Интриги Дании: «Северный поток — 2» отстал от конкурента

Копенгаген ведет очень противоречивую политику в отношении строящихся газопроводов. С одной стороны, Дания задерживает согласование заявки на завершение газопровода «Северный поток --2», с другой — идет навстречу Варшаве. Так, Копенгаген одобрил прокладку морского участка польского газопровода Baltic Pipe.

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«Двадцать пятого октября датское Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства приняло два решения, касающихся расположения морского участка трубопровода: одно для GAZ-SYSTEM SA — оператора польской газотранспортной системы, другое для Energinet — датского национального оператора транспортировки газа и электричества», — говорится на сайте проекта.

При этом сообщалось, что проект реализуется с опережением графика. Начало прокладки трубопровода намечено на декабрь.

Трубу Baltic Pipe планируется протянуть с норвежских газовых месторождений в Польшу через Данию, в том числе по дну Балтики. Пропускная способность газопровода составит 10 млрд кубометров в год.

Кроме Польши, газ по трубе может поставляться в Данию и Швецию. Стоимость сооружения газопровода оценивается в 1,6-2,1 млрд евро, финансирование предполагалось на паритетных условиях с польской и норвежской сторон. Запуск маршрута намечен на 2022 год.

Ранее в Варшаве заявили, что намерены к этому году отказаться от российского газа. Так, Польша рассчитывает, что к этому времени завершатся работы по строительству Baltic Pipe. Однако в России назвали подобные заявления попыткой выторговать более выгодные условия.

«Северный поток — 2» в свою очередь предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Труба будет проходить через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, минуя транзитные государства. Свое согласие на строительство дали все страны, за исключением Дании. Копенгаген уже отклонил три заявки со стороны Москвы.

По расчетам России, строительство «Северного потока — 2» должно было завершиться к концу этого года. Но официальной реакции от Копенгагена до сих пор нет.

«Решение Дании по Baltic Pipe никак не может повлиять на ситуацию с разрешением или запретом для прокладки датского участка «Северного Потока --2», — объясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По его словам, разрешение будет выдано тогда, когда власти придут к общему знаменателю.

«Спрогнозировать, какое это будет решение, на текущий момент достаточно сложно — очевидно, что Дания намеренно приостанавливает старт проекта, который должен обеспечивать энергетическую безопасность западной Европы. При этом сам Baltic Pipe не является прямой угрозой российскому проекту — это локальный проект с определенной целью поставок конкретному потребителю», — говорит Жарский.

Впрочем, по словам Нарека Авакяна, начальника отдела инвестидей «БКС Брокер», для «Газпрома» это как минимум станет аргументом в пользу выдачи разрешения «Северному потоку --2».

«В противном случае Дания окажется в очень сложном положении — получается, позиция по российской компании у датской стороны будет дискриминационной, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС. Потенциально на основании этого «Газпром» сможет в суде доказать свою правоту и получить компенсацию от Дании в случае, если последняя откажет в строительстве российского газопровода и дело дойдет до судебного разбирательства. Однозначно утверждать об исполнении того или иного сценария, конечно, нельзя, но у Копенгагена остается все меньше аргументов для задержки с разрешением на «Северный поток — 2», учитывая, что проект Baltic Pipe был начат несколько позже», — указывает эксперт.

Строители «Потока» ждут одобрения гораздо дольше, чем польские компании, — с 2017 года,

соглашается Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Налицо дискриминация российского проекта, который ничем не отличается от Baltic Pipe, за исключением страны-инициатора, отмечает он.

Схожая ситуация наблюдалась и по «Южному потоку»: российским компаниям так и не удалось реализовать свой проект, тогда как аналогичный маршрут — «Южный газовый коридор», созданный для транспортировки азербайджанского газа, был одобрен практически сразу, вспоминает Николаев.

Между тем у Baltic Pipe, несмотря на разрешение Копенгагена, могут возникнуть сложности в отношениях с «Газпромом». Дело в том, что трубопровод, который задумывался польской стороной как альтернативный российскому вариант поставок газа в страну, пересечется в Балтийском море с «Северным потоком — 2».

«И в этом случае нужно будет заключить соглашение с «Газпромом». Это технический вопрос, но я могу представить себе, как «Газпром» откладывает его решение или делает весь процесс более длительным», — цитировало ранее FT польского аналитика Роберта Томашевского.

Поскольку теоретически Baltic Pipe является конкурентом для «Газпрома», то если у России будут реальные основания повременить с согласованием, нельзя исключить, что Москва действительно воспользуется этим правом, объяснял ранее «Газете.Ru» директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.