Под градом санкций: в Крыму появится игорная зона

Очередная игорная зона будет создана по распоряжению премьер-министра Дмитрия Медведева. «Создать игорную зону «Золотой берег» на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым», — говорится в документе, опубликованном в понедельник 28 октября на интернет-портале правовой информации.

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Выделенный под зону участок находится в районе поселка Кацивели за пределами населенного пункта, но эта территория считается Большой Ялтой. Место определялось на общественных слушаниях.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов ранее сообщал что игорная зона расположится на территории бывшего санатория «Фортуна». Но территорию необходимо подготовить, снести недострой, отмечал глава.

Площадь игорной зоны составит более 14 гектаров.

«Для Крыма создание игорной зоны является перспективным проектом. Во-первых, создадутся новые рабочие места, которых ранее не было, — будут абсолютно новые здания, помещения построены. С рабочих мест мы будем получать налоги», — сообщила ТАСС зампред совета министров — министр финансов республики Ирина Кивико.

Рулетка будет крутиться круглый год

Во-вторых, игроки будут «уплачивать 13% с выигрыша как налог на доходы физических лиц». Она добавила, что бюджет Крыма будет пополняться также за счет налога на имущество, ставка которого в Крыму с 2020 года составит 1,5%.

Кроме того, игорное заведение еще больше увеличит туристическую привлекательность региона, причем в течение всего года, а не только во время пляжного сезона.

«О предполагаемой сумме доходов, которую республика ожидает получить, мы пока не можем говорить. Сначала необходимо определить победителя конкурса — того, кто будет фактически являться администратором этой игорной зоны», — предупредила чиновница.

Планируемый объем вложений в крымскую зону неизвестен. Но два года тому назад, когда проект зоны только обсуждался, речь шла о 8 млрд рублей.

Ничего не известно и о застройщике «Золотого берега». Понятно только, что инвестировать в столь масштабный проект с длительной перспективой возврата средств способна только крупная компания федерального уровня, и ей небезразличен тот факт, что Крым не признают ЕС и США. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал ранее, что введенные против полуострова санкции игроков не отпугнут.

Глава региона также предлагал потенциальным инвесторам полную конфиденциальность для исключения возможности попадания под санкции.

Напомним, с 1 июля 2009 года азартные игры в России запрещены везде, кроме особых зон. Создание игорных зон в России регулируется законом от 29 декабря 2006 года «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Увлекаться азартными играми где попало власти запретили после волны жалоб на то, что россияне попадают в сильную зависимость от азартных игр и нередко разоряются.

«Ласточкино гнездо» не стало клондайком

Сейчас на территории России работают четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Красная поляна» (Краснодарский край), «Приморье» (Приморский край) и «Сибирская монета» (Алтайский край). Игорная зона «Азов-Сити», открытая в 2010-м году, была ликвидирована в 2018-м. Все они открывались с большими сложностями, ни одна не была создана в срок.

Самая раскрученная зона — сочинская. В нее было инвестировано порядка 4 млрд рублей. Там работают 70 игорных столов, 569 слот-машин, два ресторана, кабаре и бар, а также зал для деловых мероприятий и несколько магазинов. Комплекс может обслуживать одновременно до 2 000 посетителей.

За первые 1,5 года работы посещаемость «Казино Сочи» составила более 575,6 тысячи человек из 129 стран, суточный рекорд — 3,8 тысячи человек. В конце 2017 года в «Красной Поляне» начал работать второй зал игровых автоматов. В 2019-м на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» открылось третье заведение игорной зоны «Красная Поляна» — казино «Бумеранг». Оно располагает 204 слот-автоматами, 20 столами для игры в американскую рулетку и карточные игры.

В Крыму «Золотой берег» обещают открыть до конца 2019 года. В крымской игорной зоне планировалось начать возведение объектов еще в 2017 году. И главное, совсем в другом месте — вблизи популярного замка «Ласточкино гнездо» на территории поселка Гаспра. «Ласточкино гнездо» считается визитной карточкой Крыма, оно расположено в центре курортной зоны. При этом нынешнее место под зону в поселке Кацивели — довольно удаленная территория от всех основных достопримечательностей.

Глава республики Сергей Аксенов заявлял еще в 2017-м, что игорная зона заработает в течение ближайших полутора лет.

«Статус Крыма не определен и, конечно, инвестировать там — риск, бизнес может быть подвергнут санкциям», — говорит Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

Ни одна из зон не стала клондайком для местных бюджетов. Кроме того, эксперты критиковали правительство за то, что места, которые отводились под зоны, выбирались неудачно.

Когда, например, открывалась зона «Янтарная» под Калининградом, считалось, что в нее приедут играть европейские бюргеры. Но этого не случилось. Зона, возведенная на территории закрытой военной части, не стала популярной. Игроки предпочитали ехать в соседнюю Польшу или Белоруссию.

Состоятельные люди к тому же опасаются, что в российских игорных зонах небезопасно. «Светиться» своим богатством» — себе дороже выйдет», поскольку игроков контролирует и налоговая инспекция, и преступные группировки, указывает Суверов.

«К тому же состоятельные россияне предпочитают играть за границей, а Крым — это больше для среднего класса и для бюджетного отдыха. Так что быстро отбить инвестиции не получится», — уточняет эксперт.

Наконец, официально разрешенные российские игорные зоны нередко не выдерживают конкуренции с подпольными игорными домами. Они до сих пор не искоренены, судя по сводкам силовиков. Сотрудники управления ФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю 7 мая этого года накрыли сеть подпольных казино, задержаны 15 человек.

Задержанные организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на территории города Керчи и Ленинского района Республики Крым, отчиталось ФСБ. По месту жительства и работы лидеров и членов преступного сообщества, а также в незаконных игорных залах изъяты бухгалтерия, компьютерная техника, серверы с видеозаписями из игорных залов, а также крупные суммы денег.