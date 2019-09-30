Без курения и пальмового масла: что изменилось в жизни россиян

В октябре 2019 года в России вступают в силу ряд новаций, которые существенно затрагивают интересы россиян.

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Итак, с 1 числа ожидается повышение зарплат работникам бюджетной сферы. Тех бюджетников, которые не затронуты майскими указами президента.



Губернатор догонит и добавит

Повышение коснется персонала детских садов (нянечек), юристов, бухгалтеров, технических работников и социальных психологов.

Прибавку получат также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы наказаний, служащие национальной гвардии.

У работников учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке, зарплаты будут повышены на 3,8%. Эта новация затронет трудящихся в МЧС, гидробиологов, океанологов, метеорологов, работников селекционно-семеноводческих центров, ветеринарной службы, лесников и многих других.

Окончательное решение о размерах зарплат и повышающих надбавок будет приниматься на региональном уровне.

Также в октябре в 1,043 раза увеличат оклады сотрудникам МИД и другим дипломатическим работникам, федеральным гражданским госслужащим.

Кредиты ограничат доходом

С 1 октября при выдаче кредитов начнут высчитывать показатель предельной долговой нагрузки физлиц (ПДН — отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика). Эти изменения повлияют на заемщиков с высокой долговой нагрузкой или скромной зарплатой.

Банки, возможно, будут вынуждены чаще отказывать в получении или рефинансировании закредитованным гражданам. Или предложат таким россиянам оформить кредит с более высокими ставками.

Кроме того, с 1 октября банки обязаны подключиться к системе быстрых платежей. Можно будет переводить деньги, например, в адрес госорганов и юрлиц по номеру мобильного телефона.

Размер комиссии, взимаемой банками за платежи по медицинским и образовательным услугам, а также оплате ЖКХ, не должен превышать 0,4%, а по прочим платежам — 0,7%.

За оплату штрафов, госпошлин и других сборов в пользу государства комиссия вообще не взимается.

Противопожарная курительная безопасность

С 1 октября вступает в силу запрет МЧС на использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. К «открытому огню», по логике, будут отнесены зажженные спички или зажигалка. В МЧС уточнили, что запрет таким образом касается курения на балконе, в комнатах общежитий и в гостиничных номерах.

Штраф за курение составит до 3 тыс. руб., а если оно привело к пожару — до 5 тыс. руб. При серьезных последствиях от возгорания нарушителю может грозить уголовная ответственность.

Впрочем, позже в МЧС пояснили, что курение на балконах не запрещено в случае, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.

В защиту пальм и обезьян

С 1 октября повышается ставка НДС при реализации пальмового масла — c нынешних 10 до 20%. Зато снизится налог на реализацию фруктов и ягод, в том числе винограда, до 10%. Эти изменения приведут к росту цен на кондитерскую продукцию и снижению на плодово-ягодную.

Суд станет самым справедливым в мире

С 1 октября вступит в силу закон о введении в судах общей юрисдикции принципа сплошной кассации, который предусматривает коллегиальное рассмотрение жалоб в судебном заседании без какого-либо предварительного отбора. В территориальную юрисдикцию каждого апелляционного суда общей юрисдикции войдут от 14 до 21 субъекта, а в юрисдикцию каждого кассационного суда — от семи до 13 субъектов.

То есть, апелляция и кассация будут рассматриваться разными судами, что должно привести к независимой работе судей.

Хостелы в жилых домах запретят

Все хостелы и гостиницы, находящиеся в жилых домах, должны быть закрыты. Открывать гостиницы и хостелы в помещении с 1 октября можно только после его перевода в нежилой фонд.

Телевещание станет цифровым

И наконец, с 14 октября полностью завершается переход на цифровое телевидение. Оно будет подключено в 21 регионе, в том числе в Санкт-Петербурге. Вещание в прежнем формате продолжат только региональные телеканалы и те каналы, которые не вошли в состав мультиплексов.