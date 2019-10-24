«Эксплуатация МВФ»: из России вывели $1 трлн

«Россия за 30 лет после распада Советского Союза субсидировала мировую финансовую систему на $1 трлн. А если брать весь бывший Советский Союз, то объем вывезенного капитала составляет $2 трлн», — сказал Сергей Глазьев на форуме «Россия — Африка» (цитата по ТАСС).

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По его мнению, столь масштабный вывод капитала из страны — это результат макроэкономической политики, рекомендованной Международным валютным фондом.

«Удивительно, как мы с вами оказались в общей финансово-экономической проблемной зоне. Благодаря усилиям МВФ и Африка, и государства Евразийского экономического союза сегодня сами лишили себя источников долгосрочного кредита. Цифры финансовых потерь от проводимой по рецептам вашингтонского консенсуса политики очень похожи. Это гигантский трансфер капитала», — заявил он.

Следование рекомендациям МВФ Глазьев сравнил с эксплуатацией.

«Конечно, Африку эксплуатировали намного дольше, а мы в этой финансово-экономической среде живем всего 30 лет. Но интенсивность эксплуатации потенциала экономики постсоветского пространства еще больше впечатляет, чем интенсивность финансовой эксплуатации Африки», — заявил Глазьев.

При этом министр по интеграции предложил собственное решение для улучшения экономической ситуации. По его словам, необходимо опираться на собственные ключевые сферы — недра и инфраструктуру. Кроме того, важно разработать стратегические планы развития и иметь возможность финансирования собственного развития.

Глазьев предложил странам Африки совместно с Евразийским экономическим союзом рассмотреть возможность создания новой валютно-финансовой архитектуры, которая была бы направлена на развитие реальных секторов экономики.

В сферу контроля МВФ входит установление рекомендуемого уровня национального бюджета, определение уровня инфляции, контроль уровня процентных ставок в стране, валютный курс и так далее. Финансовая помощь фонда — это специальные права заимствования, золото и заемные средства.

Напомним, Россия стала членом МВФ только в 1992 году. А к 1998 году наша страна превратилась в самого крупного заемщика фонда.

Бывший председатель Центрального Банка Сергей Дубинин вспоминал в беседе с «Газетой.Ru», что перед дефолтом 1998 года МВФ выделил России кредит.

«Фонд обсуждает глобальные общеэкономические темы — реформы, сроки и т.п. Если они выполняются — вы получаете кредиты. Для России они были важны, так как были самыми дешевыми на рынке, поэтому мы вступили в бесконечные переговорные качели с фондом: выполнили, не выполнили, почему не выполнили, что можно перенести. Один или два раза откладывали выдачу транша, главной точкой невыполнения условий всегда был недостаточный сбор налогов», — вспоминал Дубинин.

По его словам, воздействие фонда было мобилизующим.

«Зачем мы будем проводить реформы? За кредит, может, будем», — объяснял бывший глава ЦБ.

МВФ тогда, в частности, требовал проводить политику либерализации экономики, снизить дефицит госдолга до 2% ВВП и инфляцию до 6,9% в год.

В июле 1999 году МВФ принял решение о дальнейшем кредитовании России, однако позднее Москва сама отказалась от новых траншей. Макроэкономические условия улучшились, в том числе вырос мировой уровень цен на нефть.

К январю 2005 года наша страна успешно вернула все задолженности, полностью погасив тем самым свои обязательства перед этой организацией, и впоследствии получила статус кредитора МВФ.

Сейчас Россия учитывает рекомендации МВФ при планировании экономического развития. Например, в 2018 году Москва получила новые рекомендации по «восстановлению» экономики на фоне сложной геополитической ситуации.

Ранее МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году на 0,5 процентного пункта по сравнению с апрельским докладом — до 1,1%.

Как сообщал Банк России, чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 году вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом — до $67,5 млрд.

В январе-сентябре 2019 года он составил $24,9 млрд. Отток уменьшился на 16,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. При этом прямые иностранные инвестиции (нерезидентов) в российские компании увеличились до $21,8 млрд с $4,4 млрд за аналогичный период прошлого года, то есть в пять раз.