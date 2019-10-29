Денег не дадут: моногородов станет вдвое меньше

В России может почти вдвое уменьшиться число моногородов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответственного секретаря экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павла Склянчука.

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По его словам, число моногородов в стране может сократиться с 321 до 170. Иными словами, почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.

Города, которые исключат из списка, не смогут получать господдержку, подчеркнул Склянчук.

Изначально за три года им планировали выделить дополнительно 18,6 миллиарда рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу.

Вопрос сокращения количества моногородов уже обсуждался не только в нижней палате парламента, но и в правительстве. При этом в Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень моногородов в 2020 году, отметив, что на первом этапе он не будет радикально изменен, поскольку кризисные населенные пункты нельзя оставить без поддержки государства.

Ранее в Счетной палате заявили, что меры поддержке моногородов не привели к их стабильному развитию. Кроме того, условия жизни людей не улучшились.

«У меня нет ощущения эффективности этой программы. То, что я вижу, — это не то, что может помочь моногородам определить их судьбу. Это не работает на их развитие или сворачивание. Мы не принимаем окончательного решения и тащим их, даже если нет перспектив», — говорил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Теперь на рассмотрение в министерство финансов направлен проект новой программы развития моногородов. Согласно плану, за шесть лет на программу будет потрачено 57,3 млрд руб. В инвестиционные проекты в моногородах планируется привлечь 143,8 млрд руб.

Помимо этого, ставятся цели по увеличению числа довольных социально-экономической ситуацией горожан, новых постоянных рабочих мест, а также по снижению уровня безработицы. В начале сентября стало известно, что с 2016 по 2018 год в российских моногородах было создано более 400 тыс. рабочих мест, однако этого оказалось недостаточно.

Вице-премьер Виталий Мутко указывал, что новая программа будет нацелена на экономику моногородов. При этом планируется ослабить их зависимость от градообразующих предприятий.

Эксперты считают, что населенный пункт выпадает из списка моногородов, если численность населения в нем составляет менее 3 тыс. человек, а также если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике, пишут «Известия».

Во втором случае из списка могут выпасть населенные пункты, которые действительно создавали альтернативную экономику, — например, Набережные Челны в Татарстане или Полевской в Свердловской области, сказал изданию председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Землянский.

Исключенные из перечня населенные пункты нельзя оставить без поддержки, отметила депутат Госдумы Альфия Когогина. Так, поселения с числом жителей менее 3 тыс. человек можно перевести в программу комплексного развития сельских территорий.

В июне Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов. Это Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область).

Всего в России 317 поселений с градообразующими предприятиями. Из них 99 относятся к кризисным, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК в министерстве. Главный показатель кризисности — ощущения жителей.

Федеральная служба охраны каждые полгода исследует в моногородах настроения жителей, опрашивая их на темы здравоохранения, образования, занятости. По последним данным, более половины населения моногородов оценивают ситуацию отрицательно.

При этом Минэкономразвития отчиталось об успешном выполнении программы, с чем не вполне согласна Счетная палата. «Есть серьезные замечания к методике расчета показателей программы и их значениям результативности с точки зрения обоснованности и достоверности. Причем проверить достоверность данных в отчете невозможно, поскольку отсутствует публичный источник информации», — отмечал аудитор Сергей Агапцов.

Например, при подсчете вновь созданных рабочих мест Министерство учитывало также и временные места. В результате данный показатель почти вдвое превысил плановый и составил 406,5 тыс. рабочих мест. При этом более чем в половине моногородов уровень регистрируемой безработицы в это время был выше среднероссийского, подчеркивала Счетная палата.