Иномарки уходят из России: у автолюбителей кончились деньги

По состоянию на середину октября 2019-го в стране работало не более 3,3 тыс. официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». За это время показатель снизился на 3,7%. Таким образом в России с начала года ликвидированы 127 точек продаж.

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Из автомобильных марок, покинувших отечественный рынок, лидером стала узбекская марка машин Ravon. Автопроизводитель за первые девять месяца текущего года расторг договора с 70 дилерскими центрами. Свое решение руководство Ravon объясняет желанием закрепиться на российском рынке с помощью прямых поставок.

Также заметно сокращает свою дилерскую сеть в регионе и Ford. Американская корпорация с начала года закрыла 48 салонов по продаже и обслуживанию. Поведение Ford закономерно, поскольку автопроизводитель еще весной заявил о своем уходе с российского рынка легковых автомобилей, напоминают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

«Ford постепенно сворачивает бизнес у нас в стране и передает активы группе Sollers. Компания твердо решила сохранить лишь выпуск легких коммерческих авто. Для них столь широкая дилерская сеть не нужна», - отметил в разговоре с «Газетой. Ru» координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

Не особо жалуют российские площадки и китайские автомобильные бренды. Например, Lifan сократил свою дилерскую сеть на 35 официальных представителей. Еще один бренд из КНР – Chery – «потерял» 14 дилеров.

При этом российские марки в отличие от иностранных партнеров пока не торопятся сворачивать свои торговые представительства. Так, один из крупнейших отечественных автопроизводителей АвтоВАЗ, наоборот, в этом году дополнительно открыл шесть точек продаж.

Lada до сих пор остается самой продаваемой маркой автомобилей в России. С января по август продажи ключевой модели марки – Lada Granta – выросли на 42% до 85,7 тыс. автомобилей. Впрочем, другие модели линейки легковых автомобилей Lаda показали менее позитивные результаты.

Спрос заглох

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре снизились на 0,2%, свидетельствует статистика Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ). Всего дилерам в первый месяц осени удалось реализовать чуть больше 157 тыс. автомобилей, что на 242 штуки меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом негативная динамика в сегменте наблюдается с начала года. Так, в феврале спрос на легковушки сократился на 3,6%, а в мае впервые за два года упал более чем на 6%. В июле тренд на падение продолжился и спрос на автомобили рухнул еще на 2,4%.

На практике же продажи новых авто сократились с начала года на 18 – 20%,

отмечают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики. «Спрос на новые машины не превышает 1,5 млн штук. Этого хватает лишь на то, чтобы поддерживать текущие мощности на рынке, но недостаточно для стабильного существования дилеров, что в итоге и вынуждает уходить некоторых представителей отрасли из сегмента», - отмечает Шкуматов.

У россиян действительно стало меньше возможностей для покупки новых автомобилей. Реальные доходы граждан в начале кризиса в 2014-году рухнули на 7,3% и продолжают падать пятый год подряд, свидетельствуют данные Росстата.

Нехватка свободных денег вынуждает россиян ездить на очень возрастных машинах.

Согласно статистике ГИБДД за прошлый год, в России зарегистрировано порядка 60,5 млн транспортных средств. При этом около 20,9 млн. автомобилей были выпущены с конвейера больше 15 лет назад и еще десять млн. авто ездят по стране более десяти лет.

Но и возрастные автомобили обходятся россиянам недешево, указывает Шкутматов. По его оценкам, содержание машины эконом-класса стоит порядка 100 тыс. рублей в год. «Если учесть, что средний доход россиянина не превышает 400 тыс. в год, то затраты на авто составляют примерно 25% от бюджета. Для сравнения: в Европе расходы на личный транспорт находятся на уровне 10-15% от доходов, а в США показатель и того ниже – всего 7%», — отмечает эксперт.

Пересели на такси

Высокие расходы на личный автомобиль вкупе с падающими доходами вынуждают россиян искать альтернативные пути передвижения. Так, специалисты из HSBC подсчитали, что пересесть на такси горожанам выходит выгоднее, чем содержать свою машину. Согласно их исследованию,

если автолюбитель проезжает менее 5,4 тыс. км в год, то передвижение на такси для него обойдется дешевле поездки на личном автомобиле.

В России цена поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем, например, в США, тогда как годовая стоимость владения автомобилем меньше всего на 30%, указывали аналитики. Так, средняя стоимость одной поездки на такси составляет около 130 руб. по России и около 350 руб. в Москве.

Подобную разницу в затратах исследователи объяснили высокой первоначальной стоимостью автомобиля и отсутствием возможности купить авто без кредита. В первом полугодии 2019 года количество новых автокредитов выросло на 4%, а объемы выдачи увеличились на 10%, значится в статистике и Объединенного кредитного бюро. При этом средняя сумма автокредита также выросла на 6% - с 796 до 843 тыс. рублей.

Автомобиль становится обузой, по крайней мере, в больших городах, отметил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман. «Во-первых, за рулем теряется время в бесконечных пробках, тогда как при наличии в руках компьютера можно заработать больше денег или решить рабочий вопрос. Во-вторых, дорого обходятся парковки, особенно в центре. При восьмичасовом рабочем дне они могут отнять больше 2 тыс. рублей в день», — указал эксперт.

С распространением каршеринговых сервисов в России поездки на арендованных автомобилях также становятся для пользователей дешевле. Минута поездки в Москве стоит не более 12 рублей за авто среднего класса, в то время как некоторые компании в определенные часы готовы дать машину и за 3,5 рубля в минуту.

По данным аналитического агентства Data Insight автолюбителям выгоднее пользоваться каршерингом в случае, если они проезжают не более 20 тыс. км в год. Тогда их расходы на передвижения сократятся на 20% по сравнению с поездками на личном транспорте. «Несмотря на все скидочные программы компаний, каршеринг пока все равно обходится потребителям примерно в 1,5 дороже, чем содержание своего авто. Впрочем, если автолюбитель использует машину только по выходным, то каршеринг может выйти ему дешевле», - признает Шкуматов.