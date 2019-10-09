Ленин не накормит: что угрожает ценам на бананы в России

На фоне начавшихся в Эквадоре протестов президент страны Ленин Морено принял решение перенести правительство из Кито в портовый город Гуякиль. Власти Эквадора передали ООН обращение о готовности принять помощь в урегулировании непростой ситуации в стране, связанной с беспорядками, сообщил МИД латиноамериканской страны. Опасность ситуации состоит и в том, что Гуякиль является крупным портом и оттуда идут поставки главного экспортного товара Эквадора — бананов. Если протестующие, которые штурмовали до этого нефтяные месторождения и правительственные здания, доберутся туда, — потенциально у экспортеров могут возникнуть проблемы с отгрузками.

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По оценкам, которые давал министр сельского хозяйства Эквадора Ксавье Лазо Герреро, в бизнесе, связанном с выращиванием и продажей бананов, заняты порядка 16 тысяч производителей.

В 2018 году мировой экспорт бананов достиг 19,2 млн тонн. Основные поставщики фрукта – Эквадор и Филиппины.

По оценке Food and Agriculture Organization (FAO), на долю Кито за 2018 год пришлось около 40% мировых поставок. Это около 7 млн тонн.

Более 90% импортируемых бананов в нашу страну приходится именно на Эквадор.

Россия является крупнейшим мировым покупателем эквадорских бананов, отмечали в ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE). За первые три месяца 2019 года в нашу страну было отправлено более 95 миллионов коробок. Это на 2,08% больше, чем за тот же период 2018 года.

Волнения в Эквадоре однозначно отразятся на цене,

заявил в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Шамиль Магомедов.

По его словам, бананы в рознице могут подорожать на 10-20%.

«Насколько долгосрочным будет эффект, зависит от того, как быстро «спадет политическая напряженность в стране», — добавляет эксперт.

Цикл поставки бананов из Эквадора составляет месяц, поэтому россияне могут ощутить рост цен не сразу.

Между тем летом биржевые цены на бананы уже повышались. Стоимость эквадорских бананов на спотовом рынке за коробку поднялась с $6 до $8. Рост цен тогда спровоцировало снижение мировых поставок бананов на 30% из-за плохой погоды.

Бананы для россиян можно считать относительно дешевым и привычным продуктом. Средние потребительские цены за килограмм в России, согласно данным Росстата, в течение 2019 года колебались от 70 до 80 рублей.

Например, в сентябре текущего года в российских магазинах килограмм бананов стоил в среднем 70,43 рубля.

Как объясняет Магомедов, многое будет зависеть от того, скажется ли ситуация на отгрузках. Если влияние будет — цены однозначно пойдут вверх, если нет, — то возможен временный «новостной» эффект, тогда цены могут увеличиться на 5%.

Доцент Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Кузнецова поясняет, что традиционно на такие продукты, как бананы, подписываются долгосрочные контракты, которые предусматривают поставку в течение года фруктов определенными партиями.

Поэтому пока протестующие не подобрались к портам — угрозы для российского рынка нет, утверждает она.

«Это стало уже такой модой — беспорядки. Это никак не должно отражаться [на рынке], поскольку логистика никак не затронута»,

— говорит Кузнецова.

При этом и сельскохозяйственные работники вряд ли примкнут к бастующим — они менее организованные в отличие от городских митингующих, которые захватили столицу страны, полагает она.

Правда, Ассоциация экспортеров бананов два дня назад присоединилась к бойкоту указа президента Ленина Морена №833, который ликвидировал субсидии на цены на бензин и дизельное топливо. Президент ассоциации Байрон Паредес объявил, что ассоциация присоединится к забастовке против «антинародных» мер, писала газета El Comercio. К этой же забастовке вместе с AEBE примкнули представители народа монтувио и Конфедерация народов побережья. Но в AEBE не сообщили, как данная забастовка скажется на экспорте бананов.

Дезорганизация политических процессов в Эквадоре порождает и опасения относительно сохранения качества фитосанитарного контроля. Так, этим летом банановые плантации в Коста-Рике и Колумбии поразил один из типов грибка Fusarium. Тогда в Кито объявили, что на плантациях усилен фитосанитарный контроль и проводятся профилактические мероприятия. Дело в том, что бананы не отличаются генетическим разнообразием, поэтому крайне неустойчивы к вредителям.