Ни грамма: в США намерены запретить криптовалюту Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного ограничения работы двух компаний, занятых первичным размещением (ICO) токенов Gram в США и за рубежом. Речь идет о Telegram Group и ее «дочке» TON Issuer, которые в январе 2018 года начали сбор средств инвесторов для финансирования бизнеса, в том числе на развитие собственного блокчейна, Telegram Open Network или TON Blockchain, а также мессенджера Telegram, говорится в заявлении SEC.

Реклама

Обе компании зарегистрированы на Британских Виргинских островах, их директором значится Павел Дуров.

К настоящему времени объем привлеченных инвестиций оценивается в $1,7 млрд.

ICO Telegram должно стать крупнейшим в истории. В итоге планируется создать широко распространенный цифровой актив.

«Наши чрезвычайные действия направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы утверждаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.

По данным комиссии, к настоящему времени через 171 транзакцию компании продали около 2,9 млрд токенов Gram. Из них около 1 млрд токенов в ходе 39 транзакций приобретены американскими инвесторами, сумма этих сделок — $425,5 млн.

При этом, как отмечает регулятор, они должны перейти в собственность покупателей не позднее 31 октября. К этой даты покупатели и сам Telegram смогли бы совершать операции с миллиардами токеров на американском рынке. В самом начале октября инвесторам пришло письмо от Telegram Open Network (TON), в котором говорится, что для получения «грамов» те должны до 16 октября предоставить Telegram сгенерерованные в ходе сделок ключи.

Эти операции SEC считает незаконными ввиду того, что эмиссия «грамов» не зарегистрирована как эмиссия ценных бумаг в соответствии с законом от 1933 года.

Регулятор приравнивает Gram к ценной бумаге, как как инвесторы ожидают получить от нее прибыль – от развития экосистемы TON, интеграции с мессенджером Telegram и разработки мультиблокчейновой архитектуры. Прибыль может быть получена при условии развития сервисов, которые обещает Telegram.

Так, одному из инвесторов в январе был обещан «шанс на возврат инвестиций в размере 0-50 раз», указывает SEC. Этот инвестор, рассматривая возможность вложения, заключил, что в силу роста базы подписчиков мессенджера и других факторов он может получить доход в будущем в 10-50-кратном размере. И приобрел токенов на $27,5 млн.

«Грам» не является валютой, так как на него нельзя приобрести товары и услуги, разъясняет в судебном иске SEC.

По словам Авакян, комиссия подозревает, что инвесторам не предоставили полной информации о деятельности Telegram, ее финансовом состоянии, рисках и менеджменте.

На 31 января 2019 года ответчики потратили примерно $218 млн из привлеченных $1,7 млрд на поддержку мессенджера и блокчейна, говорится в иске. По расчетам регулятора, собранные $1,7 млрд значительно превосходят нужды на развитие TON Blockchain. В оферте инвесторам также говорилось, что средства предназначены для развития как блокчейна, так и мессенджера, а инвестиции только в мессенджер в 2019-2021 году запланированы на уровне $520 млн.

Мало того, когда криптовалюта выйдет на открытый рынок, отследить операции будет невозможно – личности многих покупателей могут быть скрыты, а сами они смогут совершать операции с Gram на нерегулируемых площадках, в том числе в «даркнете», указано в иске.

Единственный официальный «след» ICO – это поданное в прошлом году в SEC от TON Issuer ходатайство о регистрации «Простого соглашения о будущих токенах (simple agreement for future tokens, SAFT) — представляет собой контракт, дающий инвестору право получить цифровые активы, когда они пройдут листинг на криптовалютных биржах.

Заявленный в этом ходатайстве объем выпуска — $850 млн.

SEC в иске потребовала постоянного запрета на продажу Gram, изъятия в доход государства полученных в ходе незаконных сделок средств, в том числе проценты за срок до вынесения судебного решения.

Связанными с ответчиками лицами комиссия называет основателя «ВКонтакте» Павла Дурова, являющегося гражданином России и крошечного карибского государства Сент-Китс и Невис, предлагающего гражданство в обмен на инвестиции. По данным SEC, Дуров является основателем и владельцем 100% Telegram Group.

Интересно, что в поданном в суд иске регулятор дает и личностные характеристики Дурову – он объявил себя «открытым либертарианцем», который опубликовал пять манифестов с призывом к правительству России о разрегулировании экономики.

В жалобе упоминается также брат Павла Дурова Николай, являющийся технологическим директором Telegram Group, а также зарегистрированный на Каймановых островах фонд TON Foundation. Его миссией объявлено продвижение и поддержка блокчейн-сети TON. Единственные члены правления TON – братья Дуровы.

Они же в конце 2013 года запустили мессенджер Telegram.

Примечательно, что в иске SEC упоминается, что запуск бета-версии мессенджера финансировался на деньги Павла Дурова и некоего инвестора из Буффало (штат Нью-Йорк).

Вместе с тем несколько дней назад на официальном сайте Telegram появились правила пользования криптокошельками – как в виде отдельного приложения, так и в виде интегрированного в мессенджер кошелька. Услуги кошелька предоставляются лондонской компанией Telegram FZ-LLC, которую Telegram зарегистрировал для операций в мессенджере и которая является официальным дистрибутором приложения Telegram для Android.

Telegram подчеркивает, что не имеет доступа к ключам, резервным файлам, паролям и другой идентификационной информации, а поэтому не несет ответственности за безопасность персональных данных. Сервисом запрещается пользоваться гражданам стран, в которых подобные операции находятся вне закона.

Услуги предоставляются пользователям на их страх и риск.

«Для завершения сделки любая Gram-транзакция, созданная при использовании сервиса, должна быть проверена и записана в регистр блок-цепочки TON. Мы не контролируем сеть цепочки блоков TON и поэтому не можем гарантировать, что любые детали транзакций, которые вы отправляете через сервис, будут проверены и подтверждены в цепочке блоков TON», — указано в правилах.

При этом с транзакции может взиматься плата, которую сервис «не контролирует».

По данным SEC, в ходе первого раунда «грам» стоил $0,37, в ходе второго — $1,33, тогда как рекомендованная цена при запуске — $3,62. В начале 2018 года к оплате за «грамы» принимались доллары и евро.

Пока же ICO Telegram является вторым по объему после рекордного ICO стартапа Block.One на $4 млрд, занимающегося развитием блокчейна и запустившего токены EOS. Но и у него не безоблачные отношения с SEC. В начале октября Block.One согласился выплатить $24 млн штрафа в ходе урегулирования претензий комиссии, связанных с нарушением законодательства о краудфандинге.