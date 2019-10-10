Суд на буксире: ПТП оштрафован на 185 млн рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал факт нарушений со стороны ООО «Приморский торговый порт» в отношении компании «Роснефтефлот» по делу об ограничении конкуренции. Согласно решению суда, порту предстоит выплатить штраф в размере 184 999 145,34 рубля. Полный текст решения опубликован 4 октября в картотеке арбитражных судов.

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«Приморский торговый порт» пытался оспорить в суде решение, вынесенное в марте текущего года Ленинградским управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Как следует из материалов службы, за ограничение конкуренции в морской гавани и навязывание контрагентам незаконных услуг регулятор назначил компании два штрафа на сумму в 430 млн рублей.

Первый штраф был назначен за создание препятствий для доступа на товарный рынок, второй – за навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора. Законность административного штрафа, наложенного на ООО «ПТП» за навязывание условий договора, будет рассмотрена судами дополнительно.

На практике произошло следующее. До января 2018 года компания «Роснефтефлот» осуществляла деятельность по буксировке морским транспортом, в том числе по буксирному обеспечению швартовных операций, в морских портах Новороссийска и Приморска. Однако, как установили суд и УФАС, с начала 2018 года и по настоящее время компания была фактически лишена возможности оказывать услуги по буксировке в указанных морских гаванях.

Как следует из судебных документов, это произошло потому, что ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и ООО «Приморский торговый порт», являющиеся операторами морских терминалов в портах, ввели в действие «Руководства по обработке судов на морских терминалах».

Руководство устанавливало жесткие требования к буксирам, оборудованию, численности и членам экипажей. Суд установил, что этот документ противоречит нормам действующего законодательства в области морского судоходства, что привело к устранению конкуренции на рынке буксирных услуг в акватории морского порта Приморск.

Тогда «Роснефтефлот» и обратился в антимонопольные органы. Регулятор провел анализ документа и установил, что по всем параметрам требованиям НМТП и ПТП соответствуют именно суда аффилированных компаний, компаний, входящих в структуру «Транснефти», и аффилированных с ней стивидоров

Антимонопольный орган расценил действия операторов морских портов как нарушения антимонопольного законодательства. Таким образом, действия ООО «ПТП» были признаны неправомерными в части создания препятствий для доступа на товарный рынок и навязывания контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора. Аналогичным образом были оценены и действия НМТП.

«Ленинградским УФАС установлено, что Общество сознательно шло на нарушение антимонопольного законодательства, игнорируя наши предписания, вытесняло с рынка буксирные компании. Эти действия привели к причинению значительных убытков АО «Роснефтефлот» и получению существенного дохода ООО «ПТП» и аффилированных лиц – АО «СФП» и АО «Транснефть-Сервис», – отметил врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС Руслан Абейдуллин.

Согласно справке, имеющейся в материалах антимонопольной службы, с 1 января 2018 года к «Роснефтефлоту» не обратился ни один агент, осуществляющий деятельность в порту Приморска, хотя ранее заказы поступали регулярно. Размер упущенной выгоды компании в результате такого положения вещей оценивался в 53,3 млн рублей.

Операторам морских гаваней было предписано прекратить нарушение антимонопольного законодательства, однако этого так и не произошло. «ООО«ПТП» было продолжено противоправное поведение, несмотря на систематические требования уполномоченных на то лиц прекратить его, что свидетельствует о наличии обстоятельства, отягчающего административную ответственность», — говорится в решении Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.

Как отмечает суд, оператор порта неоднократно игнорировал не только требование Ленинградского УФАС, но и требования иного уполномоченного лица – капитана морского порта Приморск, который осуществляет государственный портовый контроль и издал два письма о недопустимости применения руководства, противоречащего закону.

ООО «Приморский торговый порт» является 100% дочерним предприятием ПАО «Новороссийский морской торговый порт», оба входят в группу компаний ПАО «Транснефть» и включены в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах и морских портах, то есть занимают доминирующее положение на соответствующем товарном рынке.

В прошлом году РСПП проводил оценку рынка стивидорных услуг и установил, что он функционирует в условиях развитой конкуренции при низком уровне монополизации. Бизнес-сообщество настаивает на прекращении тарифного регулирования услуг в морских портах и исключении стивидоров из реестра субъектов естественных монополий, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. По информации «Ъ», основные вопросы вызывала ситуация с транспортировкой и перевалкой нефти: в отличие от остального рынка, в этом сегменте Аналитический центр при правительстве отметил доминирование «Транснефти» и высокие барьеры для входа.