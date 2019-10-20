Проверят по номеру: как россиян спасут от мошенников

Правительство рассматривает возможность обязать российские банки проводить идентификацию абонентов по номеру телефону. О том, что такой законопроект рассмотрят во втором чтении уже в ноябре, рассказал газете «Известия» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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При этом расходы на процедуру проверки лягут на кредитные организации. Именно они должны будут верифицировать паспортные данные клиента, проверять, на него ли оформлен номер телефона и пользуется ли он им. Для идентификации будет использована единая информационная система проверки сведений об абоненте (ЕИС).

«Поправки правительства, скорее всего, будут поддержаны комитетом. Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему», — сказал о проблемах инициативы Аксаков «Известиям».

Напомним, еще весной 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании ЕИС.

Предполагалось, что операторы связи будут передавать в систему доступную им информацию об абонентах, в том числе их паспортные данные и номер телефона.

По задумке система должна была стать добровольной. В частности, кредитные учреждения и операторы связи по первоначальному варианту смогли бы сравнивать информацию о клиентах с данными ЕИС.

Утверждать требования к системе и порядок доступа к базе данных законопроект наделил правительство.

Как поясняет газета, сама инициатива направлена на борьбу с мошенниками.

Так, если в кредитную организацию будут поступать звонки от злоумышленников, которые, зная паспортные и другие данные жертвы, будут представляться клиентом банка, то банк сможет выяснить, кто точно ему звонит. Сделает он это, «моментально установив» настоящий номер звонящего.

Также если эта инициатива будет принята, то гражданам будет меньше докучать коллекторы.

Сейчас россияне часто сталкиваются с проблемой, когда, купив новую сим-карту, им начинают названивать коллекторы.

Как правило, они требуют вернуть долги прежнего владельца номера. При этом ссылки на то, что номер принадлежит уже совсем другому человеку, не всегда работают. Коллекторы продолжают настойчиво звонить.

Впрочем, сложности могут возникнуть у тех россиян, которые оформляют симку на другого человека — например, для пожилых родственников.

При этом сотовые операторы — «Билайн», Tele2 и «Мегафон» — против создания ЕИС даже за счет банков. Как заявили изданию в «МегаФоне», они выступают за борьбу с мошенничеством, но предложенный механизм не решает эту задачу напрямую.

Также ранее операторы «большой тройки» предупреждали, что создание системы может привести к утечке данных миллионов абонентов.

Так, принадлежащая Григорию Березкину газета РБК приводила письмо операторов связи в адрес Анатолия Аксакова, в котором он отмечал, что, хотя они и поддерживают идею борьбы с мошенничеством на финансовом рынке, но предлагаемый депутатами механизм несет «ряд существенных рисков».

В частности, поправки не содержат требований к информационной безопасности данных, передаваемых через единую систему, что «может повлечь утечку данных о нескольких десятках миллионов абонентов».

Кроме того, в результате законопроекта операторам придется нарушать закон «о персональных данных», который не допускает обработку данных, если это не соответствует изначально заявленным целям.

К тому же обозначенные сроки вступления в силу законопроекта слишком быстрые, и их необходимо перенести на полтора года. Именно столько времени необходимо для доработки нормативной базы и ее тестирования. В данный момент законопроект предполагает, что основные положения должны вступить в силу в течение 180 дней после его официального опубликования.

Недовольны операторы также тем, что правительство будет устанавливать максимально допустимый тариф за обмен сведениями в единой информационной системе.

«Фактически вводится государственное регулирование тарифов на соответствующую услугу», — говорилось в обращении.

Это противоречит рыночным законам и негативно скажется на инвестклимате, отмечали операторы связи.

Как комментировал «Известиям» в свою очередь член правления Почта Банка Павел Тулубьев, несмотря на «правильность» предложения, большая часть базы у операторов — с устаревшими паспортными данными, а информация о пользователе сим-карты и фактическом владельце номера может не совпадать.