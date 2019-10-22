Плохой урожай: как подорожает гречка

Поставщики гречки в России сообщили, что планируют поднять цены — диапазон от 20 до 50%, пишут «Ведомости». Об этом с сентября 2019 года они начали сообщать розничным сетям. В частности, речь идет о сети «Ашан», «Лента», «Командор», «Ангстрем трейдинг», X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и другие).

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Информацию о повышении цен подтвердили также в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». По словам исполнительного директора Дмитрия Вострикова, диапазон рост цен на оптовую гречку может быть в пределах 5-30%.

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов оценил «Ведомостям» повышение стоимости в 25-50% до 59 руб. за 1 кг. В сети «Ашан» получили уведомления о повышении цен на 20-25%, идентичные уведомления поступили в розничную сеть магазинов «Лента». В настоящее время их еще изучают, рассказал представитель торговой сети.

Российский агрохолдинг «АФГ Националь» в октябре текущего года поднял цену на 20%, сообщили изданию в торговой компании «Ангстрем трейдинг». Представитель сети связал повышение стоимости с ростом цен на сырье, который начался в июле.

При этом с начала 2019 года растут и потребительские цены на гречку, свидетельствуют данные Росстата. Например, в столице за 1 кг этой крупы можно отдать в среднем более 80 рублей.

В январе средняя цена по России за килограмм гречневой крупы составляла 47,84 руб. В сентябре килограмм гречки стоил в среднем 50,9 рублей. Цена выросла на 7,6% по сравнению с сентябрем 2018 года.

В Москве же гречка подорожала — с 74,52 руб. за кг в январе до 80,05 руб. в сентябре.

Такого повышения цен среди оптовиков не было уже несколько лет, отметили собеседники «Ведомостей». В аналитической компании «Прозерно», текущий уровень оптовых цен на гречку назвали «нездорово высоким».

Например, к концу прошлой недели уровень цен увеличился вдвое в сравнении с июлем, когда продавался старый урожай. До 40 руб. за 1 кг гречихи нового урожая, сообщает издание.

При этом еще несколько лет назад стоимость килограмма была почти вдвое ниже и была в диапазоне 24–24,1 руб. Это данные за 20–21 октября 2017 и 2018 годов. По информации издания, в октябре этого года поставщики гречневой крупы уже предлагают по 45 руб. за 1 кг.

По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, когда цена идет вверх, то аграрии расширяют посевы, снижается – сокращают. По такому сценарию вполне вероятно, что в 2020 году аграрии увеличат посевные площади крупы.

Но в этом году урожай крупы будет самым низким за пять лет. Однако дефицита не ожидается. На потребление внутри страны хватит, учитывая переходящие запасы крупы. Предполагается, что по итогам года будет собрано около 800 тысяч тонн, пишут «Ведомости». Прогноз «ПроЗерна» на этот год предполагает урожай объемом 750-760 тыс. тонн.

Годовой баланс потребления гречихи в России составляет 800-900 тыс. тонн, сообщал до этого президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин.

В 2018 году урожай гречихи составил 930 тыс. тонн. Урожай прошлого года тоже считался низким, однако роста стоимости не произошло — были остатки от предыдущего сезона, а рост оптовой цены взяли на себя ритейлеры, пишет издание.

В 2017 году урожай гречихи был рекордным, порядка 1,5 млн тонн. Это спровоцировало избыток гречки и привело к снижению цены.

При этом в этом году антирекорды бьют и посевы.

Так, посевные площади гречихи в 2019 году стали минимальными за 16 лет, отмечала в сентябре заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Они сократились до самого низкого уровня с 2003 года. Это было предсказуемо на фоне перепроизводства крупы.

В текущем году посевы составили 807 тыс. га, что на 238 тыс. меньше уровня прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

При этом еще этим летом агроэксперты указывали, что значительного роста цен на гречиху не произойдет в силу высоких переходящих запасов.