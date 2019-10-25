Движение вверх: как открыть свой батутный центр

Прыжок в Рязань

Свой первый батутный центр молодой бизнесмен Вячеслав Зенин открыл в Рязани 4 года назад. Это направление было новым, перспективным и интересным для родного региона Зенина, поэтому и был сделан выбор в пользу батутов, хотя многочисленные высшие образования бизнесмена не имеют с ними ничего общего.

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«У меня три высших образования. Первое – бакалавриат по специальности «инженер-программист», второе - магистратура по фундаментальной информатике, а третье – гражданское предпринимательское право. Я всегда интересовался бизнесом, до батутных центров были более мелкие проекты. Я рассматривал разные направления – не было такого, что мне хочется заниматься именно батутами. Просто это было одним из направлений, которое было и есть в тренде, то есть могло хорошо зайти в Рязани», — вспоминает Зенин.

Вячеслав съездил в Москву, посмотрел, как выглядят и работают столичные батутные центры, и окончательно решил – надо запустить аналогичный проект. Под открытие первой батутной арены Зенину удалось найти инвестора, который сейчас является его партнером по бизнесу. Первый центр обошелся начинающим предпринимателям в 1 млн рублей – средств не хватало, поэтому пришлось искать более дешевые варианты. Для сравнения, второй батутный центр стоил уже 2-2,5 млн рублей.

«Основная проблема заключалась в поиске помещения, потому что подходящих помещений по высоте потолков, квадратуре и арендной ставке достаточно мало. В итоге нашлось помещение в торговом центре, и началась работа по его обустройству. Мы заказали батуты, оборудование, наняли строителей, но многое делал и сам с помощью друзей, то есть привлекал все возможные ресурсы», — рассказывает бизнесмен.

Сначала партнеры заказали 4 батута, но где-то через полгода стало понятно, что они загружены до предела. Следовательно, необходимо было расширяться и заказать еще 2 батута, однако цены, предложенные производителями, их не обрадовали.

«Тогда мы подумали: «А почему бы нам самим не сделать эти батуты?». В итоге мы произвели их сами, и батуты получились отличные – служат до сих пор», — говорит Вячеслав Зенин.

Батуты на заказ

Затем недорогие батуты для него попросил сделать один из коллег Зенина, и появилась идея превратить производство батутов в еще одно направление бизнеса. Буквально за 5000 рублей рязанские бизнесмены сделали сайт в интернете, еще около 2000 рублей вложили в рекламу, и им стали поступать первые заказы.

«На данный момент максимальный заказ из тех, что мы выполняли, был на 7 млн рублей, и мы входим в топ-5 производителей спортивного батутного оборудования в России по объемам продаж. К настоящему моменту у нас сделано более 60-70 батутных арен, и я уже знаю массу городов России по точкам, где мы строили и открывали батутные арены – по всей стране, от Крыма до Новосибирска», — отмечает Зенин.

Основной офис и производство компании находятся в Рязани. Офисные помещения занимают около 60 квадратных метров, а производственные площади – около 800 квадратных метров. Производство разделено на отдельные зоны: сварной, покрасочный, швейный, раскаточный и другие цеха. Потом из этих элементов собирается и комплектуется батут.

«Разумеется, производство развивалось постепенно – поначалу что-то делали в гараже, потом арендовали 150 квадратных метров, затем 300, потом 500 и, наконец, доросли до цифры в 800 квадратных метров», — рассказывает Вячеслав Зенин.

Большого по размеру оборудования для производства батутов не требуется – никаких станков там нет, так как используется преимущественно ручной труд. Если это сварка – то это просто сварочные аппараты, если покраска – то это специальная покрасочная камера, где люди красят вручную, если это шитье матов – то это швейные машины, плюс есть отдельный сборочный цех, где все эти части соединяют в единое целое.

Полотно для батутов компаньоны закупают в Европе или Китае, в зависимости от сроков поставки. Сейчас поставщиками чаще выступают европейцы, а именно – производители сетки из Италии. Такие сетки поступают на производство одним огромным полотном, из которого необходимо сделать готовое изделие: обшить по контуру, вставить кольца, перешейки, полностью все прошить и так далее. Это материал называется нейлон в ПВХ, в России он еще не производится, отмечает Зенин. Он достаточно популярен в Европе – из него делают не только батуты, но и, например, шезлонги или стулья, но в России его пока мало где применяют.

Что касается других материалов, то практически все они российского производства – ткань ПВХ, поролон, изолон, пружины и так далее. Спортивное прыгательное полотно также производится в России, то есть импортный нейлон в ПВХ используется только для коммерческих батутов.

Батутный бизнес

Стоимость открытия одного батутного клуба составляет от 1,5 до 4 млн рублей. Однако очень многое зависит от состояния помещения, города и размеров клуба: например, помещение может быть готово или требовать капитального ремонта, а арендная плата в Москве выше, чем в регионах, соответственно, цена в этих случаях будет существенно отличаться.

«У нас есть целый чек-лист, по которому мы оцениваем помещения для батутных клубов: доступность общественного транспорта, площадь помещения, удаленность от центра города, пожарная сигнализация, вентиляция воздуха и так далее, всего около 20 критериев», — отмечает Вячеслав Зенин.

Всего по стране работает 10 батутных центров «Космика» (помимо клуба в Рязани, партнеры также открыли арены в Наро-Фоминске и Зеленограде), и в ближайшие годы их количество планируется увеличить – в том числе за счет франчайзинга, демонстрирующего неплохое развитие и сейчас.

Недавно компания получила заем на 1 год на 1 млн рублей, однако в масштабах бизнеса это не такая уж большая сумма, при том что для получения этих денег партнеру Вячеслава Зенина пришлось заложить свою машину стоимостью 2 млн рублей. «И других кредитов на выгодных условиях нам получить не удалось. Для строительства еще одного батутного центра мы привлекали инвестора. Кредит, который мы получили, пойдет на оборотный капитал, потому что батутный центр за 1 млн рублей открыть невозможно. Наш бизнес тут ничем не помогает – его трудно оценить, и для банков это плохое обеспечение», — сетует предприниматель.

По его словам, это не значит, что ничего не нужно делать – например, производство компании начиналось с 7 тысяч рублей и успешно развивается, но отсутствие доступа к заемным средствам является ограничивающим фактором, не дающим возможность расти быстрее. В то же время, есть в России и инструменты, которые оказывают бизнесменам существенную помощь.

«Мы достаточно активно пользуемся Бизнес-навигатором МСП, потому что он позволяет найти актуальную информацию по госзакупкам, там есть неплохой агрегатор для поиска помещений, возможность проверки контрагентов, можно смотреть, какие программы субсидирования есть в вашем регионе – например, заем, который мы берем, для нас будет по сниженной процентной ставке. Портал активно развивается, и за последние 2 года там появилось много полезных функций, и Бизнес-навигатор стал очень удобным хабом для предпринимателей», — говорит Зенин.

Только вперед

Сейчас около 70% посетителей батутных центров «Космика» составляют дети. Как правило, детская и взрослая батутные зоны отделены друг от друга, чтобы все могли отдыхать комфортно и безопасно. Помимо батутов, в центрах есть и другие развлечения: в некоторых из них установлены скалодромы, в других - интерактивные песочницы, вязаные лабиринты, VR-парки или детские лабиринты.

Каждый батутный центр посещает в среднем 1000 человек в месяц, то есть их годовая аудитория составляет около 12 000 посетителей. То есть 10 работающих батутных центров обеспечивают аудиторию примерно в 100 000 человек в год. Причем многие из них приходят в батутные центры не ради веселья, а для занятий спортом.

«Мы изначально позиционировали, что наш батутный центр – это не только развлекательный формат, но и профессиональные тренировки. Мы проводим соревнования, обучаем спортсменов акробатике и фристайлу на батуте, у нас есть достаточно много секций, причем рассчитанных и на взрослых, и на детей. По всей сети регулярно проводятся соревнования, на которые мы собираем лучших спортсменов из наших и других клубов, то есть мы стараемся, чтобы это было не только весело, но и полезно, чтобы люди могли научиться чему-то новому», — говорит Зенин.

Бизнесмены планируют продолжать развитие, открывать новые центры и покорять Европу, причем в первую очередь их интересует рынок Белоруссии. Также, что касается производства батутов, компания сейчас вводит новую линейку продукции – это встроенные батуты, которые устанавливаются во дворах и парках.

«Сейчас мы являемся единственными российскими производителями батутов такого типа, а европейские аналоги стоят в 2-3 раза дороже. Поэтому мы очень активно развиваем это направление – пока получается достаточно успешно, и за следующий год мы рассчитываем забрать себе весь рынок встроенных батутов», — делится планами на будущее Вячеслав Зенин.