От водителей до врачей: чем зарабатывают мигранты в России

В понедельник, 7 октября, кабинет министров России установил новые квоты на прием иностранцев на работу в отдельных отраслях экономики на 2020 год.

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«Принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Так, со следующего года в сферах прочего сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта допустимая доля мигрантов зафиксирована на уровне в 26% от общей численности сотрудников. Подобная квота действует во всех регионах страны.

При этом квота на иностранную рабочую силу в сегменте выращивания овощей и фруктов установлена в размере 50% от общего числа трудящихся. В то же время эта мера не распространяется на предприятиях Приморского края и Астраханской области – там обязаны принимать на подобную занятость только граждан РФ.

Любопытно, что больше всего мигрантов Россия готова трудоустроить в сфере строительства. Там квота составляет 80% и нет ограничения по должности иностранца, который может получить вакансию, как разнорабочего, так и стать прорабом.

Впрочем, норма не распространяется на строительные объекты Москвы, Дагестана, Бурятии и Амурской области.

Есть для мигрантов и вовсе закрытые отрасли, в которых они не могут работать вне зависимости от региона. Например, иностранцы не могут заниматься розничной торговлей в нестационарных торговых объектах, в аптеках, на рынках, а также прочей торговлей вне магазинов, палаток и рынков.

При этом власти региона могут снизить или увеличить размер квоты по своему усмотрению, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Так, с 2015 года действует специальное постановление правительства, которое дает право высшему должностному лицу субъекта самому устанавливать запрет на привлечение на вакансии иностранной силы, отметила руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова.

Этим правом уже активно пользуются в Приморском крае. По данным местных СМИ, глава региона Олег Кожемяко с начала 2020 года введет запрет на использование иностранных работников в сфере транспорта — для водителей городских и пригородных автобусов, трамваев, троллейбусов, такси. В итоге работы лишиться могут 300 иностранцев, которые уже приобрели патенты на работу в регионе. При этом глава Приморья связывает свое решение с заботой о населении и желанием предоставить рабочие места местным жителям.

Право на иностранный труд

По данным пограничной службы ФСБ, за первое полугодие 2019 года ради работы в Россию приехали 2,4 млн иностранцев. Традиционно на заработки едут граждане стран СНГ. Так, лидером по числу прибывших стал Узбекистан, из которого в РФ прибыли около 918 тыс. человек за шесть месяцев текущего года. На втором месте по притоку мигрантов в Россию расположился Таджикистан (524 тыс. приезжих), а замыкают тройку лидеров приезжие из Киргизии (265 тыс.).

При этом из Украины, власти которой проявляют недружественную политику по отношению к нашей стране, миграционный поток не падает уже третий год подряд. С начала года

в Россию за длинным рублем приехали 164 тыс. украинцев.

Граждане Украины приезжают к нам, так как обучены определенным спектром профессий, которые востребованы в России, но совершенно не нужны в Евросоюзе, признают эксперты.

«По этой причине они приезжают в страну и устраиваются на должности младшего медицинского персонала в госучреждения или по договору ухаживают за тяжелобольными на дому. Властям выгодна такая тенденция, поэтому они стараются ее всячески поддержать», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» глава комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский.

Слова аналитика ярко подтверждает и последняя инициатива Минтруда. Так, ведомство предлагает ввести упрощенное получение гражданства иностранцам определенных профессий. Изменения могут коснутся специальностей врачей, включая акушеров, педиатров, ветеринаров, медсестер и фельдшеров скорой помощи. Также в списке присутствуют воспитатели и учителя.

Если инициатива министерства пройдет три чтения в Госдуме, то иностранцы этих специальностей смогут получить гражданство по упрощенной системы. Чтобы получить паспорт РФ, кандидату будет достаточно проработать по специальности в России не меньше года.

Логика Минтруда в выборе специальностей легко объяснима, говорит Московский. Дело в том, что россияне не готовы работать врачами и педагогами за мизерные зарплаты. Согласно свежим данным Росстата, средняя зарплата младшего медицинского персонала в муниципальных организациях в Калужской области за первое полугодие 2019 года составила 7,7 тыс. рублей. В других регионах ситуация несколько лучше – в среднем в стране младший персонал получает 28,2 тыс. рублей.

Фактически в России уже не хватает медицинского персонала, а на подходе и представители образовательной сферы, признает эксперт, добавляя, что за счет мигрантов власти пытаются залатать дыру в сегменте. «Кроме того,

мигранты позволяют заполнить места в сфере обслуживания, куда помимо сотрудников общепита, входят и, водители такси и общественного транспорта. По разным оценкам, только в Москве трудовые мигранты составляет около 10% от общего числа сотрудников»,

— указывает Московский.

Примечательно, что проблема нехватки рабочей силы характерна не только для России. В Евросоюзе также пытаются привлечь иностранцев на работу. Согласно статистике департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, количество мигрантов за девять лет увеличилось в ЕС почти на треть до 82 млн человек.

Больше всего иностранной рабочей силы привлекают в Германии и Франции. Чаще всего в ЕС мигранты также, как и в России, устраиваются на вакансии в сфере обслуживания. Однако в Дании и Швеции правительство устраивает гранты на прием на работу иностранцев в IT-сегменте. Такие конкурсы власти объясняют нехваткой персонала в данной сфере среди местных граждан.