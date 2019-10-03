Перегнали Европу: россияне променяли наличные на «пластик»

В 2010-2018 годах в России количество безналичных карточных транзакций значительно увеличилось. Так, за восемь лет показалась взлетел в 30 раз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Boston Consulting Group.

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Авторы доклада проанализировали экономику 58 стран и в итоге Россия заняла первое место в Европе по числу безналичных платежей. По их данным, с 2010 по 2018 год число транзакций по картам росло в среднем на 22,1% в год. При этом общий рост операций в пересчете на человека за это время превысил рекордные три тысячи процентов.

Между тем ближайшие соперники России среди европейских стран показали двух-трехкратный рост,

поэтому исследователи уже окрестили феномен «русским чудом».

Любопытно, что россияне усердно расплачивались в этот период не только «пластиком». Россия стала мировым лидером по числу токенизированных транзакций. Иными словами, граждане платили средствами со своих электронных кошельков и криптовалютами.

Впрочем, в период с 2019 по 2028 годы динамика в сегменте поменяется, признают международные эксперты. По их прогнозам, показатели оплаты по безналу в России снизятся: вместо 22,1% ежегодно роста останется только 11,8%.

В качестве причин падения они называют «свободу российских потребителей от унаследованных традиций», дешевое розничное финансирование, и высокую концентрацию рынка.

Именно последний аспект экономический блок российского правительства и пытается регулировать в ручном режиме. Так, летом текущего года Госдума в первом чтении рассмотрела поправки к закону «О национальной платежной системе». Новые поправки запрещают отечественным дочерним компаниям международных платежных систем (МПС) блокировать расчеты по картам банков, которые попали под санкции. Взамен авторы инициативы предлагали ввести понятие «иностранная платежная система» (ИПС), которое выводит из оборота включенные в реестр Центробанка МПС.

В итоге они будут приравниваться к просто «платежной системе». На деле это значит, что МПС, которые работают на территории РФ, должны будут внести изменения в работу на рынке. Поменять правила в первую очередь придется популярным среди россиян Visa и MasterCard, а также China Union Pay и JCB. В итоге иностранные системы могут и вовсе уйти с российского рынка, что негативно скажется на доле безналичных расчетов.

При этом именно Visa и MasterCard обслуживают большинство безналичных платежей в России. Так, по данным аналитиков MasterCard, в 2017 году абсолютным лидером в России по числу владельцев карт стала Москва (90% от всех жителей). Пользовались активно «пластиком» также в Уральском (81%) и Северо-Западном (77%) федеральных округах.

Между тем расплачиваются карточками часто россияне и за рубежом. В среднем за одну поездку они тратят чуть больше $800. По данным Visa, за прошлый туристический сезон — с июня по август — россияне потратили 70% средств с помощью карт в Европе, 20% — в Азии и всего 6% — в Южной Америке.

Впрочем, депутаты уверены, что иностранные платежные системы вряд ли захотят терять столь масштабный рынок. «Никто никуда не собирается уходить, и не будет уходить, просто правила напишут так, чтобы они были недискриминационными. При этом если правила будут нарушаться, будут штрафы, но это не означает, что их выгонят. Допустим, если какой-то банк они отключили, не все же банки они отключат, то получат штраф», — объяснял журналистам председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Примечательно, что власти пытаются взять под контроль и электронные средства платежей. Например, с 15 сентября в России вступили в силу поправки к закону о национальной платежной системе (НПС). Теперь для совершения транзакции с web-кошелька пользователь должен пройти процедуру идентификации на портале госуслуг. Владельцам кошельков необходимо будет указать данные российского паспорта и дополнительного документа — ИНН или СНИЛС.

После регистрации на госпорталах пользователи вновь смогут совершать покупки в сети, а также снимать деньги с кошелька. Однако сумма, которую можно будет снять наличными, ограничена. В итоге можно будет получить не более 5 тысяч рублей в день или не более 40 тысяч рублей в месяц.

С переводами средств третьим лицам тоже все непросто: владелец электронного кошелька, согласно закону, имеет право переводить деньги на банковский счет в пользу юридических лиц и индивидуального предпринимателя только в том случае, если остаток средств на счету будет выше 60 тыс. руб. При этом

переслать за месяц можно будет не более 200 тыс. рублей.

Подобные ограничения власти объясняют борьбой с терроризмом и распространением наркотиков.

Однако, опрошенные «Газетой.Ru» аналитики уверены, что в итоге пострадают лишь обычные пользователи.

«Новые ограничения функций анонимных кошельков усложнят использование электронных денег в целом и негативно скажутся на доступности банковских услуг для многих россиян, которые лишатся единственной возможности, не выходя из дома получить удобный инструмент для небольших расчетов», — указывали в пресс-службе «Яндекс.Деньги».