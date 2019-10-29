Новый подход: бедных снова пересчитают

Министерство экономического развития предложило изменить подход к измерению уровня бедности в России. Об этом говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

С 2020 года Росстат будет верифицировать свои сведения об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах.

Объединение данных Росстата с информацией из ФНС и ПФР будет происходить на этапе окончательной оценки уровня бедности. Проверенные данные будут публиковаться 29 декабря.

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«Благодаря данным о доходах населения ФНС и ПФР у Росстата появится возможность провести расчеты показателей распределения доходов населения на основе более полного охвата, чем это предусмотрено сейчас с использованием выборочных методов. Таким образом, мы добьемся большей обоснованности получаемых оценок и повысим статистическую надежность показателей уровня бедности», — объяснили изданию в Росстате.

В министерстве полагают, что таким образом удастся повысить качество статистики и усилить адресность социальной помощи. Для реализации этих планов потребуется 1,3 млрд руб.

При этом сравнение с данными ФНС и ПФР — это не единственное изменение в подходе к учету бедности. Росстат также начнет изучать данные об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем группам: cемьи с детьми в возрасте до 18 лет, в том числе с детьми до трех лет и до семи лет; граждане старшего поколения; женщины с детьми.

С 2021 года ведомство будет анализировать финансовое положение семей с детьми — исследование будет проводиться ежегодно с охватом 20 тыс. домохозяйств. Со следующего года Росстат приступит к анализу жизни пенсионеров с охватом 25 тыс. домохозяйств.

С апреля Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о доходах граждан в связи с переходом на новую методику их подсчета, которая увеличивает долю зарплат в структуре доходов, но уменьшает долю доходов от предпринимательства и от собственности. Также в оценку добавлены показатели оплаты труда без оформления договоров, наемных работников у физлиц и ИП, а также оплати труда в иностранной валюте и оплати труда иностранных работников.

Росстат опубликовал данные о доходах россиян, пересчитанные по новой методике. Счет оказался в плюс: по новой методологии реальные располагаемые доходы граждан за шесть последних лет снизились всего на 8,3% против ранее озвученных 10,9%.

Кроме того, с 2020 года ведомство начнет публиковать данные о бедности в многомерном измерении. В частности, будет учитываться депривация (невозможность позволить себе что-то — «Газета.Ru») и социальная исключенность граждан.

В настоящее время для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности. Иными словами, бедными в стране считаются те, чей доход ниже прожиточного минимума.

По итогам второго квартала этого года 18,6 млн россиян (12,7% всего населения страны) имели доходы ниже этой черты бедности. По итогам второго квартала прожиточный минимум составлял 11 185 руб. (средняя по стране величина).

Согласно майскому указу президента, правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году, то есть до 6,6% от всего населения.

Однако пока статистика по бедности показывает обратный результат. Уровень бедности в России после повышения прожиточного минимума выше инфляции во втором квартале 2019 года составил 12,7% против 12,5% год назад. Последний раз реальные располагаемые доходы населения росли в 2013 году — на 4%. Реальные доходы в первом полугодии 2019 года упали в годовом выражении на 1,3%. При этом третьем квартале этого года доходы россиян все же подросли — на 3% в годовом выражении, отчитался Росстат.

По данным ведомства, в первом квартале 2019 года 15,2% опрошенных сообщили, что денег им хватает только на еду, при этом с покупкой одежды и оплатой услуг ЖКХ они испытывают сложности. В первом квартале 2018 года таких было 16,7%.

Больше всего бедных среди многодетных семей. Согласно статистике, четверть российских детей живут в бедности.

«Семьи с детьми составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях. Бедными являются более 51% многодетных семей. Среди неполных семей уровень бедности — 28%», — говорили «Газете.Ru» ранее в Минтруде.