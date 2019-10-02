ОПЕК на грани распада: что скажет Путин. LIVE

Также на нынешнем форуме президент РФ может встретиться и с главой компании Exxon Mobil Дарреном Вудсом. Ранее компания вышла из ряда российских проектов из-за санкций.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, беседа, если она состоится, будет достаточно краткой, поэтому конкретные проекты обсуждаться на ней вряд ли будут.

«Будут обсуждаться вопросы потенциального сотрудничества», - сказал Песков.