, как Капотня, Мневники, Строгино и другие, получают готовые прибрежные парки, оборудованные всем необходимым для отдыха. Конкретные проекты благоустройства городские власти предварительно обсуждают с местными жителями.

Итак, если беспристрастно взвесить все за и против, то некоторое недовольство части жителей вполне естественно, принимая во внимание масштаб работ и связанные с ними неудобства. Но благоустройство, как уже отмечалось выше, делается быстро, вызванные рабочими и строительной техникой проблемы уйдут, а польза от них останется.

Кстати, исключительный уровень московского благоустройства подтверждают и иностранные эксперты. Так, «Моя улица» стала единственным победителем престижной международной премии Global Awards for Excellence из числа европейских проектов, а на международном конкурсе The Lee Kuan Yew World City Prize Москва вышла в финал, пропустив вперед лишь таких тяжеловесов урбанистики, как Нью-Йорк и Сеул.