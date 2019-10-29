С миру по нитке: как Белоруссия заменит российскую нефть

Белорусский концерн «Белнефтехим» ищет пути замещения российской нефти, которую здесь ранее перерабатывали в бензин и другие нефтепродукты. Об этом сообщила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина в интервью местным СМИ.

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«Рассматриваем возможность поставки сырья из стран СНГ, Ближнего Востока, Африки до наших НПЗ как через украинские порты, так и через порты Прибалтики», — сказала Гурина.

Она напомнила, что Белоруссия закупает «российскую нефть по формуле, в структуру которой включены таможенные пошлины, соответственно, от их изменений зависит и цена на нефть для белорусских НПЗ».

Изменение таможенной политики со стороны России приводит к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению поступлений в белорусский бюджет. За 9 месяцев этого года, как подсчитали в «Белнефтехиме», потери бюджета составили около $250 млн.

По прогнозу, за весь 2019 год убытки белорусов составят порядка $400 млн.

«Мы выработали комплекс мер по адаптации к этим условиям, рассчитали модель оптимального развития для НПЗ на 2019 -2024 годы в условиях выхода на мировую цену на нефть», — сообщила Гурина.

Словесные интервенции заканчиваются

Главное, что следует из интервью зампреда «Белнефтехим», — «по мере сближения цены на российскую нефть с мировой ценой привлекательность альтернативных поставок будет возрастать».

То есть стоимость российской нефти перестает быть привлекательной для белорусских нефтепереработчиков, и они уже ищут альтернативные пути закупок нефти для переработки. В этом году план по переработке — 18 млн тонн.

Белоруссия уже неоднократно говорила о необходимости замены российской нефти. Но ранее это были политические заявления, то есть, скорее, предупреждения о намерениях.

Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому,

По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

«Ввели этот налоговый маневр... Это значит, что наши два нефтеперерабатывающих завода оказались в невыгодном положении по сравнению с их заводами... Нас подводят к мировой цене. На что я публично в Питере в последний раз сказал: «Раз так, тогда мы вынуждены будем закупать с рынка нефть», — сказал Лукашенко.

При это он добавил, что его заявление — «это не рычаги давления, это поиск альтернативы». Тем более, отметил Лукашенко, что российская нефть марки Urals не самого высокого качества в мире.

Лукашенко и ранее обозначал имеющиеся альтернативы в транспортировке нефти. По его словам, есть три варианта. Например, белорусы уже использовали нефтепровод «Одесса — Броды», построенный в 2001 году. Но самым выгодным оказался другой вариант — маршрут из Гданьска, через Польшу.

«Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода «Дружба» мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда [через Польшу. — «Газета.Ru»] к нам. Третье направление — через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств», — сказал глава Белоруссии.

Лукашенко допустил даже полный отказ от российской нефти. По его словам, Белоруссия может покупать нефть у Ирана, США, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов.

В таком случае Россия потеряет рынок объемом минимум 20-25 млн тонн, подсчитал белорусский лидер. «Вам это надо? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн т. Уверен, не надо. Так давайте договариваться! Не получается», — констатировал Лукашенко.

Венесуэла, США, Казахстан, далее везде

В октябре от политических деклараций Минск перешел к реализации конкретных планов по замене российских нефтепоставок. Во время визита Лукашенко в Казахстан 25 октября были согласованы основные параметры сделки по поставкам казахстанской нефти в Белоруссию. Речь идет об объеме порядка 3,5 млн тонн в год.

Нефтедобывающие компании Казахстана, расположенные в Тенгизе, Карачаганаке и Кашагане, заявляли о готовности добыть дополнительные объемы нефти для белорусов. Маршруты прокачки тоже известны.

«В принципе, мы понимаем возможные маршруты доставки: это может быть использование общей системы магистральных нефтепроводов, это может быть поставка и железной дорогой», — отмечали ранее в «Белнефтехиме». Сейчас идет процесс подготовки межправительственного соглашения Белоруссии и Казахстана о поставке сырья.

Лукашенко и ранее заключал сделки на поставки нефти и нефтепродуктов с другими странами, например, с Азербайджаном и с тем же Казахстаном.

То есть это не первое такое соглашение. Но сейчас с политического уровня тема поставок по альтернативным маршрутам дошла до «Белнефтехима»

Были даже поставки углеводородов из Венесуэлы, поясняет эксперт по энергетике, преподаватель Финансового университета при правительстве Игорь Юшков.

«Но фактор цены остается. Российская нефть пока что обходится белорусам дешевле всех других вариантов. Нередко в разы. Даже казахская нефть будет дороже российской как минимум на $5 с каждого барреля», — уточняет Юшков.

Именно по этим причинам Лукашенко не теряет надежды на возобновление поставок нефти из России. Он пугает Москву, что, дескать, упустите наш рынок. Но это тот самый случай, когда Россия не против потерять этот рынок», — говорит Юшков.

Эксперт считает, что Россия выиграет от такого исхода дела. И заработает на транзите казахстанской нефти в Белоруссию.