Выйти по приказу: что положено за работу в праздники

Роструд напомнил россиянам об их трудовых правах. Работодатель должен оплачивать сотруднику труд в день, который считается праздником, в двойном размере. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

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Таким образом, тем работникам, у которых оклад формируется по сдельной схеме оплаты, за выход на работу в праздники должны платить не менее чем по двойной расценке, а для сотрудников, чей труд оплачивается по тарифам, — в размере не менее двойной тарифной ставки.

При этом в целом привлекать сотрудника к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и при наличии их письменного согласия.

Руководитель компании должен выпустить специальное письменное распоряжение или приказ.

В законе прописан исчерпывающий список ситуаций, когда это возможно.

Так, просить сотрудника выйти на работу в праздничный день работодатель может только в случае форс-мажора, для выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит нормальная работа в будущем всей организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя.

Есть ряд ситуаций, когда привлечь работника можно и без его согласия. Это экстренные ситуации. В число таких «выдергиваний» человека из выходного дня входит предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение их последствий.

Также в списке — чрезвычайное или военное положение. Например, это пожар, наводнение, голод, землетрясение, эпидемия — а также в других случаях, которые ставят под угрозу жизнь других людей.

Привлечь сотрудника также можно для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества предприятия, государства или муниципалитета.

Представителей творческих профессий работают в выходные и праздники в случае, если у компании есть коллективный договор и в нем прописан порядок работы в таких случаях.

Также он может быть оговорен в локальном документе или трудовом договоре. Но при этом профессия такого работника должна быть включена в специальный перечень, утвержденный правительством.

Есть особенные категории, которые можно привлечь к работе в праздник только в особом порядке. Это все сотрудники, которые имеют льготы по здоровью .

В их число входят инвалиды, работники с детьми-инвалидами или лица, ухаживающие за больными членами своих семей. К этой же категории относятся женщины с детьми до трех лет, матери-одиночки с детьми до пяти лет, отцы-одиночки, опекуны и попечители несовершеннолетних.

Чтобы их привлечь, руководитель предприятия должен убедиться, что работа не запрещена им по состоянию здоровья, а также под подпись уведомить о праве отказаться от труда в выходной или праздник.

По закону работник по своему желанию может взять вместо оплаты выходной.

Это должен быть целый свободный день независимо от того, сколько часов человек отработал в выходной день.

То есть даже если сотрудник был занят всего час в выходной день, то ему положен полноценный день отдыха.

Последние длинные выходные в 2019 году в России приходятся на 2-4 ноября, когда страна отмечает День народного единства.

Работать же в этом году нашим гражданам придется, что называется, практически до «боя курантов». 31 декабря выпадет на вторник, поэтому максимум, что смогут себе позволить трудящиеся в этот день,– это уйти с рабочего места на час раньше, так как это предпраздничный день.

С 1 января 2020 года у наших граждан начнутся новогодние каникулы, которые будут продолжаться 8 дней — с 1 по 8 января.

В июле этого года правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год. Согласно графику выходные в честь Дня защитника Отечества будут продолжаться с 22 по 24 февраля, а Международный женский день страна будет отмечать с 7 по 9 марта, майские праздники — с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. На День России граждане смогут отдохнуть 12, 13 и 14 июня.

В РФ часто спорят о том, мало или много россияне отдыхают. Чиновники ранее отмечали, что продолжительный отдых во время новогодних праздников сказывается на производительности труда — страна в такое время «мало что создает».

Праздничных дней у россиян действительно много, к ним прибавляется и достаточно продолжительный отпуск — 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

При этом производительность труда наших сограждан оставляет желать лучшего.

По данным ВШЭ, рост производительности труда в России в последние годы замедлялся. Так, в 2000-2007 годах ее прирост составлял в среднем 5,9%, а в 2010-2017 годах — всего 1,4%. В прошлом году рост составил 2,5%. Создан специальный нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В базовых несырьевых отраслях экономики производительность труда должна вырасти до 5% в год к 2024 году.