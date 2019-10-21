«Регуляторная гильотина»: что мешает российскому бизнесу

Центральный банк попросили отменить 27 «антиотмывочных» норм, сообщило принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ с предложениями. Участники рынка обсудили их на совещании с представителями ЦБ 16 октября, после предложения направили регулятору.

Cреди авторов инициативы — банки, страховые компании, брокеры, пенсионные фонды и другие участники рынка. В частности, речь идет о нормах законодательства, которые, по мнению финансовых игроков, устарели и усложняют производство.

Сейчас порядок применения «антиомывочных мер» регулируется Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ.

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По большей части они касаются идентификации клиентов и запросов документов.

Например, бизнес предложил не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России. Это удлиняет процесс согласования. Так, тратится время и трудовые ресурсы на выяснение срока действия патента мигранта.

Кроме того, предлагается установить минимальную сумму транзакции, когда кредитные организации не будут устанавливать, кто получает выгоду от финансовой операции. В ряде случаев вопрос о бенефициарах нужно опустить, считают участники рынка. Например, если клиент оплачивают учебу ребенка или коммунальные квитанции родственников, пишет РБК.

Следующее предложение, о котором стало известно: не распространять нормы законодательства об отмывании денег на инвестиционных советников. Они обязаны контролировать операции клиентов.

Также бизнес просит увеличить cтраховые премии, которые можно выплатить клиентам без идентификации, — с 15 тыс. до 100 тыс. рублей. Текущий лимит отстает от среднего размера премий, выплачиваемых, например, по ОСАГО.

В пресс-службе ЦБ «Газете.Ru» подтвердили поступление предложений.

«Банк России получил и начал обсуждение предложений в подгруппе по [противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма] ПОД/ФТ в рамках рабочей группы по оптимизации регуляторной нагрузки»,

— ответили в ЦБ. Обработка предложений продлится до конца 2019 года.

С предложением к участникам рынка найти, какие нормы мешают развитию, в сентябре выступил сам регулятор. Задача была поставлена четко: выявить «утратившие актуальность или избыточные» нормы.

При этом в регуляторе подчеркивали, что при пересмотре нормативно-правовой базы будут отталкиваться именно от высказанных замечаний.

На этой неделе тему регуляторной гильотины затронул и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Благодаря ей уже в 2020 году должны улучшиться условия ведения бизнеса в России, рассказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

При этом, по его словам, улучшением делового климата необходимо заниматься ежедневно.

«То есть это [«регуляторная гильотина» — «Газета.Ru»], по сути, наше желание отсечь массив нормативных актов, которые принимались давно и тормозят наше развитие, которые не должны применяться», — cказал Медведев (цитата по ТАСС).

В «регуляторной гильотине» антиотмывочный закон ФЗ-115 нуждается уже давно, признают эксперты. При этом банки зачастую из-за выполнения требований ФЗ не только портят отношения с клиентами, но и вредят их деятельности. Тем не менее не реализовать их они не имеют права — банки могут лишиться лицензии из-за невыполнения требований закона.

Например, в апреле этого года Минфин предложил поправки в закон о противодействии отмыванию денег, которые должны решить проблему попадания в «черные списки» добросовестных банковских клиентов.

В ведомстве указывали, что в рамках исполнения закона банки слишком часто «блокируют» банковские счета безвинных граждан без объяснения причин. Тем самым они наносят вред их хозяйственной деятельности. Тогда чиновники предложили блокировать их счета только при сочетании двух оснований: подозрения в незаконности операций клиента возникли несколько раз за год, к тому же, банк должен располагать подтверждающими данными о том, что транзакции клиента незаконны.