«Люкс» уходит из центра Москвы: у пешеходов кончились деньги

В третьем квартале текущего года на основных торговых улицах Москвы открылось 53 ресторана и кафе. Этот показатель продемонстрировал рекордный рост в столице с начала 2016 года, свидетельствуют данные последнего отчета компании JLL, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

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По данным специалистов, тенденция вполне закономерна. Активное развитие сегмента ресторанов и кафе наблюдается на основных торговых улицах Москвы в последние несколько лет. Именно по этой причине в столице растет доля арендаторов, готовых снять площади в центре города. За три года она выросла до 37%.

Недорогие кафе вытесняют фешенебельные рестораны и люксовые бутики,

признают эксперты.

Чаще всего точки общепита открывались внутри Садового кольца – там свои двери открыли 23% ресторанов и кафе от общего числа заведений. Вторым местом по популярности традиционно стала территория нового и старого Арбата (17% открытий). Также владельцы общепита активно занимали площади на Покровке (9%) и Пятницкой улице (8%).

Если говорить о типе заведений, то лидерство принадлежит кафе и ресторанам с традиционной кухней, на которые пришлось порядка 38% новых арендаторов в центре.

«На втором месте – кофейни с показателем 21%. При этом сегмент кофейн растет быстрее всего – примерно на 10% за год. На третьем месте по количеству открытий находятся бары и пабы (15%)», - отметил заместитель руководителя отдела исследований JLL Владислав Фадеев.

В целом за последний квартал количество открытий заведений на 30% превысило число закрытых объектов, что привело к снижению доли свободных коммерческих помещений до 9,4%, что является самым низким уровнем с начала года.

Примечательно, что меньше всего свободных для аренды помещений осталось Покровке. Причем с этого места не уходят как старые арендаторы, так и сравнительно новые точки. Все предприниматели, занявшие пустовавшие помещения, представляют сегмент общественного питания, что неудивительно, учитывая сложившийся ресторанный профиль улицы, отмечают в JLL.

Логично, что растущий спрос увеличил и цену на аренду помещений. Например, Тверская улица показала 6% увеличение стоимости квадратного метра. Так, в среднем показатель составляет 90 тысяч рублей в год.

Для сравнения: еще во втором квартале текущего года стоимость квадратного метра не превышала 83-85 тыс. рублей. Похожая ситуация складывается и на Покровке – там цены подскочили в среднем на 4-7%. При этом дороже всего снять помещение стоит в Столешниковом переулке, в котором цены за квадратный метр стартуют с 195 тысяч рублей в год.

«Повышенный спрос, конкуренция и ограниченное количество качественных и удачно расположенных локаций в ближайшее время могут вызвать рост арендных ставок на помещения под заведения общественного питания в центральных торговых коридорах Москвы», — отметила руководитель отдела стрит-ритейла JLL Екатерина Подлесных.

Хватает только на фастфуд

В этом году основными тенденциями на рынке коммерческой недвижимости в столице стали увеличение доли общепита и общая демократизация состава арендаторов, подтверждают в беседе с «Газетой. Ru» аналитики компании Cushman & Wakefield. Доля заведений общественного питания остается стабильно высокой. Кафе и рестораны занимают 40% в общей структуре в 2019 году.

При этом в агентстве в отличие от своих коллег делают ставку на улицу Петровка. По их подсчетам, в этом уличном коридоре был замечен самый заметный рост доли заведений общественного питания за последний год - с 18% в 2018 году до 24% в 2019 году, указывает, аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

«Здесь рестораны заняли пустующие помещения, что привело к снижению доли свободных площадей с 14% до 8%», — отмечает собеседница «Газеты. Ru».

Между тем аналитики

связывают рост спроса на помещения среди владельцев точек общепита с падающими шестой год подряд доходами населения.

Так, по официальным данным Росстата, безработица составляет в среднем по стране всего 4,8%, но многие эксперты отмечают, что большая часть россиян просто не доходит до службы занятости и не видит смысла регистрироваться на биржах труда, так что реальная картина неизвестна.

При этом доходы россиян статистическое ведомство пересчитало по новым правилам. Счет оказался в плюс: по новой методологии реальные располагаемые доходы граждан за шесть последних лет снизились всего на 8,3% против ранее озвученных 10,9%.

«В итоге еда остается тем развлечением, которое может дать как разное ценовое предложение, так и разные эмоциональные впечатления. При этом сейчас все больше развивается формат баров и ресторанов, того, что легко трансформируется из дневного досуга в вечерний и может быть использовано собственниками с максимальной эффективностью», - указывает консультант департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Кристина Мортина.

На рынок стрит-ретейла и состав арендаторов на улицах в центре Москвы влияет и внешние факторы. Среди них запрет на парковки и создание пешеходных улиц, перечисляет в разговоре с «Газетой.Ru» президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

«Например, расширение тротуаров привлекло новых туристов и горожан в центр столицы. Прохаживаясь по улицам, они стали чаще заходить в кафе, что и положительно сказалось на спросе на коммерческую недвижимость», - отмечает он.

Мнение спикера подтверждает и свежая статистика от Knight Frank. По их данным,

доля пустующих помещений на центральных пешеходных улицах столицы составила 2,1%, а на центральных транспортно-пешеходных — 7,4%,

сократившись при этом в сравнении с 2017 годом на 3,8% и 1% соответственно.

Любопытно, что открытие новых точек может быть связано и с переездом предпринимателей на другие локации. По словам Мортиной, часть масштабных локаций в центре Москвы постоянно закрываются на реконструкцию и ремонт, вынуждая находящиеся там точки общепита искать альтернативные места. Вдобавок рестораны и кафе переезжают из-за того, что нашли точку с большей проходимостью и в целом более выгодными условиями.

Последняя причина наиболее ярко проявилась в ходе прошедшего в прошлом году чемпионата мира по футболу. Так, Никольская стала одним из самых желанных мест для открытия ресторана, сформировав новый кластер общепита. Набирают популярность и такие локации, как Трехгорка и Даниловская мануфактура – зоны, где в одном месте собрано большое количество различных концепций. Ценник за ужин или обед в таких местах не сильно бьет по карману и даже в условиях падения реальных доходов потребители не отказывают себе в походе туда, признают аналитики.

Впрочем, сами участники рынка в качестве главной причины переезда указывают сложные отношения с собственником помещения. По словам Игоря Бухарова, зачастую арендатору проще и выгоднее переехать, чем договариваться по новым условиям съема помещения.