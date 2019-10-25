Неумирающие профессии: кто не лишится работы в будущем

«Вечно востребованными» будут массовые профессии, в том числе бухгалтеры, педагоги, электрогазосварщики, повара, кондитеры, токари, машинисты насосных установок, электромеханики по лифтам, официанты, бармены. Об этом рассказали специалисты из Всероссийского научно-исследовательского института труда. По их словам, спрос на работников этих отраслей останется высоким в ближайшие несколько лет, сообщает RT.

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Специалисты основываются на данных разработанного в Институте справочника профессий, который собирается с помощью социологических исследований, данных служб занятости, экспертных мнений. В настоящее время справочник содержит 1,8 тыс. профессий.

Объяснить востребованность «массовых» профессий может такая статистика: сегодня в России людей с высшим образованием на 30% больше, чем того необходимо для экономики, отмечает первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал.

По его словам, порой молодые специалисты, не найдя применения полученному в ВУЗе высшему образованию, вынуждены переучиваться на рабочие специальности.

Бухгалтеры будут в ближайшие годы также востребованы, так как государство провозгласило переориентацию с крупного бизнеса как основы экономики на развитие малого бизнеса в России, отмечает аудитор компании «Бизнес Партнер» Анаит Тушина.

Человеку, у которого есть ИП или маленькая частная компания, очень тяжело самому быть и директором, и маркетологом, и бухгалтером, так как зачастую, если речь идет о сфере торговли, ему приходится быть еще и водителем и даже грузчиком.

Не секрет, что многие бухгалтеры обслуживают по пять-семь, а то и по 15 компаний, ведя за них всю необходимую для налоговых служб отчетность. А часто ИП просто отдают свою бухгалтерию на аутсорс внешней компании, чтобы сэкономить средства и не нарушать закон, так как и держать бухгалтера в штате зачастую дороже, да и численность работников ИП строго ограничена.

Кроме того, становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям. Также к этой категории относятся профессионалы в области новой производственной и строительной техники.

Сфера обслуживания и цифровой маркетинг набирают обороты в России, и поэтому растет спрос на соответствующие профессии, говорит Сигал.

Сейчас ситуация на рынке ИТ такова, что можно прийти в бизнес после института с минимальными знаниями, быстро пройти путь от стажера до руководителя отдела в крупной компании, года за три, если ты разбираешься в своей теме и на самом деле хочешь совершенствовать свои навыки, считает фронт-разработчик одного из крупнейших вендоров России Павел Терентьев.

Спрос на барменов и официантов также всегда будет высоким, уверен Сигал.

Исходя из тенденций среди молодежи, посещение мест общественного питания — один из видов досуга, и поэтому растет число кафе, соответственно, возрастает необходимость в персонале и квалифицированных барменах и бариста.

Также останутся востребованы дефицитные профессии, к которым относятся электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту, отметили во ВНИИ труда.

Будут пользоваться спросом и так называемые ключевые профессии. Исследователи приводят в пример специалистов в области управления фармацевтической деятельностью и начальников смены электростанции.

Эксперты также указывают на уникальные профессии, связанные с определенными технологиями. Такие профессии, к примеру, относятся к сфере нанотехнологической индустрии.

«Даже с учетом динамики рынка труда ситуация меняется не настолько быстро, чтобы за три-шесть лет отдельные профессии стали неактуальны либо исчезли. Но профессии могут постепенно трансформироваться, у работника появляются новые трудовые функции», — поясняет эксперт ВНИИ труда Ирина Волошина.

Сведения о профессиях должны приучить всех нас к тому, что люди практически любой специальности должны быть постоянно готовы пройти переквалификацию, указывает Сигал. Особенно это касается людей предпенсионного возраста, которые, сменив профессию, тоже могут остаться востребованы на рынке труда, считает эксперт.