Назло Европе: что премьер Сербии ищет в России

В пятницу, 25 октября, в Россию с официальным визитом прибывает премьер-министр Сербии Анна Брнабич. В рамках встречи в Москве ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и странами-членами ЕАЭС.

Реклама

Решение о торговом сближении с государствами Евразийского союза Белград принял летом текущего года. В конце августа о предстоящем соглашении объявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Новый экономический союз позволит Сербии выйти на рынок емкостью более 182 млн потребителей»,

— написал о главном плюсе договора для сербов политик в своем Twitter.

Газ в обмен на яблоки

В 2018 году товарооборот между Россией и Сербией достиг $3,06 млрд. За год показатель вырос на рекордные 18,6%. Стоит отметить, что в ноябре 2018 года глава МИД Сербии Ивиц Дачич заявил о готовности республики наращивать торговлю с Россией. В частности, он отметил, что его страна способна серьезно увеличить объемы поставок лекарств и сельскохозяйственной продукции.

Начиная с 2014 года, Белград считается одним из ключевых поставщиков фруктов и овощей в Россию. Сербские фермеры везут яблоки, клубнику, вишню, персики и нектарины. На данные позиции приходится около трети сербского экспорта в Россию.

В свою очередь Сербия импортирует нефть, алюминий, медную проволоку, продукцию черной и цветной металлургии, а также природный газ. При этом поставки голубого топлива из России Белград намерен существенно нарастить. Президент страны Александр Вувич на последней конференции Вышеградской группы сообщил, что не имеет желания покупать газ у европейских партнеров.

«Чего вы от нас хотите? Чтобы мы покупали газ вдвое дороже, чтобы продемонстрировать кому-то лояльность против России? Платить вместо $1,5 млрд целых $3 млрд — мне такое не приходит в голову», — заявил Вучич агентству Sputnik.

В итоге страна сделала ставку на российский газ и решила расширять подземное газохранилище «Банатский двор». Вдобавок на территории Сербии активно строится трубопровод от границы с Болгарией вплоть до Венгрии. Именно по нему пойдет газ из «Турецкого потока». Протяженность ветки составляет 402 км, пропускная способность — 12,87 миллиарда кубометров в год.

В минувшую субботу Сербию посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он ознакомился с ходом строительства газопровода и выразил надежду, что процесс завершился в намеченные сроки — уже к началу 2020 года.

Белград рассчитывает не только потреблять российский газ, но и отвечать за транзит энергоресурса в ЕС.

В 2017 году был подписан протокол между РФ и Сербией о расширении газотранспортной инфраструктуры. В документе отмечалось, что транспортировкой газа займутся именно сербские компании. Планируется, что российский газ будет следовать по маршруту «Болгария — Сербия — Венгрия». При этом сырье будет поступать из того же «Турецкого потока».

«Это абсолютно уникальный случай. В данном случае, Россия играет не по тем правилам, как в ситуации с Украиной, когда после вхождения в ЕС последней сразу же начались различные запреты на поставки. Здесь никаких подводных камней не замечено», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский.

С коллегой солидарен и первый вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин. По его словам, сербские потребители заинтересованы в российских поставках газа. «Экономические риски в данной ситуации практически отсутствуют. Другое дело, присутствуют риски дипломатические, в том числе и эскалация кризиса в отношениях с ЕС», — указывает эксперт.

Плата за союз

В 2014 году, когда США и ЕС ввели экономические санкции в отношении России в связи с событиями на Украине, Сербия не поддержала их. А после введения ответных мер России, запрещающих импорт сельскохозяйственной продукции из стран ЕС, Сербия выразила намерение увеличить экспорт в Россию для замены некоторых западных продуктов.

Однако, учитывая требование Еврокомиссии, Белград, который много лет добивается членства в ЕС, отказался от этих планов, напоминает в беседе с «Газетой. Ru» старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований Киф Бойфилд.

«Для Сербии ключевым партнером, в особенности в политической сфере, остается Евросоюз. Переговоры о вступлении страны в ЕС были начаты в январе 2014 года. И хотя еврокомиссары постоянно переносят этот вопрос, в Белграде не оставляют надежды войти в союз к 2025 году.

Поэтому текущее сближение с Россией — временный шаг, с помощью которого Сербия пытается принудить ЕС быстрее взять ее в союз»,

— полагает эксперт.

Между тем Сербия не раз оказывалась в центре скандала в попытках угодить и ЕС, и России. В октябре прошлого года были пойманы недобросовестные сербские предприниматели, которые организовывали перепродажу фруктов и овощей из Евросоюза под видом местной продукции. По оценке правоохранителей, общий преступный доход организаторов составил около полумиллиарда сербских динаров или 4 млн евро.

Впрочем, Белград ввозил санкционку в РФ не только от европейских производителей. В 2018 году Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставки в Россию из Сербии сыроподобного продукта не местного происхождения. После анализа сырья было установлено, что сыр на самом деле производили на Украине, а затем поставляли в Сербии. В итоге украинский продукт попадал под видом сербского на российские прилавки. Таким способом с января по июль 2018 года на территорию России ввезли около 3,8 тонн подобного сыроподобного продукта.