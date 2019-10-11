Сладость или гадость: приключения сахара в России

Сахарная Россия

Внешнеторговый оборот России в период с января по август 2019 года составил $432,9 млрд, сократившись в годовом выражении на 2,8%. Согласно статистике, опубликованной Федеральной таможенной службой (ФТС), сальдо торгового баланса остается положительным — показатель составил $117,3 млрд, однако эта цифра на $11,7 млрд ниже прошлогоднего результата. Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-августе 2019 года составила 5,5% (в январе-августе 2018 года — 5,4%), доля импорта — 12,3% против 12,4% годом ранее.

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Среди товаров, импорт которых возрос за первые восемь месяцев текущего года, оказалось и продовольствие: поставки сливочного масла увеличились на 37,9%, кофе – 14,8%, сыров и творога – на 9,7%, цитрусовых – на 7,7%.

Кроме того, в число таких товаров вошел белый сахар. Вес ввезенного в страну продукта в годовом выражении продемонстрировал рост на 3%, а от июля к августу 2019 года – 14%. При этом Россия и сама производит вполне достаточно белого сахара для самообеспечения.

Как информирует Союз сахаропроизводителей России, к 8 октября на территории страны были убраны 51,9% площади посевов сахарной свеклы. Средняя урожайность достигла 442 центнера на гектар, тогда как в 2018 году этот показатель составлял только 354 центнера на гектар.

Разумеется, выращивание и сбор сахарной свеклы — это только часть задачи. Но и с производством сахара в России ситуация обстоит хорошо. По данным аналитической службы Союзроссахара, по состоянию на 1 октября было произведено свыше 2 млн тонн сахара из свеклы урожая 2019 года. На эту дату в прошлом году было произведено на 200 тысяч тонн меньше. Суточное производство сахара составляет 59,02 тысячи тонн, что в 3,5 раза превышает внутреннее потребление сахара.

«В России производится более 6 млн тонн сахара. Так, в 2017 году было произведено 6,6 млн тонн, а в 2018 году — 6,1 млн тонн. В целом российские производители в период с 2010 года нарастили объемы производства более чем в два раза (с 2,7 до 6,1 млн тонн)», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор «Petrova 5 Consulting» Марина Петрова.

В пресс-службе Минсельхоза также отметили, что объем производства свекловичного сахара в России в последние три года превышает 6 млн тонн, что при потреблении в 5,8 млн тонн приводит к экспортному потенциалу. Это, по подсчетам ведомства, позволило увеличить объем поставок собственного сахара в другие страны в три-четыре раза по сравнению с 2011 годом.

В текущем году российские производители уже экспортировали более 200 тыс. тонн сахара, основными покупателями которого стали страны СНГ: Казахстан, Азербайджан, Таджикистан

Сахарная торговля

Но раз страна способна сама полностью обеспечить себя сахаром, то зачем же нужно дополнительно ввозить этот товар из-за рубежа? Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов полагает, что здесь к торговым отношениям примешивается политика.

«Сахар — типичный сырьевой товар, цены на который весьма волатильны. Поставки сахара из Белоруссии всегда были и будут (200-400 тыс. тонн в год) и носят политический характер», — поделился он мнением с «Газетой.Ru».

По его словам, Минск просто некому больше сбывать свой сахар.

Марина Петрова в то же время не видит во внешнеторговых операциях никакой политики.

«То, что мы импортируем сахар в небольших объемах — это нормально для рыночной экономики. Импортные поставки в 2018 году составили 325 тыс. тонн., что составляет порядка 5% от емкости рынка сахара. Ключевые страны-импортеры — Бразилия, Беларусь, Китай, Куба, Германия, причем основная доля поставок приходится на Бразилию и Белоруссию», — отмечает она.

Если же рассматривать именно ситуацию с Белоруссией, то и здесь ничего подозрительного, по мнению Марины Петровой, не наблюдается.

«С Белоруссией существуют партнерские отношения, у нас Единое экономическое пространство. По данным Белстата, Россия импортировала из Белоруссии в 2018 году 275 тыс. тонн сахара, в январе-июле 2019 года — 139 тыс. тонн (-6% к январю-июлю 2018 года)», — делится статистикой эксперт.

Согласно той же статистике, Россия экспортировала в Белоруссию в 2018 году 47,2 тыс. тонн сахара, а в январе-июле 2019 года — 33,3 тыс. тонн (+4% к январю-июлю 2018 года). Как отмечает Петрова, поставки в Белоруссию существенно ниже, потому что население страны небольшое и существенный объем потребления сахара она «закрывает» внутренним производством.

В пресс-службе Минсельхоза «Газете.Ru» сообщили, что импорт сахара в Россию из стран — не членов ЕАЭС осуществляется преимущественно в Калининградскую область юридическими лицами, находящимися в специальных экономических зонах, с помещением сахара в режим свободного склада. Данные льготы прекратят свое действие с 1 января 2020 года.

Что касается Белоруссии, то торговля на территории Союзного государства осуществляется в упрощенном режиме исходя из рыночных предпочтений участников рынка. В министерстве подчеркнули, что торговля проходит в соответствии с согласованными прогнозными балансами Союзного государства, утверждаемыми ежегодно. Импорт сахара из Белоруссии варьируется в пределах 200-250 тыс. тонн, а экспорт России — на уровне 50 тыс. тонн

Сахарные цены

Цены на сахар вот уже несколько лет подряд демонстрируют постепенное снижение, что делает его не самым ходовым товаром для внешней торговли. Согласно данным Росстата, цена в период с 2014 года находится в диапазоне 23-36 руб/кг с понижающим трендом. Так, в 2017 году она падала до 22,9 руб/кг. В долларовом эквиваленте цена на сахар с 2014 года уменьшилась на 28%.

Дело в том, что сахар — это биржевой товар, и здесь кроме сезонного фактора существует и стадия развития рынка, и множество других факторов. И в течение года цена на сахар существенно колеблется, поясняет Марина Петрова.

По данным мониторинга Минсельхоза, за последний месяц цены производителей белого свекловичного сахара снизились на 9,3% и к 12 сентября 2019 года находились на уровне 24,23 руб./кг (на 14 августа — 26,72 руб./кг). По сравнению с концом 2018 года (36,36 руб./кг на 27 декабря) стоимость упала на треть. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже к 11 сентября 2019 года котировки на сахар-сырец снизились до $238 за тонну — это на 12,8% ниже уровня декабря и на 3,3% меньше аналогичного периода 2018 года.

«Снижение цены на сахар обусловлено возрастающими за последние годы посевными площадями, перепроизводством, отсутствием возможности активно продавать за рубеж и, как следствие, — все производители конкурируют на внутреннем рынке», — полагает Петрова.

Типичная сезонность по этому продукту в рознице — рост цен с января по июль и снижение с августа по ноябрь, отмечает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Кроме сезонного фактора на стоимость цен на сахар влияет перепроизводство данного вида продукции, которое мы наблюдаем на протяжении нескольких лет. Излишек, с учетом прошлогодних запасов, составляет от 1 до 1,5 млн тонн. Это очень сильно давит на внутренний рынок и на ценовую динамику. Чтобы стабилизировать цены, которые сейчас находятся на очень низком уровне, нам необходимо обеспечить экспорт 500-800 тыс. тонн. сахара», — поделился эксперт мнением с «Газетой.Ru».