Ждем шага Киева: Матвиенко поддержала авиасообщение с Украиной

Москва согласует предложение Киева о восстановлении авиасообщения, если соответствующее предложение поступит от украинской стороны, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Мы выступаем за возможность общаться, в том числе используя авиацию. Если Украина примет такое решение [о восстановлении авиасообщения], я уверена, что мы ответим на него положительно», — заявила сенатор.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей первой большой пресс-конференции высказался на тему отсутствия авиасообщения с Россией.

«Считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. У нас, кстати, из-за этого банкротятся авиакомпании. У нас дотационными являются в принципе авиарейсы, и, честно говоря, мы можем спокойно национализировать нашу крупную авиакомпанию», — отметил политик.

По словам главы государства, отсутствие авиасообщения невыгодно для Украины, а «люди должны хотеть» его возобновления, однако об этом никто не говорит.

По словам Зеленского, для этого необходимо делать определенные шаги — «проводить встречи, заканчивать войну в Донбассе».

Вместе с тем, в прошлом месяце глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что еще рано о возобновлении прямого авиасообщения с Россией.

«Пока, учитывая, как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении нельзя говорить вообще», — сказал тогда руководитель ведомства.

По его словам, возобновление прямого авиасообщения между Украиной и Россией будет сигналом внешнему миру, что «никаких проблем у Украины с Россией нет».

При этом председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк выразил готовность Симферополя принимать самолеты любой страны мира. Черняк заявил, что среди граждан Украины курорты Крыма являются наиболее востребованными.

Кроме того, он добавил, что новый аэропорт Симферополя построен с учетом всех современных требований, поэтому он готов к приему рейсов как с ближнего, так и с дальнего зарубежья.

В августе 2019 года украинские диспетчеры разрешили российскому самолету авиакомпании «Глобус» осуществить перелет над территорией Украины, несмотря на запрет. Об этом сообщалось в фейсбуке госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины «Украэрорух».

Украинские диспетчеры действовали в рамках стандартов Международной организации гражданской авиации (ICAO) и на основе решения совета по безопасности полетов государственной авиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, подчеркнули в «Украэрорухе».

В России положительно отреагировали на допуск российского самолета в воздушное пространство Украины. Как говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова, это отличная новость.

Прямое авиасообщение между Россией и Украиной было прекращено 25 октября 2015 года. Тогда Киев в одностороннем порядке запретил полеты над своей территорией для крупнейших российских авиакомпаний. При этом приостановка полетов также включала в себя запрет на транзитные полеты через Украину.

Свое решение украинские власти объяснили «защитой от агрессивных действий» России. Киев также тогда ввел санкции против 25 российских авиакомпаний. Официальной причиной послужило то, что перевозчики совершали регулярные и чартерные рейсы в Крым.

Несмотря на то, что полуостров стал частью России в марте 2014 года после референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, Украина его итогов не признает и считает регион своей частью.

Москва же назвала действия Киева неправомерными и зеркально отреагировала на запрет с украинской стороны. Обоюдные ограничительные меры привели к остановке авиасообщения между странами.

При этом на момент закрытия неба двусторонний пассажиропоток составлял около 657 тысяч человек. По данным украинского министерства инфраструктуры, обе страны теряют около 8 млрд рублей из-за прекращения авиасообщения.

Ситуация ухудшилась весной 2019 года, когда Украина ужесточила запрет и ввела ограничения в отношении чартерных рейсов из России. Исключением стали только те рейсы, которые необходимы для обеспечения миссий ООН, ОБСЕ и Красного креста. При этом Москва не стала отвечать на действия украинской стороны, а наоборот предложила снять все запреты.