Выхода нет: как Трамп толкает Турцию к России

Американские сенаторы заканчивают разработку законопроекта о санкциях в отношении Турции. Политики планируют ввести ограничения из-за начатой Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии.

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Турецкие власти 9 октября объявили о проведении в регионе Сирии военной миссии «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. Путем бомбардировок турки намерены создать на севере Сирии буферную зону. По их задумке, она должна стать защитным поясом для турецкой границы и одновременно безопасным местом, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

«Турция должна заплатить высокую цену за нападение на наших партнеров — сирийских курдов. В настоящее время завершается работа над нашим двухпартийным законопроектом о санкциях», — уже написал об ответных действиях США в твиттере демократ от штата Мэриленд, сенатор Крис Ван Холлен.

По его словам, бездействие США в этом вопросе фактически будет «означать предательство курдских союзников». С сенаторами согласен и президент Штатов Дональд Трамп. Американский лидер уже пообещал в случае необходимости приостановить членство Турции в НАТО. Кроме того,

глава Белого дома пригрозил «стереть экономику с лица земли».

Нацвалюта Турции отреагировала на подобные новости молниеносно. Через час после заявления Трампа курс турецкой лиры просел на более чем 3%, что стало самым большим скачком с начала сентября.

На торгах в четверг, 10 октября, за доллар давали 5,8 лиры. «В итоге спекулянты способны разогнать нацвалюту до 7 лир за доллар», — не исключил в беседе с «Газетой.Ru» управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Провал на валютном рынке потянул за собой и фондовые показатели страны. Так, ключевой индекс Турции — BIST 100 — просел в ходе торгов на 4%, хотя еще на прошлой неделе показатель находился в зеленой зоне.

Санкционные ограничения со стороны США могут нанести серьезный удар по экономике Турции, которая и так находится в крайне нестабильном состоянии, признают аналитики.

По мнению начальника отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарека Авакяна, американцы введут неформальные ограничения в торговой сфере. Санкции включат в себя рекомендации американским компаниям не вести бизнес с Турцией и не инвестировать ничего в турецкий рынок. Но даже этого будет достаточно для дестабилизации национального рынка.

«Турецкая экономика нестабильна, последствия валютного кризиса годичной давности пока не преодолены, а лира по-прежнему подвержена рискам повторной девальвации. Вдобавок валютные резервы ЦБ в ликвидной части составляют менее $100 млрд, а экономический рост крайне неустойчив», — указывает в разговоре с «Газетой. Ru» эксперт, добавляя, что социально-экономическая ситуация продолжает ухудшаться, и это провоцирует рост протестных настроений в обществе.

Европа между двух огней

Несмотря на яркие высказывания и угрозы США, Евросоюз проявляет пока сдержанную реакцию на операцию Турции в Сирии. Формально глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала Анкару остановить бомбардировки в регионе. Однако ключевые члены ЕС — Германия и Франция — никак не отреагировали на военную экспансию Турции.

За последние 16 лет взаимный товарооборот Берлина и Анкары увеличился втрое и по итогам 2018 года достиг $38 млрд. Причем обе страны поставляют друг другу примерно одинаковое количество товаров и услуг. В отношении Франции наблюдается схожая динамика — за прошлый год товарооборот между государствами превысил отметку в $20 млрд.

Париж и Берлин продолжат придерживаться нейтралитета, поскольку для Европы Турция выступает одним из ключевых торговых партнеров,

признают эксперты.

«Примерно половина ежегодно объема турецкого экспорта приходится на ЕС, но и Евросоюз поставляет значимую часть товаров в регион», — напоминает Илья Жарский.

По данным Министерства экономики Турции, в прошлом году доля ЕС в экспорте Турции составила 48%, в импорте — 40%.

Для сравнения: в США Евросоюз экспортирует всего 26% товаров, а импортирует уже 62%.

«Поэтому Европейский союз скорее пойдет на вялое противостояние с США, чем лишится выгодного союзника на Ближнем Востоке», — объясняет аналитик.

Примечательно, что Европа не решается открыто осудить действия Турции еще и по политическим причинам. Реджеп Эрдоган заявил, что Турция может открыть границы для сирийских беженцев, в случае если ЕС назовет военную операцию в Сирии вторжением. Для Европы, которая и так переживает тяжелый миграционный кризис с 2015 года, действия Анкары могут стать серьезным ударом.

Игра на противоречиях

Противоречия США и Турции оборачиваются несомненной выгодой для других стран, включая Россию. Накануне Москва и Анкара подписали cоглашение о расчетах в национальных валютах. Соглашение предполагает постепенный переход к использованию рубля и лиры при взаимной торговли.

Сейчас по объему товарооборота Турция находится на шестом месте среди ключевых партнеров России. Доля в российском внешнеторговом обороте составляет 3,9%, в то время как по экспорту российских товаров Турция занимает четвертое место с долей более 5%.

Традиционно треть российского экспорта в Турцию составляют нефть и нефтепродукты, а примерно четверть приходится на металлы и изделия из них. При этом Анкара поставляет в Россию сельскохозяйственную продукцию растительного происхождения, включая помидоры.

По итогам 2018 года товарооборот между Россией и Турцией вырос на 16% и достиг $25,5 млрд, и дедолларизация в торговых отношениях лишь увеличит этот показатель.

«В нынешней ситуации противостояния Вашингтона и Анкары Москва оказывается одним из ключевых бенефициаров. Введение санкций даст дополнительную мотивацию турецкой бизнес-элите развивать экономическое сотрудничество с российскими предпринимателями», — отмечает Нарек Авакян.

Вдобавок Россия и Турция развивают сотрудничество в банковской сфере. Соглашение о расчетах в нацвалютах также подразумевает расширение инфраструктуры приема российских карт «Мир» на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Центробанка РФ.

С конца весны россияне получили возможность расплачиваться картами «Мир» во время отдыха в Турции. За проведение операций отвечает турецкий эквайер Is Bank, который располагает сетью в 6,5 тыс. банкоматов и держит на балансе сотни тысяч платежных терминалов. Пока услуга доступна в четырех городах — Измире, Анкаре, Стамбуле и Анталии, но банк планирует расширить географию приема карт.