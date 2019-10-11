Золотая виза: за сколько Европа продает паспорта

Одним способом получить бессрочную шенгенскую визу для россиян стало больше. С октября в список стран Европы, которые готовы дать свое гражданство взамен на инвестиции вошла Черногория.

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О планах страны открыть программу для богатых переселенцев стало известно еще в прошлом году. Тогда местное правительство впервые заявило, что готово раздавать свои паспорта всем желающим.

Власти признавали, что остро нуждаются во внешнем финансировании. Тем не менее, спустя полгода Черногория выпустила правила записи на получение гражданства, и оказалось, что этой возможностью могут воспользоваться за первые три года лишь две тысячи иностранцев.

Паспорт страны будет «стоить» от €350 тыс.

Потенциальным инвесторам предлагают несколько вариантов. Так, желающий получить гражданство может вложить €450 тыс. в одобренные правительством проекты в развитых регионах, например, в Подгорице.

Еще есть вариант потратить €250 тыс. в менее развитых регионах, таких как северный и центральный. Но в этом случае инвестору придется сделать благотворительный взнос — €100 тыс. в специально созданный государственный фонд. Вдобавок придется отдать госпошлину — €15 тыс. за себя, €10 тыс. — за других членов семьи.

После сделанных инвестиций и проверки на благонадежность инвестор получает статус постоянного резидента Черногории. Затем уже через шесть месяцев ему выдают полноценное гражданство, которое можно будет передать детям.

Новая программа действительно сможет привлечь российских покупателей, не исключают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Дело в том, что по сути паспорт Черногории дает россиянам ранее недоступные привилегии. Для них открыты все страны Евросоюза, в которые они могут ехать без виз. Вдобавок по черногорскому паспорту можно открыть бизнес-визу Е-2 в США. Она позволяет инвесторам жить и работать в Америке.

«Кроме того, нет требований к количеству дней постоянного пребывания в стране. Плюс возможен выход из инвестиций без наличия якорной недвижимости в локации. Также гражданство дает возможность безвизового или упрощенного въезда в 122 страны мира. Все это подогревает интерес инвесторов, в том числе из России», — указывает эксперт международного центра Tranio Екатерина Маслова.

Впрочем, при всех плюсах паспорт Черногории не дает самого главного, ради чего россияне готовы тратить тысячи евро –

полноценного гражданства стран-члена Евросоюза,

признают аналитики.

Переговоры о вступлении Черногории в Евросоюз идут с момента образования республики в 2006 году. В 2010-м страна получила официальный статус страны-кандидата. С тех пор государство безуспешно приводит свое законодательство в соответствии с требованиями ЕС. Местные власти уверены, что Черногорию примут в союз уже в 2025 году, но еврокомиссары пока не давали никаких комментариев.

Тем временем, число россиян в Черногории, которые решились на покупку жилья, постепенно снижается. Если в приморских районах Котор, Тиват и Будва продажи еще идут, то в центре столицы наблюдается затишье.

Наши сограждане, хоть и вложили в национальную экономику Черногории более $4,5 млрд, сейчас пытаются избавиться от недвижимости, утверждает россиянка Александра, которая переехала из Москвы в окрестности Подгорицы семь лет назад.

«Многие боятся дальнейшего вступления страны в ЕС, так как думают, что к русским местные жители начнут проявлять негативное отношение, как это было, например, в странах Балтии. Поэтому пока не начались массовые продажи и не упала цена, некоторые стали избавляться от квартир», — указывает собеседница «Газеты.Ru», добавляя, что часть ее знакомых уже иммигрировала на Кипр.

Гражданство по-молдавски

Кипрское гражданство считается у россиян одним из самых популярных способов стать полноправным европейцем. Правда, стоит отметить, что услуга окажется весьма не дешевой. За свой паспорт киприоты просят купить недвижимость на острове на сумму как минимум €2,5 млн. Кроме того, необходимо будет сделать единовременный взнос в размере €150 тыс. в кипрские государственные фонды.

Впрочем, солидные издержки не останавливают россиян. Так, только в 2017-м кипрские паспорта получили 1313 жителей РФ — это 23,8% от всех новых граждан страны того года.

При этом 2019 год обещает стать в этом смысле рекордным — в первом квартале года спрос россиян на кипрскую недвижимость вырос на 40%. Программа «гражданство за инвестиции» дает почти четверть всех сделок на рынке недвижимости и строительства Кипра, писал Cyprus Mail.

Также россияне ради гражданства инвестируют в Латвию и Грецию, отмечают в Tranio.

Стоимость таких паспортов составляют примерно €250 тыс.

«Несколько дороже выйдет стать гражданином Испании и Португалии — около €500 тыс.», — указывают аналитики.

Впрочем, есть и более экономичный способ сменить российскую прописку. Например, молдавская программа Moldova Citizenship-by-Investment позволяет получить гражданство страны в обмен на инвестиции за €135 тыс. для одного заявителя. А €190 тыс. хватит для семьи из пяти и более человек. Страна дарует инвесторам примерно такие же привилегии, как и Черногория.

Примечательно, что самые дешевые программы в мире предлагают Содружество Доминики, Антигуа и Барбуда и Сент-Люси. Эти страны готовы выдать второй паспорт за инвестиции всего от $100 тыс. Процедура получения гражданства занимает не более трех месяцев, а паспорта позволяют въезжать без виз почти в 130 стран мира.