Оттянуть дефолт: почему в Аргентине прячут доллары

С понедельника, 28 октября, Центробанк Аргентины в 50 раз снизил лимит на обмен национальной валюты на доллары, сообщается в официальном заявлении местного регулятора. С сегодняшнего дня физические лица вне зависимости от гражданства смогут купить в месяц не более $100.

Те потребители, у которых есть банковский счет в Аргентине, имеют право получить в два раза больше – $200.

При этом до введения ограничений лимит составлял $10 тыс. в месяц. Правда, купить столько валюты могли только граждане, которые имели открытый на свое имя счет в банке. Для остальных лимит на покупку был всего $1 тыс.

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Новые правила касаются также экспортных компаний, которых уже обязали перевести выручку от зарубежных продаж в национальную валюту. Впрочем, для них лимит ежемесячных валютных покупок остался на прежнем уровне — $10 тыс. «Меры носят временный характер и будут действовать до декабря 2019 года», — говорится в заявлении ЦБ.

Национальный регулятор решился на подобные меры после прошедших в воскресенье выборов президента страны. Победителем гонки стал оппозиционный кандидат Альберто Фернандес, который представлял левоцентристскую коалицию. По итогам обработки 96,5% голосов Фернандес набирал 48,06%, в то время как действующий президент страны Маурисио Макри — только 40,4%. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.

Примечательно, что оппозиционер выдвигался на выборы вместе с бывшим президентом государства Кристиной Фернандес де Киршнер. У последней была хорошая репутация среди граждан, которые помнят ее за удачную социальную политику. В частности, она увеличила число рабочих мест, несмотря на замедление экономического роста, а также нарастила минимальный размер заработной платы и пенсий. Всего в период ее нахождения в период с 2007 по 2013 год на президентском посту расходы на социальную сферу составили 1,86% ВВП, что стало самым высоким показателем за последние 20 лет.

Но для иностранных инвесторов политика Киршнер обернулась многомиллионными потерями. Раздутые госрасходы, контроль за валютным курсом и импортом, а также скандальная национализация частных корпораций привела к масштабному бегству капитала из страны. Только за первый год ее правления из страны утекло $5 млрд.

Теперь же инвесторы опасаются повторения истории и могут начать вновь вывозить капитал, отмечал главный инвестиционный стратег БКС Максим Шейн. «Не исключено, что зарубежные игроки начнут выводить средства из рисковых активов, чтобы минимизировать издержки. В итоге в лучшем варианте может повториться сценарий прошлого года, когда из-за финансового кризиса в Турции снизился интерес инвесторов ко всем валютам развивающихся стран. При негативном сценарии возможен затяжной кризис как в самой Аргентине, так и на развивающихся рынках», — указывал аналитик.

Страна долгов

Между тем курс аргентинского песо еще до объявления первых результатов выборов скатился в крутое пике. Так, за неделю до голосования крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion продавал доллар по 57,5- 58 песо, в то время как на торгах понедельника, 28 октября, за американскую валюту давали уже 60 песо.

Курс нацвалюты падает на протяжении последних пяти лет. За это время аргентинский песо обесценился более чем в 10 раз.

Негативные новости на валютном рынке спровоцировали обвал на фондовых площадках. Накануне Fitch и Standard & Poor's понизили кредитный рейтинг Аргентины. При этом оба международных агентства заявили о возможном объявлении дефолта в стране.

Не осталось в стороне и международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, которое понизило долгосрочные суверенные рейтинги Аргентины в иностранной и национальной валюте до «SD», что означает «выборочный дефолт».

Сейчас государство стоит на пороге дефолта из-за набранных кредитов, которые взял президент Маурисио Макри, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. Еще весной прошлого года в стране разразился валютный кризис. Для страховки от стремительной девальвации Центробанк поднял процентную ставку до 40%. Но и эта мера не спасла аргентинский песо от падения, что вынудило власти обратиться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ).

Организация выделила государству рекордный за всю историю фонда транш в размере $57,1 млрд, который страна в ожидаемые сроки не смогла выплатить.

В таких нестабильных экономических условиях решение Центробанка страны об ограничении движения иностранной валюты было предсказуемым, уверен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «Оно связано с опасением стремительного сокращения валютных резервов — граждане, опасаясь девальвации и дефолта, массово меняют песо на доллары. Что еще больше втягивает страну в кризис», — отмечает эксперт.

Этот шаг способен краткосрочно стабилизировать валютные резервы, но имеет и побочный эффект, в частности, появление «черного» валютного рынка. «Ограничение на обмен валюты превращает Аргентину в страну с отсталой финансовой системой и препятствует притоку инвестиций в страну, подрывает доверие к национальной валюте, делая ее квазиденьгами», — предупреждает Суверов.

Между тем Аргентина является не единственной страной в мире, где власти регулируют потоки иностранного капитала. Например, в Китае также существует годовой лимит на обмен валюты. За год местные и иностранные физические лица могут купить не более $50 тыс.

В Узбекистане аналогичное законодательство. Так, начиная с 2016 года, в стране нельзя снять с банковской карты более $300 в месяц. Таким способом власти пытаются остановить отток валютных резервов из страны.