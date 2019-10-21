Бедная Россия: миллиардеров все больше

Россия обогнала США по соотношению личного благосостояния долларовых миллионеров, свидетельствует десятый доклад Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse. Так, в руках 10% самых обеспеченных наших сограждан сосредоточено 83% всего личного благосостояния в стране.

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Это высокий показатель – даже выше, чем в США (76%), имеющих один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран.

При этом Россия опережает и Китай, где на долю 10% богатейших граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны.

За год количество взрослых долларовых миллиардеров в нашей стране выросло с 74 до 110 человек на середину 2019 года, а количество долларовых миллионеров — со 172 тыс. до 246 тыс. человек.

При этом около 40% от числа всех миллионеров в мире проживает в США. Это 18,6 млн богачей американского происхождения.

На втором месте — Китай (10%), на третьем — Япония (6%). Далее идут Великобритания и Германия (по 5%) и Франция (4%).

По оценке Credit Suisse на середину текущего года, всего в мире проживает 46,8 миллионов человек, чье состояние превышает $1 млн. За год число миллионеров увеличилось на 1,1 млн человек.

Уровень благосостояния на душу взрослого населения в мире достиг рекордного уровня – $70 850, что на 1,3% выше уровня середины 2018 года, говорится в отчете.

Средний уровень богатства на душу взрослого человека вырос в России за год на 37% — с $19 997 до $27 381 в середине 2019 года.

То, что в России резко выросло число долларовых миллиардеров, может быть связано с валютной переоценкой, поясняет инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Это может быть кумулятивный эффект от ослабления национальной валюты. Российский бизнес в основном сосредоточен в сырьевом секторе. Если бизнес работает как сырьевая компания и продает товары за валюту, то это дает эффект валютной переоценки. Рубль ослабляется, компания начинает нести меньше издержек, при этом ее издержки номинированы в рублях, соответственно, при прочих равных увеличивается маржа, ее рентабельность», — объясняет эксперт рост числа миллиардеров.

Так, до 2014-го в конце каждого года рубль колебался в узком диапазоне вокруг отметки 30 рублей за американский доллар. В 2014-м году курс резко упал и к концу года доллар стоил 60 рублей. К середине 2019 года доллар стоил 63 рублей.

По словам ведущего эксперта ЦМАКП Игоря Полякова, крупный сырьевой бизнес после 2014 года смог накопить ресурсы.

Например, те компании, которые привязаны к энергоресурсам, по-прежнему показывают высокие доходы, отмечает он. Среди сфер экономической активности в России, где доходы позволяют собственникам увеличивать и создавать благосостояние, — черная металлургия, банки, нефтедобывающие экспортеры и владельцы агробизнеса, у которых появилось «экспортное окно», перечисляет Игорь Поляков.

При этом если количество россиян с ультра-высокими доходами в России исчисляется тысячами, то число бедных — миллионами. Во втором квартале 2019 года 18,6 млн наших сограждан получали доходы ниже прожиточного минимума. Это 12,7% населения страны.

Минтруд России установил среднероссийскую величину прожиточного минимума во втором квартале на уровне 11 185 руб. Еще в прошлом году доходы самых бедных и самых богатых наших сограждан отличались в 15 раз, и этот показатель практически не меняется, рассказывал в прошлом году бывший глава Росстата Александр Суринов.

Индекс Джини наглядно демонстрирует степень материального неравенства в распределении доходов по различным группам населения. Он ежегодно растет c 1990-х годов, свидетельствует статистика Росстата. Показатель оценивается по шкале от 0 до 1, где приближающееся к единице значение указывает на большее неравенство в концентрации доходов. В 2018 году он был 0,411 пункта. Это значит очень сильное социальное расслоение, указал аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. По Джини наш сосед — Таджикистан, печально констатирует он.

«В России колоссальное социальное расслоение. Например, в период расцвета Римской империи коэффициент Джини составлял 0,43. Если мы возьмем Советский Союз, в 80-м году коэффициент составлял 0,29, а в 89-м в самом начале перестройки 0,275. В ельцинские 1990-е уже 0,4. Это даже хуже, чем было в Римской империи», — комментирует данные Алексей Коренев.

При этом то, что растет и число бедных, и богатых — неудивительно. Когда в стране экономическое благополучие, коэффициент Джини снижается, а когда кризис — бедные нищают быстрее, чем богатые, которые в свою очередь иногда и наживаются в такие периоды, резюмирует эксперт.

Так, российская экономика показывает еле заметный рост. Согласно официальным данным, ВВП ускорился во втором квартале текущего года на 0,9%. В этом году рост экономики будет около 1%, соглашаются и российские и международные эксперты.