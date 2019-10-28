Пустующие города: где сдают квартиры по дешевке

Дешевле всего снять «однушку» в Пензенской области. Так, в среднем арендные ставки в регионе составляют 7 578 рублей в месяц. Это следует из данных Росстата, которые проанализировала «Газета.Ru».

Реклама

По информации статистического ведомства, cредняя площадь однокомнатной квартиры в России составляла по состоянию на прошлый год 35,8 кв. м.

На втором месте по дешевизне Курская область. В регионе плата за съем квартиры составляет всего 7 790 рублей. Чуть выше аренда в Мордовии — 7 847 рублей и в Курганской области — 7 872 рубля.

Ставки аренды зависят от пяти групп факторов: среднего уровня заработной платы в регионе, наличия спроса со стороны высокодоходных групп населения, уровня цен в сегменте продажи квартир, структуры жилого фонда (его возраста, среднего износа, обеспеченности на жителя), а также размера домохозяйства и динамики численности населения, объясняет руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Так, жители Пензенской области, самого «дешевого», согласно рейтингу, по аренде региона, получают зарплату гораздо меньше, чем в целом по стране.

Средняя зарплата за первое полугодие в Пензенской области составила 25,3 тыс. рублей. Это ниже медианной зарплаты в России, которая равна 34,3 тыс. руб. Медианная зарплата — это зарплата сотрудника, который находится ровно посередине зарплатного списка. Выше и ниже ее уровня получают доход одинаковое количество работников.

При этом большая часть населения в регионе предпочитает мигрировать в крупные соседние города. Выбор большой. Так, Пензенская область находится примерно на одинаковом расстоянии от Москвы, Казани, Самары и Воронежа, указывает Попов.

Еще в целом ряде российских регионов можно найти «однушку» также за весьма символические деньги — 8-10 тысяч рублей.

Это, например, Брянская, Воронежская, Липецкая область, Дагестан, Ингушетия. То есть, как правило, это регионы, где высокая безработица и низкая зарплата.

Так, согласно данным Росстата, уровень безработицы превышает 10% и в Ингушетии (26,2%), и в Дагестане (11,7%).

«Квартиры с арендой до 10 тыс рублей для российских регионов — это скорее классика, чем открытие, собственники осознают, что содержание жилья, если им не пользоваться, обходится дорого, поэтому его проще сдавать и иметь минимальный доход, чем годами ожидать, что придут более богатые арендаторы»,

— объясняет аналитик «Алор» Алексей Антонов.

Судя по недавнему примеру с Воркутой, во многих регионах настолько невыгодно иметь жилье, что многие люди просто готовы отдавать квартиру бесплатно. Эта история на днях получила официальное подтверждение.

Как сообщил агентству РИА Новости представитель городской администрации, жители Воркуты регулярно передают в дар городским властям свои квартиры из-за невозможности их продать, и это жилье используется для переселения людей из аварийных домов.

«Нельзя сказать, что это массовое явление, но в среднем один-два раза в месяц частные квартиры передаются властям по договору дарения. Мы используем их для нужд «аварийщиков», которых сегодня более 300 человек», - сказал он, не уточнив, какое количество квартир уже принято в дар.

При этом в дар берется не все жилье. Как отметил собеседник агентства, администрация Воркуты принимает только квартиры, которые находится в надлежащем санитарном состоянии. Жилье в поселках городского типа не принимается, поскольку на балансе местной администрации сейчас находится около 5 тысяч пустующих муниципальных квартир, расходы на содержание которых составляют около 500 миллионов рублей в год.

«Жилье в поселках городского типа не востребовано, и недавно был случай, когда житель поселка Северный бесплатно предложил свою трехкомнатную квартиру любому желающему», — отметил представитель администрации Воркуты.

По его словам, в настоящее время стоимость квартир здесь находится на уровне 100-150 тысяч рублей, и для Воркуты по-прежнему характерен отток населения.

«Если в 1991 году у нас проживало около 200 тысяч человек, то сейчас этот показатель составляет около 60 тысяч», — уточнил собеседник агентства.

«Ничего удивительного в том, что многие люди в Воркуте или на Колыме сдают свои дома уже бесплатно, лишь бы за квартирами хотя бы кто-то следил, пока собственники уезжают на заработки. Как правило, такое происходит в депрессивных регионах, которые не развиваются, а скорее регрессируют.

Это связано с разными факторами — с климатическими, социально-экономическими, техногенными и так далее. Одним словом — если на конкретной территории нет комфортной среды для жизни, то и недвижимость там будет стоить дешево», — комментирует Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

Как подчеркивает в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» аналитик «Финам» Алексей Коренев, случай Вокруты, где очень высокие коммунальные расходы, нет работы в связи с закрытием шахт и поэтому легче подарить квартиру, чем попробовать ее продать, все-таки уникальный. Это моногород со всеми вытекающими оттуда проблемами при закрытии возможности заработать.

Однако в регионах, где невысокие арендные ставки и в целом депрессивная ситуация, в отдаленных деревнях наверняка есть пустующие дома, которые можно занять, предполагает Коренев.

В целом, по словам эксперта, ситуация так и будет оставаться такой же безрадостной, пока вся рабочая сила будет перетекать в столицу и еще несколько городов-миллионников, а оставшееся население в регионах — стареть и вымирать.

Так, согласно рейтингу Росстата, самые дорогие квартиры в Москве. В столице снять «однушку» стоит 28 328 рублей. Интересно, что в Санкт-Петербурге арендовать квартиру можно ощутимо дешевле — за 20 360 рублей в месяц.

Также высокие ставки на аренду в Сахалинской области — 28 336 рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — 23 070 рублей, в Чукотском автономном округе — 22 845 рублей.

Это районы Крайнего Севера, где развита сфера добычи: нефти, газа, угля, драгоценных металлов. И зарплаты соответственно сильно выше среднероссийских.

В частности, в этих регионах работникам к окладам положена «северная надбавка», которая может достигать 100% от зарплаты, плюс все выплаты (исключение для отпускных и премий) дополнительно умножаются на районный коэффициент до 2.

В регионах с самой дорогой арендой, во-первых, достаточно высокая средняя заработная плата, рассказывает «Газете.Ru» старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин.

«Это везде за 200% к медиане»,

— добавляет он.

Впрочем, не во всех этих регионах высокий уровень жизни населения. В частности, речь идет о Сахалинской области.

«С одной стороны, за счет заработных плат в нефтегазовом секторе этот регион входит в топ-5 субъектов России по доходам населения. С другой стороны, эта территория характеризуется миграционным оттоком населения, низким качеством жилого фонда, а заработные платы в прочих секторах экономики тут невысокие», — отмечает Попов.

При этом то, что средняя ставка за аренду высокая, легко объясняется тем, что часть россиян, занятых в крупных компаниях, готовы снимать дорогую недвижимость. А это тянет уже за собой среднюю ставку аренды.