ОПЕК на грани распада: что скажет Путин. LIVE

Владимир Путин выступит на Российской энергетической неделе

Российская энергетическая неделя началась в Москве. Сегодня президент Владимир Путин может встретиться с Дарреном Вудсом, главой компании Exxon Mobil, вышедшей из российских проектов из-за санкций. Также Путин может пообщаться с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. Накануне форума стало известно, что Эквадор решил покинуть международную организацию. И за последнее время это не единственный беглец из картеля. Кроме того ожидается, что именно на РЭН будет представлено видение дальнейшего маршрута «Турецкого потока».
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11:43

Также на нынешнем форуме президент РФ может встретиться и с главой компании Exxon Mobil Дарреном Вудсом. Ранее компания вышла из ряда российских проектов из-за санкций.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, беседа, если она состоится, будет достаточно краткой, поэтому конкретные проекты обсуждаться на ней вряд ли будут.

«Будут обсуждаться вопросы потенциального сотрудничества», - сказал Песков.

11:30

Однако сигнал это тем не менее тревожный. Это не первый и явно не последний «беглец» из ОПЕК. Так, в 2018 года стало известно о выходе из ОПЕК Катара - с января 2019 года. Это решение Катар объяснил тем, что хочет сосредоточиться на увеличении добычи природного газа и производстве сжиженного газа.

11:20

Для нефтяного картеля это явно не большая потеря. Августовкая добыча «черного золота» в Эквадоре составила всего 537 тысяч баррелей в сутки.

11:12

Накануне Эквадор заявил о намерении выйти из состава международной Организации стран-экспортеров нефти. «Правительство Эквадора приняло решение, что перестанет быть частью Организации стран-экспортеров нефти с 1 января 2020 года», говорилось в опубликованном сообщении министерства энергетики и невозобновляемых природных ресурсов страны.

11:00

При этом нынешний форум не обойдется и без важных переговоров. Так, у Владимир Путина может пообщаться с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо.

10:53

Например, на одной из сессий форума обсудят будущее электромобилей. Так, часть экспертов считает, что спрос на нефть достигнет своего пика в следующем десятилетии на фоне быстрого распространения электромобилей и роста замещения потребления нефти природным газом и экологическими ограничениями роста рынка пластиков.

10:42

Форум также станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики и актуальных проблем развития.

10:35

Основная цель форума - демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики.

10:25

В рамках официальной программы состоится более 70 деловых мероприятий, в том числе панельных сессий, круглых столов, лекций и открытых совещаний.

10:20

В нем примет участие президент России Владимир Путин, а также профильные министры из более десятка стран и главы крупнейших международных энергетических компаний и организаций. Основной темой панельных дискуссий станет обсуждение мировой энергетической повестки и поиск ответов на существующие вызовы.

10:15

Добрый день, уважаемые читатели! Мы запускаем онлайн, посвященной Российской энергетической неделе, которая открылась сегодня в Москве.