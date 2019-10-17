«Можно слить в течение часа»: как Россия спонсирует США

Россия впервые за последние полгода увеличила вложения в госбумаги США (US Treasuries).

В августе их объем подрос с $8,5 млрд до $9,3 млрд, свидетельствуют данные американского минфина. Объем вложений в краткосрочные бумаги составил $6,2 млрд, долгосрочные — более $3 млрд.

Такое увеличение в принципе незначительно, да и может быть связано просто с волатильностью»,

— сказал «Газете.Ru» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

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«При резервах России и при размерах долга Америки это не более чем математическая погрешность», — отметил эксперт. Можно предположить, что Россия надеется улучшить отношения с США, но это просто догадки, добавляет эксперт.

Вложения России в госдолг США все равно минимальны, добавляет он. «Такой объем [$9,3 млрд] можно без проблем слить в течение часа, если Россия захочет», — c иронией говорит Авакян.

Напомним, зимой этого года стало известно, что объем государственного долга США впервые превысил отметку $22,01 трлн. Это новый рекорд.

Государственный долг США — это задолженность федерального правительства перед кредиторами. Основные из них — это Япония и Китай. Госдолг делится на публичный (казначейские ценные бумаги, которые могут приобрести частные лица и компании) и внутригосударственный (бумаги, доступные для иных заемщиков в лице траст-фондов и федеральных агентств).

Американские облигации выпускает минфин страны для покрытия долга, а также финансирования проектов.

Усиленное сокращение вложений в американские облигации со стороны России началось в прошлом году. Это произошло в апреле 2018-го на фоне введения масштабных санкций.

Тогда инвестиции в госдолг США упали до $48,7 млрд.

В апреле 2018 года американские власти внесли в черный список российских бизнесменов и чиновников, а также руководителей госкомпаний. Всего под рестрикции попали 26 физических лиц и 15 компаний из России. В их числе секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска и многие другие.

После введения американских санкций Россия последовательно сокращала вложения в американские облигации.

Так, в мае по сравнению с апрелем 2019 года — объем уменьшился с $12,136 млрд до $12,024 млрд. В июне этого года страна снизила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, тогда общий размер вложений уменьшился до суммы в $10,8 млрд. Россия продолжила сокращать вложения и в июле — до $8,501 млрд.

Больше всего облигаций минфина США у России было в октябре 2010 года. Тогда страна владела бумагами на $176,3 млрд.

Сейчас на первом месте по объему вложений в казначейские американские облигации по состоянию на август 2019 года стоит Япония ($1,17 трлн) и на втором ранее возглавлявший этот список Китай ($1,10 трлн). На третьем месте Великобритания с $334,7 млрд. Россия с мая 2018 года не входит даже в тридцатку держателей госбумаг США.

При этом на фоне сокращения вложений в американские госбумаги, которые являются самым ликвидным активом, Москва переходила в расчетах на валюты развивающихся стран, а также на вложение в золото. Из-за эскалации конфликта с США Россия начала процесс дедолларизации — то есть ухода от доллара.

По последним данным Центробанка, с апреля 2018 по март 2019 года в структуре резервов доля евро увеличилась с 22,2 до 30,3%, юаней — с 5 до 14,2%.

Лидер по иностранным вложениям Банка России с точки зрения географического распределения активов — Китай (13,4%), на втором месте Германия (13,2%), Франция на третьем — 11,6%. Золотовалютные резервы прибавили немного — с 17,2% до 18,2%.

А доля американского доллара сократилась почти вдвое с 43,7% до 23,6%, следует из последних данных ЦБ.

Отказ от американской валюты в золотовалютных резервах обошелся России в течение года примерно в $7,7 млрд недополученной прибыли, подсчитало на этой неделе агентство Bloomberg. Пока российский регулятор вкладывал в слабые валюты, был упущен момент ралли доллара на 6,5%, говорилось в материале.

Тем не менее ранее в беседе с «Газетой.Ru» член совета директоров сети «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян указывал, что Россия также переходила из доллара в золото. От этого Россия выиграла почти $100 млрд, потому что за это время золото укрепилось.

Американский доллар как мировая валюта слабеет, отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

«Причина – в повышении инфляционных и кредитных рисков США, что ведет к сокращению роли доллара США как единицы сбережения. Параллельно, при удорожании стоимости использования доллара в расчетах, сокращается его роль как средства платежа и обмена, растет роль валют развивающихся стран. Стратегически дедолларизация выглядит оправданной, исходя из исторических предпосылок», — говорит Осин.