Угроза для «Турецкого потока»? Акции дочки «Газпрома» арестованы

«Нафтогаз» сообщил об аресте всех акций оператора «Турецкого потока» South Stream Transport BV, дочки «Газпрома». Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

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«Почему-то никто не пишет, что 23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «Южного Потока» (South Stream Transport BV), которая отвечает за строительство и управление «Турецким потоком», — заявил он в социальной сети Fаcebook. — Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях «Газпрома» при передаче этих акций компании «Трансгаз Краснодар» (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах».

Он напомнил, что «Нафтогаз» продолжает настаивать на выплате $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу Украины» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Но поскольку ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки в размере $2,018 млрд, то по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» должен «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Киев ранее пытался принудительно взыскать с российской компании эти средства, покушаясь на активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании.

Так, в Нидерландах по требованию «Нафтогаза» в мае прошлого года суд наложил арест на принадлежащие «Газпрому» акции Blue Stream Pipeline Company B. V. (оператор газопровода «Голубой поток»), а также на погашение долгов перед «Газпромом».

Попытки арестовать активы российской корпорации предпринимаются уже не первый год, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако арест акций не грозит потерей собственности, по крайней мере, в настоящий момент, добавляет он.

Российская компания между тем оспаривает решение Стокгольмского арбитража, указывая на процедурные нарушения, которые должны привести к пересмотру всего дела, напоминает Юшков.

«В этом плане суд даже не начнет процедуру продажи на аукционе, — поясняет эксперт. — Если вдруг «Нафтогаз» попытается продавать активы «Газпрома» через суды, то российская компания будет препятствовать этому. Если же блокировку торгов не удастся сделать, то «Газпром» просто выкупит их и будет дальше судиться»,

— поясняет Юшков.

Скорее всего, нынешняя ситуация никак не скажется на бизнесе «Газпрома» ни в Европе, ни где-либо еще, говорит Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер».

«Европейские страны по большей части ведут прагматичную внешнюю политику — то есть экономические интересы для них, как правило, выше политических. В этой связи решение окружного суда Амстердама вряд ли как-то повлияет на реализацию и операционную деятельность газопровода «Турецкий Поток». Более того, самому «Нафтогазу» не сильно надо сейчас еще больше портить отношения с Россией и «Газпромом» накануне крайне важных переговоров о транзите газа через Украину. Вероятно, «Нафтогаз» такими исками старается просто усилить свою переговорную позицию, но в случае с «Газпромом» такая стратегия скорее отталкивающая, поэтому стороны будут искать компромисс по всем имеющимся спорам», — полагает Нарек Авакян.

В целом арест 100% акций South Stream Transport B.V. является лишь мерой, накладывающей ограничения на определенные действия, связанные с продажей или дроблением компании, но никоим образом они не могут создать трудностей для работы по реализации южного коридора, наложение ареста не означает передачу компании и всего ее имущества в пользование «Нафтогазу», указывает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

То есть компания как работала, так и продолжит работать в кругу интересов «Газпрома»,

подчеркивает юрист.

Напомним, «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 млрд куб. м. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в частности через Болгарию в Сербию и Венгрию.

Газ по первой нитке «Турецкого потока» пойдет к 31 декабрю.

Сроки пуска второй нитки газопровода пока еще не определены. Как отмечал глава Министерства энергетики России Александр Новак, дата зависит во многом от реализации газотранспортной инфраструктуры европейскими партнерами.

При этом в октябре Болгария дала добро на строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории.

Между тем компания South Stream Transport B. V., которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток», подтвердила, что окружной суд Амстердама выдал «Нафтогазу Украины» разрешение на арест ее акций. При этом там заверили, что процедура никак не повлияет на строительные работы или эксплуатацию морского газопровода «Турецкий поток».