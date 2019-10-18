«Средневеквое зло»: как России избавиться от пластика

Роспотребнадзор готовит законопроект, предусматривающий сокращение производства и последующий запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов, сообщают в пятницу «Известия».

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Как поясняют в ведомстве, сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов планируется вводить поэтапно, вплоть до полного запрета. Однако дедлайн для отказа от пакетов в магазинах не известен.

Минприроды России поддерживает инициативу введения запрета на продажу одноразовых изделий из пластика, заявляли ранее «Газете.Ru» в ведомстве.

При этом в ведомстве обращают внимание, что в условиях рыночной экономики запрет должен иметь «достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов экономические последствия».

В России каждый год образуется около 3,6-5 млн тонн пластиковых отходов, сообщили в Минпромторге. Перерабатывается лишь малая часть из этой массы, большинство свозится на свалки, откуда мелкие пластиковые элементы и пакеты часто разносятся ветром по всей округе. Часть отходов попадают в окружающую среду из-за стихийных свалок, возникающих в том числе в лесах и водоемах.

Россия в отличие от многих других стран сейчас не регулирует обращение пластика на законодательном уровне.

По примеру Канады

Канада, например, планирует ввести полный запрет на одноразовые пластмассовые товары к 2021 году. Об этом в июне заявлял премьер-министр Джастин Трюдо. По его словам, этот указ планируют ввести по всей территории страны.

Полный перечень запрещенных предметов еще не сформирован, но туда планируют включить ватные палочки, трубочки для питья, тарелки и палочки от воздушных шариков. Также в список попадет посуда и стаканы, используемые ресторанами общественного питания.

Трюдо отметил, что планируется введение ответственности компаний, производящих пластиковые товары, за переработку пластиковых отходов.

В отказе от пластика в России пока нет необходимости, считает между тем глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

«В России есть все для того, чтобы справиться с глубокой переработкой этого сырья, в том числе силами малого и среднего бизнеса. В переработке пластика возможно загрузить малый и средний бизнес. Если мы увидим, что надо будет полностью запрещать пластик, запретим — это проще всего. Пока нужны переработка и рациональные подходы к сокращению пластика в объемах насортированного мусора»,

— говорил Кобылкин в интервью «Газете.Ru».

Еще в начале июня Роспотребнадзор выступил за законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) производства одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли. Ведомство предложило юридически закрепить стимул применять многоразовую тару и саморазрушающиеся материалы при производстве упаковки.

Аналогичная идея обсуждалась на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека 17 июня.

В итоговом документе отмечается, что «утвержденные на федеральном и региональном уровнях целевые показатели и меры развития отрасли обращения с отходами противоречат закрепленному приоритетному порядку направлений государственной политики в области обращения с отходами».

Например, в нацпроекте «Экология» и входящих в него федеральных проектах «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нет целевых показателей и мер по реализации высших приоритетов госполитики по обращению с отходами.

«В настоящее время на территории России действует около 500 предприятий, на которых по разным оценкам перерабатывается от 350 до 450 тыс. тонн пластиковых отходов в год, то есть от 7 до 12,5% от их ежегодного использования», — сообщали ранее «Газете.Ru» в Минпромторге.

Но переработка такого сырья является дорогостоящей и пока еще экономически низкорентабельной, констатируют в ведомстве.

Средневековье не уходит

Бывший глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко идею о запрете пластика поддерживает. Это разумное решение, поскольку пластик — это «средневековье» и «зло», подчеркнул он, добавив, что здесь все-таки необходимо посчитать все с экономической точки зрения.

Однако расчет пока не в пользу экологии. Любая альтернатива пластику обойдется России в разы дороже, говорит руководитель направления «Устойчивое развитие» компании «Оптиком» Анна Сычева. По соотношению цена-качество пластику пока нет равных рынке, констатирует эксперт.

Решать проблему запретом также бессмысленно, поскольку отсутствует нормальная система утилизации. Например, среди производителей есть понимание, что начать закупать биопакеты с завтрашнего дня, даже если они будут дешевле, – это не решение, потому что потребитель никуда не сможет пристроить потом эти пакеты и они точно так же поедут на свалки, отмечает Сычева.