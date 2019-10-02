ОПЕК на грани распада: что скажет Путин. LIVE

Также на нынешнем форуме президент РФ может встретиться и с главой компании Exxon Mobil Дарреном Вудсом. Ранее компания вышла из ряда российских проектов из-за санкций.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, беседа, если она состоится, будет достаточно краткой, поэтому конкретные проекты обсуждаться на ней вряд ли будут.
«Будут обсуждаться вопросы потенциального сотрудничества», - сказал Песков.
Однако сигнал это тем не менее тревожный. Это не первый и явно не последний «беглец» из ОПЕК. Так, в 2018 года стало известно о выходе из ОПЕК Катара - с января 2019 года. Это решение Катар объяснил тем, что хочет сосредоточиться на увеличении добычи природного газа и производстве сжиженного газа.
Для нефтяного картеля это явно не большая потеря. Августовкая добыча «черного золота» в Эквадоре составила всего 537 тысяч баррелей в сутки.
Накануне Эквадор заявил о намерении выйти из состава международной Организации стран-экспортеров нефти. «Правительство Эквадора приняло решение, что перестанет быть частью Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2020 года», говорилось в опубликованном сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны.
При этом нынешний форум не обойдется и без важных переговоров. Так, у Владимир Путина может пообщаться с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо.
Например, на одной из сессий форума обсудят будущее электромобилей. Так, часть экспертов считает, что спрос на нефть достигнет своего пика в следующем десятилетии на фоне быстрого распространения электромобилей и роста замещения потребления нефти природным газом и экологическими ограничениями роста рынка пластиков.
Форум также станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики и актуальных проблем развития.
Основная цель форума - демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики.
В рамках официальной программы состоится более 70 деловых мероприятий, в том числе панельных сессий, круглых столов, лекций и открытых совещаний.
В нем примет участие президент России Владимир Путин, а также профильные министры из более десятка стран и главы крупнейших международных энергетических компаний и организаций. Основной темой панельных дискуссий станет обсуждение мировой энергетической повестки и поиск ответов на существующие вызовы.
Добрый день, уважаемые читатели! Мы запускаем онлайн, посвященной Российской энергетической неделе, которая открылась сегодня в Москве.