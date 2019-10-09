Не спрячешься: из алиментщиков в уголовники

Министерство юстиции озаботилось проблемой матерей, которые годами не могут «выбить» причитающиеся им выплаты с отцов детей. Как стало известно, ведомство занимается разработкой законопроекта в отношении злостных неплательщикам алиментов.

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В Минюсте надеются, что после внесения изменений «алиментщики» не смогут избежать уголовной ответственности.

Для этого предполагается подкорректировать статью 157 УК РФ.

Эта норма и сейчас устанавливает ответственность за регулярную неуплату алиментов без уважительных причин. То есть если это действие совершено «неоднократно». При этом «алиментщик» должен ранее понести административную ответственность за неуплату.

Согласно статье, это действие наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок. Другие возможные меры к должнику — арест на срок до трех месяцев или лишение свободы на срок до одного года.

Но несмотря на возможность лишения свободы, в соответствии с нормами закона, в нынешнем виде статья 157 УК не всегда работает.

На практике суд часто отказывает в возбуждении уголовного дела. Для этого «алиментщику» нужно просто делать нерегулярные и несущественные выплаты — пусть даже они будут ниже, чем указано в исполнительном листе.

Пользуясь простой лазейкой — платить немного и редко, можно легко уйти от уголовного наказания.

То есть «алиментщику» достаточно, допустим, раз в год заплатить тысячу рублей, чтобы остаться безнаказанным.

«Законопроект направлен на исключение такой возможности уклонения от уголовной ответственности», — поясняют в министерстве.

Согласно нормам Семейного кодекса, если между родителями нет соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, то закон определяет их размер. Это одна четверти дохода на одного ребенка, одна треть - на двух детей и половина заработка - на трех и более детей.

При этом закон учитывает сложившуюся практику, когда родитель не устраивается на официальную работу, чтобы не платить алименты. Специально для них семейный кодекс позволяет взыскивать алименты в фиксированной сумме.

Но это не помогает. В России более пяти миллионов одиноких матерей с детьми и более 600 тысяч отцов-одиночек, говорит вице-президент «Опоры» России Павел Сигал. По словам эксперта, должниками являются от 1,5 до 2 млн человек.

Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), каждый третий плательщик алиментов в России отказывается выполнять свои обязательства.

По статистике чаще всего не хотят платить за своих детей мужчины, подчеркивает Сигал.

Судя по сообщениям в прессе, даже звездные отцы уклоняются от своих обязанностей.

К примеру, в прошлом игрок российской сборной Андрей Аршавин не платил алименты своей бывшей супруге Алисе Казьминой. Спортсмен по решению суда обязан был ежемесячно платить матери своего ребенка порядка 350 тыс. рублей, но в итоге на него даже накладывали запрет на выезд за границу из-за задолженности.

Звезда сериала «Кадетство», актер Александр Головин отказывался платить алименты внебрачной дочери Оливии, хотя ДНК-текст подтвердил его отцовство. Мать Оливии, экс-танцовщица балета «Тодес» Светлана Белогурова вынуждена была обращаться к адвокату, требуя с бывшего любовника 50 тыс. рублей в месяц на содержание дочери.

Мнения юристов по поводу действенности предложенных изменений в закон расходятся.

Сейчас законодательство является удобным для неплательщиков алиментов, ведь они могут периодически делать небольшие выплаты, чтобы избегать уголовной ответственности, как указывается в статье 157 УК РФ, но при этом не выполнять своих полных обязательств перед несовершеннолетними детьми, говорит партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко.

Он полагает, что корректировка нормы закона об алиментах перекроет эту лазейку. Чаще и легче можно будет привлечь к уголовной ответственности.

Впрочем, как отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, документ не поможет Минюсту добиться желаемого эффекта.

«Законопроект затрагивает только уголовную составляющую, но не имеет комплексного подхода. Тот, кто не платил алименты ранее, и далее не будет платить, даже под угрозой судимости», — считает юрист.

Так, законопроект не решает главной проблемы — добиться матерям достойных алиментов.

Из-за теневой экономики в России и распространения «зарплат в конвертах» неплательщики смогут по-прежнему отчислять мизерные суммы на содержание своих детей, говорят юристы.

И даже фиксированные выплаты не помогут: как правило, суд назначает их на минимальном уровне.