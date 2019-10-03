Надо меньше пить: в России повысят цены на водку

Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах «Российской энергетической недели».

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«Решение будет за Антоном Германовичем (Силуановым — «Газета.Ru»)», — добавил он.

Если говорить о коньяке, то Минфин считает достаточным повышение цены на коньяк до 420-430 рублей.

«Посчитаем, но 450 рублей многовато. Там понятно, что для качественного коньяка надо поднимать цену. Там больше, чем на инфляцию, но 450 рублей — как-то многовато», — заявил Сазанов.

Напомним, в феврале этого года Минфин подготовил проект постановления правительства, позволяющий ведомству вводить минимальные цены на любой алкоголь. Как объясняло ведомство, ценовая унификация позволит исключить ситуацию, когда производители устанавливают цену исключительно по своему усмотрению.

Также, как отмечал Минфин, повышение цен на алкоголь поможет вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию и увеличит поступления в бюджет. Сейчас власти устанавливают минимальные цены на алкоголь, крепость которого превышает 28%, госрегулирование цен распространяется на вино и шампанское.

Так, минимальная стоимость водки составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, коньяка — 388 рублей, игристых вин — 164 рубля за бутылку 0,75 литра.

В Минфин поступали предложения установить минимальные розничные цены на пиво, однако решения такого принято не было.

Повышение цен на алкоголь помогает выполнить цель и Минздрава — способствовать профилактике здорового образа жизни. Поскольку покупать алкоголь будет слишком дорого, россияне могут отказаться от него.

Концепция Минздрава о «Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний», предполагает, в частности, к 2025 году сокращение подушевого потребления алкоголя до 9 литров на душу населения. На данный момент потребление алкоголя составляет 10,5 литра на душу населения.

При этом еще в 2010 году на душу населения России приходилось 18 литров в год.

Как отмечается в обзоре компании «ФинЭкспертиза», розничная продажа алкогольной продукции в натуральном выражении (традиционно в расчетах потребления алкоголя на душу населения не учитываются слабоалкогольные напитки – пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха — «Газета.Ru») с 2010 по 2018 годы сократилась на 25%, или на 73,56 млн декалитров.

При этом розничные продажи сокращались почти по всем категориям алкогольных напитков. Продажи водки и ликероводочных изделий упали почти вдвое: со 157,8 до 83,3 млн декалитров в год (-47,2%).

«Сказался целый ряд мер, не только повышение минимальной цены, — говорит он. — Это, в частности, и снижение доступа к покупке алкогольных продуктов, и ограничение времени продаж, и другие меры. То есть нельзя сказать, что это действует так прямолинейно, что повысили минимальную цену и люди стали меньше покупать алкоголь. Сейчас произошло главное за эти годы, сменился тренд — пить крепкие напитки стало уже не так модно», — рассказал «Газете.Ru» член совета директоров «ФинЭкспертизы» Агван Микаелян.

В последние два года вообще никаких мер не применяется, однако потребление устойчиво водки снижается, добавляет он.

Скорее всего, эта инициатива вызвана желанием Минфина пополнить бюджет, а не бороться с контрафактом, полагает Микаелян.

По словам Вадима Дробиза, директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, повышение минимальной цены на алкоголь не приведет к каким-то значимым на рынке изменениям. Те, кто потреблял алкоголь на легальном рынке, продолжат это делать, и небольшое повышение цены на этом не скажется, а те, кто покупал нелегальную водку по 120-150 рублей, также будут это делать, отмечает он.

Кстати, российские чиновники в последнее время активно обсуждают новые меры, направленные на сокращение россиянами потребление алкогольный продукции. Так, Минздрав анонсировал работу над поправками к закону о продаже алкоголя населению. Ведомство собирается ввести запрет на продажу магазинами алкоголя крепостью свыше 16,5% лицам, не достигшим 21 года, до конца осенней сессии парламента. О новых планах министерства в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — поясняла чиновница.

В качестве основной причины повышения возрастного цензора на три года в Минздраве называют заботу о здоровье нации. По словам Скворцовой, до 21 года в организме человека наблюдается самый активный период формирования органов и вегетативной системы, а также продолжатся быстрый рост на фоне повышенных нагрузок и стресса. «Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде, прежде всего, молодых людей», — объясняла она.