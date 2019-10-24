Как в СССР: селянкам сократили рабочую неделю

Госдума позаботилась о селянках. В четверг в третьем, окончательном чтении были приняты поправки в Трудовой кодекс России о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.

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Сокращенная рабочая неделя для женщин на селе была предусмотрена еще советской нормой 1990 года. Тогда было принято постановление Верховного Совета РСФСР «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». В соответствии с постановлением, сельским жительницам сократили рабочую неделю с 41 до 36 часов при сохранении той же зарплаты.

Но советское постановление вместе с еще 26 тысячами нормативно-правовых актов времен СССР попало под действие «регуляторной гильотины». То есть власти решили расчистить завалы в законодательстве, избавившись от морально устаревших и нередко противоречащих друг другу правовых норм.

«Нам нужны новые подходы к таким базовым понятиям, как «рабочий день» и «рабочее место». Речь идет о более лояльный организации рабочего времени: гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по необходимости», — заявлял премьер Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в июне этого года.

Постановление о селянках не было продублировано в Трудовом кодексе РФ, и если бы оно было отсечено «гильотиной», то селянки остались бы без льготы. О такой опасности предупреждала депутат Светлана Бессараб.

При этом Минтруда не исключало, что рассматривает возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел и продления их рабочей недели до стандартной — сорокачасовой. Иначе за что платить полную зарплату? Эта тема обсуждалась 17 апреля в рамках отчета правительства в Госдуме.

Хотели сделать крепостными

Большинство депутатов и профсоюзы были против идеи увеличения рабочего дня селянок. Обновление законодательства вызвало негодование в соцсетях:

«Еще паспорта у крестьян забрать и сделать их крепостными. А не проще ли работников Минтруда в полном составе переселить в колхоз «70 лет без урожая», чтобы на своей шкуре испытали и поняли, что такое сельский труд».

В итоге депутаты отстояли свою позицию перед правительством.

Законопроектом предлагается внести изменения в ч. 2 статьи 262 Трудового кодекса, регламентирующую дополнительные гарантии женщинам, работающим в сельской местности. Женщинам, работающим в сельской местности, коллективным договором или трудовым договором устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, с оплатой в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

Как пояснил «Газете.Ru» глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, теперь Трудовым кодексом будет предусмотрен также один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы, предоставляемый по письменному заявлению жительницы, а также повышенная оплата труда на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

Трудолюбивым и сердобольным посвящается

Депутат Нилов голосовал «за» эту поправку, полагая, что сельские труженицы заслужили укороченную неделю. «Они сердобольные и трудолюбивые и явно перерабатывают, когда идет посевная или надо убирать урожай», — говорит Нилов.

Но при этом он предлагает в дальнейшем обсудить коллизию, связанную с этой нормой. Должна ли она распространяться на жительниц села, которые работают в офисах компаний, а не в поле или на ферме? Надо ли разделять офисный труд на селе и собственно крестьянский труд? «Пока нет готового решения, но проблема налицо», — говорит Нилов.

В отзыве правительства на законопроект указывается, что обновленная норма позволит привлекать больше кадров к работе на селе. Однако в сельской местности, как справедливо отмечали депутаты, распространена неофициальная занятость, и в этом случае Трудовой кодекс действовать не будет.

Тем не менее норма о 36-часовой неделе коснется миллионов жителей сел и малых городов.

По подсчетам депутата Светланы Бессараб, четверть населения России проживает в сельской местности, почти 7 миллионов из них — это женщины трудоспособного возраста.

По данным Росстата, в сельской местности в настоящее время проживают 37,6 млн человек, из них более 20 млн — это женщины. Трудоустроены и пользуются правом на сокращенную рабочую неделю 12,9 млн селянок.