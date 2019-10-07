Россия пошла на убыль: почему нас все меньше

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года, отмечается в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы. Прогноз внесен на рассмотрение депутатов Госдумы вместе с проектом федерального бюджета на три года.

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В документе говорится, что правительство проводит мероприятия по снижению уровня смертности, прежде всего среди населения трудоспособного возраста, но они не смогут компенсировать негативные тенденции в рождаемости, что «и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года».

Прогноз подготовлен Министерством экономического развития.

«В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения», — говорится в прогнозе.

Ведомство указывает, что в последнее время появилась «устойчивая тенденция» старения населения страны и ухудшение его возрастной структуры.

Поток мигрантов увеличится до полумиллиона человек

Демографическими вызовами являются снижение численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте (20 лет — 34 года) и сохранение высокого уровня смертности в экономически активных возрастах, говорится в прогнозе.

Минэкономразвития отмечает, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться «только за счет миграционного прироста», перекрывающего численные потери населения от естественных причин.

А с 2024 года россиян все-таки станет больше — за счет как естественного, так и миграционного приростов.

«В результате, среднегодовая численность населения РФ вырастет до 147,7 млн человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 млн человек», — отмечается в документе.

Согласно данным прогноза, численность населения трудоспособного возраста составит в этом году 82 млн человек, в 2020 году — 82,5 млн человек, увеличившись в 2024 году до 85,3 млн человек. То есть, чем более отдаленный горизонт, тем больше оптимизма в прогнозе.

Миграционный прирост прогнозируется в этом году на уровне 295,3 тыс. человек, а в 2024 году он составит 500,4 тыс. человек.

Мигрантам предоставят ряд послаблений. Планируется, например, исключить обязательное требование отказа от иного гражданства, если мигрант решил стать гражданином России.

Будет упрощен порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства иностранным гражданам, обучающимся или окончившим российские вузы или институты стран СНГ и Балтии.

Назад в Российскую империю

По данным, которые приводит на своем официальном сайте Росстат, в 1897 году в границах Российской империи проживало 128,2 млн человек. В том числе 20,1 млн (16%) составляло городское население, а сельское – 108,1 млн (84%).

В 1914 году — в год начала революционных катаклизмов и гражданской войны — в Российской империи проживало 165,7 млн человек. В 1991 году — в год развала СССР — было 148,3 млн граждан СССР.

В современной России в 2001 году оставалось 146,3 млн. За последующие 10 лет до 2011 года включительно численность населения снизилось до 142,9 млн.

С 2012 по 2018 год население России увеличивалось — с 143 млн до 146,9 млн. Но эксперты отмечают, что в этой статистике появился присоединенный в 2014 году Крым с населением почти 2 млн человек, что не могло не отразится на статистике.

Но с прошлого года Россия опять цифры пошли вниз — до 146,8 млн человек. Из них 109,5 млн (75%) составляли жители городов, а сельское население — 37,3 млн (25%).

Что касается соотношения городского и сельского населения, то пирамида практически перевернулась. Теперь на селе живет только четверть населения России, а в 1897 году – 84%. Это стоит иметь в виду, поскольку ситуация с демографией на селе выглядит ужасающе. На это обращала внимание вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Многие регионы, заявляла Голикова 2 июля, «в погоне за качественными показателями» искажали реальную статистику смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.

Когда скрывать ужасную статистику стало невозможно, показатели смертности стали резко расти.

Именно в регионах фиксируется и недостаток кадров, и недостаток образования медицинских и социальных работников, что и привело к демографическому провалу.

Демографические волны накрывают Россию

Аналитики скептически оценивают прогноз правительства относительно прироста населения с 2024 года.

Сергей Шульгин, эксперт Международной лаборатории демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС, отмечает, что структура населения России неравномерна. Численность одних поколений больше, чем других. Например, поколение 80-х годов прошлого века значительно больше, чем поколение 90-х. По этой причине устойчивого прироста в принципе быть не может в обозримой перспективе.

Но чтобы не стало еще хуже, для начала необходимо тратить на демографию, на семейную политику значительно больше, чем сейчас предлагает правительство.

«Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны», — считает эксперт.

Это ниже, чем в среднем по странам ОЭСР и Европейского союза (2,4–2,7 % ВВП) и существенно ниже, чем просто в европейских странах (3–4 % ВВП).

«А во Франции, например, 5–6 % ВВП идет на повышение программ, так или иначе связанных с рождаемостью», — говорит Шульгин.

Меры господдержки должны быть ориентированы на поддержку семьи на всех этапах жизненного цикла, но концентрироваться на многодетных семьях, отмечает эксперт. Сегодня доля инвестиций на меры поддержки первых и вторых детей в национальном проекте «Демография» составляет 90% от всего объема финансирования поддержки семей с детьми.

«Поддержка рождения третьих и последующих детей — менее 10%, в то время как в демографически успешных странах этот уровень выше 40%», — отмечает эксперт.

По его мнению, при таких расходах, как сейчас, прогноз Минэкономразвития выглядит слишком оптимистичным. При том, что одними госинвестициями проблему низкой рождаемости не решить.

«В Скандинавии, например, есть программы, направленные на гендерное равенство, в результате женщина получает больше свободного времени и задумывается о рождении ребенка», — говорит Шульгин.

В России такого рода программы только начали внедрять. Например, отцам разрешили уходить в отпуск по уходу за ребенком. Но само российское общество еще к ним не готово.

А правительство, хотя и готово вкладывать в развитие яслей и детских садиков, в их строительство, но не понимает, где взять дополнительный миллион нянечек и воспитательниц. На них расходы не предусмотрены. В итоге цепочка госинвестиций разрывается: маткапитал выделен, но молодая мать вынуждена потом сидеть с с ребенком дома, не работать.

«Для современных семей, в которых мать задумывается о карьере, о личностном росте — это неприемлемый вариант. Многие молодые семьи понимают такие перспективы рождения детей и не спешат их заводить», — резюмирует эксперт.