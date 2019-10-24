«Слишком много бездельников»: почему вымирает Латвия

В Латвии слишком много бездельников, которые не ищут постоянную работу. К такому выводу пришел советник премьер-министра республики по вопросам демографии Имантс Парадниекс.

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По его словам, в стране много безработных, но по документам они таковыми не являются. Латыши уверены, что ходить на постоянную работу и вовсе не нужно. «Большая часть людей считают, что им невыгодно работать, что это нормально. Пока у нас десятки тысяч безработных, говорить не о чем, это намного больше, чем должно быть. Некоторые мамы после полуторагодичного отпуска по уходу за ребенком решают продолжить уход и оформляют статус безработного. Это неправильно — только потому, что система работает неправильно», — сказал журналистам Парадниекс.

При этом в данный момент страна переживает демографический кризис.

За последнее десятилетие из двухмиллионной Латвии за рубеж уехали более 300 тыс. местных жителей трудоспособного возраста.

«А та часть, которая осталась, сидит дома вместо того, чтобы искать вакансии», — сетует Парадниекс.

Между тем число тех, кто в состоянии работать, год от года уменьшается. По данным статистического агентства ЕС Eurostat, в 2018 году самый высокий отрицательный рост среди стран Евросоюза зафиксирован именно в Латвии. За год население сократилось на 7,5%. Для сравнения: еще в 2017 году этот показатель находился на уровне 5,5%.

Если власти не предпримут экстренных мер по повышению рождаемости, то уже к началу 2100 года население страны сократится почти в двое: с нынешних 2 млн до 1,1 млн местных жителей. Такие данные значатся в свежем докладе ООН.

Впрочем, столь негативная динамика наблюдалась в стране не всегда. Например, на протяжении послевоенного периода население постоянно росло. Самый большой прирост наблюдался в 1961 году. На советский период приходится и пик числа заключенных браков — 1978 год. Совсем иной демографическая ситуация стала после распада СССР. В 1994 году в Латвии был зафиксирован рекордный за всю историю страны спад рождаемости. Кроме того, самое большое число разводов пришлось на перестроечный 1992 год.

Часть граждан просто уезжают из страны, что негативно сказывается на демографической ситуации, указывает в беседе с «Газетой.Ru» аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «Продолжение оттока населения из страны может привести к тому, что государство окажется в значительной степени населено людьми пожилого возраста, а экономика продолжит стагнировать», — не исключает эксперт.

За лучшей жизнью

В первом квартале текущего года рост экономики Латвии сократился на 0,1% — до 3%. Этот показатель меньше, чем в прошлые два года, когда рост ВВП достигал 5%. При этом еще в середине 2000-х годов параметр находился на уровне 6,2%.

«Сейчас наблюдается отток молодого населения из страны, который также связан с большим количеством эмигрантов, готовых работать «в полцены». Молодежь, не найдя применения своим амбициям за желаемую плату, уезжает, отчего появляются демографические проблемы», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Столь негативная производственная динамика связана с падением производственных мощностей страны, указывает Коренев. Индекс деловой активности страны (Parex index) снижается уже четвертый год подряд и в 2018-м сократился на 6,6 пункта — до 42,2 пунктов. «Промышленный потенциал республики, сформированный еще во времена СССР, в значительной степени утрачен. Кроме того, одно из базовых направлений экономики Латвии — сельское хозяйство, тоже заметно отстает от мировых стандартов и не является центром притяжения для молодежи трудоспособного возраста», — подчеркивает аналитик.

Нестабильная ситуация в экономике приводит к постоянному росту безработицы, которая и так выше аналогичного показателя в других странах ЕС. По данным Eurostat,

в мае 2019-го года безработных латышей насчитывалось порядка 6,4% от общего числа экономически активного населения.

Это самый высокий показатель среди стран Балтии. Даже в соседней Литве уровень безработицы за аналогичный период времени не превысил 5,8%. В итоге латыши вынуждены покидать родину в поисках работы — в 2017-м году из страны уехали на заработки 18,8 тыс. человек, а в 2018-м — 14,2 тыс. человек.

Однако проблема оттока кроется не только в безработице, но и в низкой заработной плате, указывает аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Средняя зарплата в Латвии составляет примерно 600-800 евро, в то время как в Германии — 2,5-3 тыс. евро.

«Уровень жизни в Латвии по сравнению с другими странами ЕС не такой высокий. Поэтому трудоспособное население, которое занято в деловой сфере, сравнивая возможный доход в той же Германии или Испании, принимает решение переезжать за лучшей жизнью, а государству сложно их удержать, так как альтернативы по сути нет», — заметил Павел Сигал.

В ближайшем будущем ситуация с работоспособным населением рискует только ухудшиться. Дело в том, что ЕС сокращает дотации в экономику страны. Финансовые вливания могут окончательно прекратиться после выхода Великобритании из Евросоюза. Королевство ежегодно делало взнос в бюджет ЕС в размере 12 млрд евро, которого теперь не будет.

«В итоге ЕС урежет дотации, на которые эти страны сейчас живут, что станет дополнительным драйвером роста оттока населения. Для того, чтобы остановить миграцию, властям необходимо принимать ряд мер для изменения ситуации в экономике государства: пересматривать социальную политику, принимать поправки к законам, привлекать инвесторов и создавать условия для формирования высокодоходных рабочих мест. Но пока дальше разговоров дело не идет», — заключает Алексей Антонов.